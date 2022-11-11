МЗС Росії заборонило в’їзд 200 громадянам США, у списку – сім’я Байдена, речниця Білого дому і Тімоті Снайдер

Міністерство закордонних справ РФ заборонило в’їзд до Росії 200 громадянам США, серед яких брати та сестра американського президента Джо Байдена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У списку "невʼїзних" до Росії опинилися генерали, американські радники міністерства оборони України, сенатори, заступник міністра юстиції США, керівники оборонних підприємств, а також речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Також серед американців, яким заборонили вʼїзд до Росії, є брати Джо Байдена Джеймс і Френсіс, а також сестра президента США Валері Байден.

Ці заходи, як уточнили в МЗС РФ, запроваджуються у відповідь на "все нові персональні санкції не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл та громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин нелюбий Вашингтону".

США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запроваджують санкції проти громадян РФ, які підтримують агресію. Наприкінці вересня в списку опинилися віцепремʼєр уряду Олександр Новак, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, перша заступниця голови Центробанку Ольга Скоробогатова.

Крім того, підсанкційними особами стали дружина та син заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, дружина та двоє синів премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, член Ради Федерації Людмила Нарусова, члени сімей мера Москви Сергія Собяніна, міністра оборони Сергія Шойгу, директора військ національної гвардії Віктора Золотова, депутати Держдуми та сенатори і члени їхніх сімей.

