ЗСУ мають досягти стандартів НАТО де-факто до того, як Україну приймуть в Альянс де-юре, – Резніков
Збройні Сили України мають досягти необхідних критеріїв, які де-факто забезпечать членство в НАТО, не чекаючи поки країни Альянсу погодять прийняття України де-юре.
Про це йдеться в річному звіті міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на LIGA.net.
Міністр оборони заявив, що стратегічна мета України є незмінною.
"Сили оборони України, у першу чергу – Збройні Сили України, повинні набути необхідні оборонні спроможності для гарантованого захисту держави від воєнних загроз, рухаючись курсом реформ, спрямованих на досягнення військових критеріїв для забезпечення членства у НАТО де-факто, не очікуючи моменту формування політичного консенсусу членів Альянсу щодо прийняття України де-юре", – йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в НАТО приймають не збройні сили країн, а всю країну, з її не тільки військовою, а й з політичною, економічною, правовою, тощо надбудовами. А там ще кінь не валявся.
Багато хто дивується, чому США, по краплі дає озброєння Україні, а не вводить Ленд-ліз, який передбачає постачання озброєнь зі складів США.
11.11.2022 Україна, знову, проголосувала проти Ізраїлю, і проти країн, що підтримали його, Канади, США, Австралії, Німеччини, Австрії, країн Балтії.
Мабуть, поки Президент України, не прибере кротів, не лише з СБУ, а й з МЗС та .... , до України ставитимуться, з обережністю...
Бо можно підпадати під ті стандарти й в перший же день здатися у полон ворогу .
Й до речі - тим й відрізняється спільнота вільного світу від тоталітарних об"єднань , що певні стандарти там постійно удосконалюються й інші скасовуються , які не пройшли "перевірку часом" ! ...
Ти навмисне намагаєшся обісрати союзника і наставника ЗСУ?
Если, пару недель тому, Украина голосовала в ООН против Израиля, вместе с Россией, Ираном, Белоруссией ... , и не поддержала США, Канаду...., голосовавшие в защиту Израиля, считали это случайностью.
Однако, 11.11.2022 , Украина, опять, поддержала Россию, Иран.... голосовавшие, против Израиля, и против США, Канады, Австралии , ведущих стран ЕС, стран Балтии..., поддержавшие Израиль.
Если в МИДе Украины есть крот, Зеленскому нужно срочно решать вопрос предательства...
После голосования Украины в ООН, пару недель тому, против США, Канады, Израиля .... , статистика опросов в США показала, что поддержка Украины в США, уменьшилась на 30% , а после голосования Украины 11.11.2022, какой % граждан США, поддержит Украину?