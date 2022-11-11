УКР
МЗС Росії заборонило в’їзд 200 громадянам США, у списку – сім’я Байдена, речниця Білого дому і Тімоті Снайдер

Міністерство закордонних справ РФ заборонило в’їзд до Росії 200 громадянам США, серед яких брати та сестра американського президента Джо Байдена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У списку "невʼїзних" до Росії опинилися генерали, американські радники міністерства оборони України, сенатори, заступник міністра юстиції США, керівники оборонних підприємств, а також речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Також серед американців, яким заборонили вʼїзд до Росії, є брати Джо Байдена Джеймс і Френсіс, а також сестра президента США Валері Байден.

Ці заходи, як уточнили в МЗС РФ, запроваджуються у відповідь на "все нові персональні санкції не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл та громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин нелюбий Вашингтону".

Також читайте: США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запроваджують санкції проти громадян РФ, які підтримують агресію. Наприкінці вересня в списку опинилися віцепремʼєр уряду Олександр Новак, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, перша заступниця голови Центробанку Ольга Скоробогатова.

Крім того, підсанкційними особами стали дружина та син заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, дружина та двоє синів премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, член Ради Федерації Людмила Нарусова, члени сімей мера Москви Сергія Собяніна, міністра оборони Сергія Шойгу, директора військ національної гвардії Віктора Золотова, депутати Держдуми та сенатори і члени їхніх сімей.

Також читайте: Британія заморозила російських активів на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів, - Reuters

+25
Не знаю, как Вы, Панове, а я открыл банку моей абрикосовки, нацедил мааааленький графинчик, свои маринованные огирки та помидорки,копчену ковбаску из баранины от нашего друга- фермера-Поляка, и зара почав святкувати освобождение Херсона от русской нечисти. Будьмо, Панове! Слава ЗСУ! Смерть русне!
11.11.2022 23:08 Відповісти
+23
Бідний Байден, а він так хотів провести відпустку на морі Лаптєвих.
11.11.2022 23:02 Відповісти
+19
от жеж наволоч!
як Байден розстроїться - просто не уявляю
а якщо вони до того заарештують рахунки Байдена в сбєрбанку Байден взагалі збанкрутіє
11.11.2022 23:01 Відповісти
Чорт, мені не заборонено, а я чогось не їду. От дурень. Можливо, останні вікна можливостей доторкнутися до справжнього життя закриваються
11.11.2022 23:00 Відповісти
🤣😅🤣плакать хочу))))
11.11.2022 23:36 Відповісти
12.11.2022 00:52 Відповісти
Не увидит Байден своих дворцов, яхт и рублей на расее
11.11.2022 23:50 Відповісти
11.11.2022 23:00 Відповісти
так как тяперичя и в СЫзрань-то попасть? ЕП-ТИТЬ.................
11.11.2022 23:32 Відповісти
Та не кажить, Пане. Сум та роспач.
11.11.2022 23:35 Відповісти
А КАЛЫМА?)
11.11.2022 23:37 Відповісти
А що Калима? Коли буде Чукотська Народна Республіка - тоді і поїде)))
12.11.2022 00:47 Відповісти
І як це сім'я Байдена переживе... уму нєрастяжімо
11.11.2022 23:00 Відповісти
я тоже слышал плачь и слезы в белом доме .....)))))
11.11.2022 23:19 Відповісти
Удар в спину
12.11.2022 06:28 Відповісти
от жеж наволоч!
як Байден розстроїться - просто не уявляю
а якщо вони до того заарештують рахунки Байдена в сбєрбанку Байден взагалі збанкрутіє
11.11.2022 23:01 Відповісти
і відпочинок на південному березі Баренцева моря накрився..
11.11.2022 23:50 Відповісти
Джо, яке ж лихо. Ти залишися без лаптів цієї зими і відпочинок на баренцевому морі накрився кокошником😀
11.11.2022 23:02 Відповісти
Бідний Байден, а він так хотів провести відпустку на морі Лаптєвих.
11.11.2022 23:02 Відповісти
Не відпочити Байдену сім'єю на південному узбережжі... Білого моря.
11.11.2022 23:02 Відповісти
А дяревня Дальние Ипеня в Усть-********** *********** округе!
Мечта каждого англо-саксонского ящера!
11.11.2022 23:09 Відповісти
Обамі теж заборонили.
11.11.2022 23:03 Відповісти
А лайно в під'їздах чомусь залишиться...
11.11.2022 23:33 Відповісти
Вот они расстроятся!
11.11.2022 23:03 Відповісти
Як вони це переживуть , навіть страшно уявити
11.11.2022 23:04 Відповісти
Це означає, що Байден послав ботоксного карлика в дупу з його мирними перемовинами.
11.11.2022 23:04 Відповісти


Смішно, як
11.11.2022 23:05 Відповісти
Це шо, анекдот? Краще б мені заборонили, бо я все життя мріяв побачити власноочно пічні бараки з люфт-клозетами.
11.11.2022 23:05 Відповісти
ну и правильно...
теперь кремлёвские переходной значок моники левински будут урочысто передавать друг дружке в строгой секретности?
11.11.2022 23:06 Відповісти
Сюрйозно???
11.11.2022 23:06 Відповісти
Ай пічялька!!! Бєдний Байден....Куди ж йому податься?
11.11.2022 23:07 Відповісти
Не знаю, как Вы, Панове, а я открыл банку моей абрикосовки, нацедил мааааленький графинчик, свои маринованные огирки та помидорки,копчену ковбаску из баранины от нашего друга- фермера-Поляка, и зара почав святкувати освобождение Херсона от русской нечисти. Будьмо, Панове! Слава ЗСУ! Смерть русне!
11.11.2022 23:08 Відповісти
І як же вони, ці бідолахи, переживуть цю заборону?
11.11.2022 23:09 Відповісти
А дід Бідон , так хотів порибалити з братами на Клязьмі. От лихо
11.11.2022 23:11 Відповісти
Шо они в очереди стояли за визами? Кому эта сраная помойка нужна?
11.11.2022 23:27 Відповісти
Ну, Ранд Пол помойку ездил, маляву трумпа ***** передавал, к примеру.
11.11.2022 23:49 Відповісти
Малява по телебаченню або по секретному ФАКСУ!!!а то просто девчонки хорошие вовсё дающие и не привелегливые!!!вот смысл таких ПОЕЗДОК!!!!
12.11.2022 00:32 Відповісти
Для зоофила - может быть. Для человека - фууу, дикая русня на стране-помойке.
12.11.2022 00:44 Відповісти
шипи_то..
11.11.2022 23:29 Відповісти
Це саме той випадок, коли обидві сторони прочитавши цю "новину" сіли і думають: - А собственно нах*я?
11.11.2022 23:30 Відповісти
Какой ужосс. И что теперь им делать? Как они без отдыха в Сызрани или Зажопинске будут жить?
11.11.2022 23:33 Відповісти
Яке горе, яке горе: МЗС Росії заборонило в'їзд 200 громадянам США, у списку - сім'я Байдена, речниця Білого дому і Тімоті Снайдер.
11.11.2022 23:35 Відповісти
бедная тимоти, не понежится на пляжах заполярья, не отведает пахлавы никогда
11.11.2022 23:40 Відповісти
Все ж таки -бедний...
12.11.2022 00:15 Відповісти
байден с администрацией на курортах норильска. теперь это им недоступно, выкусите...
11.11.2022 23:56 Відповісти
Йома-йо, хто ж тепер буде в ростові і архангельську срати в під"їздах, сміття викидати за вікно, все знищувати)))
12.11.2022 00:00 Відповісти
не побачать фекальний сталактит, яка трагедія!
12.11.2022 00:03 Відповісти
Як вони це переживуть? Неймовірно!
12.11.2022 00:50 Відповісти
теперь некому будет на россии гадить в подъездах....
12.11.2022 06:38 Відповісти
Догрався Байден . І так буде з кожним. Байден на своїй шкурі відчув що таке санкції. Це ж він і в кацапський сортир не зможе зайти , посидіть на жердинці.
12.11.2022 06:59 Відповісти
 
 