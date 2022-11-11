УКР
ЗСУ мають досягти стандартів НАТО де-факто до того, як Україну приймуть в Альянс де-юре, – Резніков

резніков

Збройні Сили України мають досягти необхідних критеріїв, які де-факто забезпечать членство в НАТО, не чекаючи поки країни Альянсу погодять прийняття України де-юре.

Про це йдеться в річному звіті міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на LIGA.net.

Міністр оборони заявив, що стратегічна мета України є незмінною.

"Сили оборони України, у першу чергу – Збройні Сили України, повинні набути необхідні оборонні спроможності для гарантованого захисту держави від воєнних загроз, рухаючись курсом реформ, спрямованих на досягнення військових критеріїв для забезпечення членства у НАТО де-факто, не очікуючи моменту формування політичного консенсусу членів Альянсу щодо прийняття України де-юре", – йдеться у звіті.

Також читайте: Україна поверне Крим без бою, - Резніков

Автор: 

Міноборони (7641) членство в НАТО (1766) ЗСУ (7861) Резніков Олексій (1451)
+14
Шо ви нямлите??? ЗСУмають досягти.... Та ЗСУ відбиваеться від найбільшого зла 21-го см толіття а Америка і Британія їм патрони подає. Найпотужніший воєнний блок має бути створений на базі ЗСУ!
12.11.2022 00:02 Відповісти
+9
Наша армія вже досягла стандартів НАТО І де - факто і де- юре ‼️
12.11.2022 00:04 Відповісти
+9
ЗСУ досягнуть стандартів НАТО тоді, коли на місці нинішнього "зеленого" де- юре буде головнокумандувачем Залужний
12.11.2022 00:04 Відповісти
тепер нато потрібно досягати стандартів
12.11.2022 00:00 Відповісти
Як там в Угорщини зі стандартами НАТО, все гаразд???
12.11.2022 03:36 Відповісти
А коли Україну приймуть ДЕ ЮРЕ? Після самміту G20 ?
12.11.2022 00:00 Відповісти
12.11.2022 00:02 Відповісти
То Ната ще не досягла!
12.11.2022 01:24 Відповісти
угу угу,а потім чого то кацапи такі їбануті на "побєдобєсії" та "народе-баганосце"... а самі впевнено шуруємо їх протореним шляхом.Лице простіше треба,нічого унікального кацапи не провели і не зробили,це звичайна війна,при чому ще й не ахті як проведена,жорстока кривава,але все таки війна,просто світ троха розслабив булки,от всі і "вразились". І ще для дурників,що гундосять "нато повинне вступити в ЗСУ",нагадаю,що іменно тому що є НАТО,в Європі немає воєн.а за "подають патрони" то взагалі не смішно,чим би ми воювали на 2-3 місяці війни? ************?
12.11.2022 12:16 Відповісти
Да по мойму ЗСУ уже всех мировых стандартов достигли. Еще можно поспорить какая армия с нашей может сравниться на суше.
12.11.2022 00:03 Відповісти
Наша армія вже досягла стандартів НАТО І де - факто і де- юре ‼️
12.11.2022 00:04 Відповісти
12.11.2022 00:04 Відповісти
100500
12.11.2022 00:15 Відповісти
ми свою нату побудуємо...втричі крутішу.
12.11.2022 00:04 Відповісти
Типо, опять заасфальтируемся?
12.11.2022 00:16 Відповісти
меня устроит блок с сша,британией,польшей и прибалтами...
12.11.2022 00:19 Відповісти
тобто ******* окремо..
12.11.2022 00:20 Відповісти
Вместо них будут турки и янтарный путь заработает.
12.11.2022 00:52 Відповісти
Й асфальт буде, як в €вропi, а не в пуйложопi.
12.11.2022 01:26 Відповісти
ШОК! Река Днепр в окрестностях Херсона просто завалена трупами рашистов https://www.youtube.com/watch?v=x6M33pRMpKg
12.11.2022 00:12 Відповісти
12.11.2022 00:19 Відповісти
Не. Нил в 3 раза длиннее. А когда-то, до катаклизма, 12 000 лет назад, был еще длиннее, бо не было тогда Средиземного моря и Стикс поворачивал в районе нынешней дельты тупо на запад и вливался в атлантику.
12.11.2022 00:26 Відповісти
Наверное, во время катаклизма, когда Стикс потерял западное русло, т.е отломилась часть северной Африки и ушла под воду, а это значит, что тогдашние люди видели магму в разломе... Так Стикс превратился в реку Ада... Со временем укороченный Стикс стали называть Нилом. Это было во времена фараонов, тобто , во времена уже Египта, который до этого звался Стигией.
12.11.2022 00:47 Відповісти
Так кацапы изничтожили своих(на самоходных баржах). Думали вчерашней ночью , шо наши форсируют Днепр... У кацапов не тока проблема с логистикой, насчет беЛьзина-снарядов, но еще и проблема со связью. Уже не говорю, шо у них была тусня, насчет кто первым будет драпать этими плашкоутами с моторчиком.
12.11.2022 00:22 Відповісти
Но и наши не сидели сложа руки, проутюжили квадратно-гнездовым методом переправу вдоль моста.
12.11.2022 00:50 Відповісти
Та пох на те НАТО. Краще пробивайте стратегічне партнерство з США в оборонній сфері. А з Британією,Польщею та країнами Балтії робити окремий блок. Всі інші приєднаються.
12.11.2022 00:14 Відповісти
Від стратегичного партнерства США Зеля та Маркарова відмовились рік тому. Злякалися що Беню доведеться віддати.
12.11.2022 10:00 Відповісти
ЗСУ, мабуть що, вже досягли стандартів НАТО. Майже досягли - залишилось ще освоїти Абрамси F-16, Петріоти, мабуть все.
Але в НАТО приймають не збройні сили країн, а всю країну, з її не тільки військовою, а й з політичною, економічною, правовою, тощо надбудовами. А там ще кінь не валявся.
12.11.2022 00:17 Відповісти
Якщо Україна голосує в ООН, разом з Росією, Іраном... проти Канади, США, Ізраїлю, провідних країн ЄС, то про який вступ до НАТО України може йтися??

Багато хто дивується, чому США, по краплі дає озброєння Україні, а не вводить Ленд-ліз, який передбачає постачання озброєнь зі складів США.

11.11.2022 Україна, знову, проголосувала проти Ізраїлю, і проти країн, що підтримали його, Канади, США, Австралії, Німеччини, Австрії, країн Балтії.
Мабуть, поки Президент України, не прибере кротів, не лише з СБУ, а й з МЗС та .... , до України ставитимуться, з обережністю...
12.11.2022 04:07 Відповісти
що б було, аби це ми підірвали цей міст в кінці лютого?
12.11.2022 00:18 Відповісти
та підривати потрібно було би ще на Чонгарі та Перекопі... І свої вітчизняні ракети потрібні були б ... Ех...
12.11.2022 00:20 Відповісти
Є певні стандарти , але ... але ... але якщо мова йде про військові стандари й вони не зовсім корегуються з "полем реального бою" ... то такі "стандарти" требо корегувати під "поля бою" . Й ЗСУ на сьогодення єдина армія світу , під яку не тільки можно , але требо корегувати ті стандарти .

Бо можно підпадати під ті стандарти й в перший же день здатися у полон ворогу .

Й до речі - тим й відрізняється спільнота вільного світу від тоталітарних об"єднань , що певні стандарти там постійно удосконалюються й інші скасовуються , які не пройшли "перевірку часом" ! ...
12.11.2022 00:43 Відповісти
Есть требование в вступления в альянс. И похер как это будет де юре или де факто. Вопрос в другом, а нафига об этом звиздеть, если де факто не приймут.
12.11.2022 01:46 Відповісти
ЗСУ сила.НАТО гівнюки.
12.11.2022 02:39 Відповісти
Дурень?
Ти навмисне намагаєшся обісрати союзника і наставника ЗСУ?
12.11.2022 07:21 Відповісти
Ти путінська хвойда я тобі лайно це не раз казав.Ти мерзота яка з перших днів маніполювала і несла дичину проти країни.
13.11.2022 23:06 Відповісти
ой дурне... це ми гівнюки тупорилі,що 30 років скавуліли НАТО НАМ НЕ ТРЕБА,МИ НІЙТРАЛЬНІ,як тобі зараз нейтралітет добре заходить?
12.11.2022 12:19 Відповісти
Це дурень який 30 років кивав гривою і вибирай лайно яке знищувало країну і армію.А тепер дурня клеїте і кажете яке НАТО гарне і чому раніше цього не робили.А раніше мозків не було вибирати людей і розвивати армію?Добре переобуватися коли раком поставили?
13.11.2022 23:05 Відповісти
В ОПі все розписане, складена методичка. І все виглядає як у Райкіна про бюрократів. Телеграми не получалі. Колеса вислани, Сидоров в отпуске. Ну які стандарти НАТО у війні з ордою. Статути пишуться кров'ю. А про стандарти будете внукам розповідати.
12.11.2022 02:56 Відповісти
США, Канада и ведущие страны ЕС, входящие в НАТО, все чаще ставят вопрос: с кем Украина?
Если, пару недель тому, Украина голосовала в ООН против Израиля, вместе с Россией, Ираном, Белоруссией ... , и не поддержала США, Канаду...., голосовавшие в защиту Израиля, считали это случайностью.

Однако, 11.11.2022 , Украина, опять, поддержала Россию, Иран.... голосовавшие, против Израиля, и против США, Канады, Австралии , ведущих стран ЕС, стран Балтии..., поддержавшие Израиль.
Если в МИДе Украины есть крот, Зеленскому нужно срочно решать вопрос предательства...
После голосования Украины в ООН, пару недель тому, против США, Канады, Израиля .... , статистика опросов в США показала, что поддержка Украины в США, уменьшилась на 30% , а после голосования Украины 11.11.2022, какой % граждан США, поддержит Украину?
12.11.2022 03:47 Відповісти
А яким боком держава Ізраїль до НАТО? Мова ніби йде про державу Україна та її потенційну участь у військово - політичному союзі.
12.11.2022 07:49 Відповісти
а це про нашу адекватність
12.11.2022 18:08 Відповісти
В НАТО де-юре Україну зі зрадниками не пустять !
12.11.2022 06:56 Відповісти
Нато-це не тільки збройні сили,це демократія та верховенство права.Рєзніков тупо бреше.
12.11.2022 08:20 Відповісти
Саме так. Туреччина - яскравий приклад, особливо на момент вступу до альянсу.
12.11.2022 08:33 Відповісти
 
 