ЗСУ мають досягти стандартів НАТО де-факто до того, як Україну приймуть в Альянс де-юре, – Резніков

Збройні Сили України мають досягти необхідних критеріїв, які де-факто забезпечать членство в НАТО, не чекаючи поки країни Альянсу погодять прийняття України де-юре.

Про це йдеться в річному звіті міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на LIGA.net.

Міністр оборони заявив, що стратегічна мета України є незмінною.

"Сили оборони України, у першу чергу – Збройні Сили України, повинні набути необхідні оборонні спроможності для гарантованого захисту держави від воєнних загроз, рухаючись курсом реформ, спрямованих на досягнення військових критеріїв для забезпечення членства у НАТО де-факто, не очікуючи моменту формування політичного консенсусу членів Альянсу щодо прийняття України де-юре", – йдеться у звіті.

