Визволення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від російських обстрілів, - ОК "Південь"

Правий берег Дніпра в Херсонській області очищений від російських загарбників, проте загроза ворожого обстрілу Миколаєва залишається.

Про це заявила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника, які можуть вести обстріл по обласному центру.

"Елементарно географічно - розташування ворожих засобів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності Миколаєву, попри те, що ми маємо, що протиставити з іншого берега, та будемо вести вогонь та контрбатарейні заходи", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня зазначила, що російські війська там ще мають озброєння, яке може не дати спокою миколаївцям.

