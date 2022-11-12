УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 645 15

Визволення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від російських обстрілів, - ОК "Південь"

миколаїв

Правий берег Дніпра в Херсонській області очищений від російських загарбників, проте загроза ворожого обстрілу Миколаєва залишається.

Про це заявила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника, які можуть вести обстріл по обласному центру.

"Елементарно географічно - розташування ворожих засобів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності Миколаєву, попри те, що ми маємо, що протиставити з іншого берега, та будемо вести вогонь та контрбатарейні заходи", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня зазначила, що російські війська там ще мають озброєння, яке може не дати спокою миколаївцям.

Також дивіться: 7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1849) Миколаївська область (2354) обстріл (30481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3954180.html Оккупанты поняли намёк)

После освобождения Херсона, украинская арта вжарила лаптей в Запорожской облсти.

И тут же гауляйтер ********* заявил, что рассматривается эвакуация Мелитополя)
Слава ВСУ!👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
12.11.2022 01:10 Відповісти
+12
в Херсон скоро пойдет гуманитарка в связи с чем возникает вопрос а не пора ли пригласить специалиста высокого уровня -Злату Некрасову?
показати весь коментар
12.11.2022 01:07 Відповісти
+9
Дык, подтянуть нашу единственную гаубицу, которую сделали при Порошенко и повторить на косе Змеиный-2.
показати весь коментар
12.11.2022 00:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дык, подтянуть нашу единственную гаубицу, которую сделали при Порошенко и повторить на косе Змеиный-2.
показати весь коментар
12.11.2022 00:57 Відповісти
в Херсон скоро пойдет гуманитарка в связи с чем возникает вопрос а не пора ли пригласить специалиста высокого уровня -Злату Некрасову?
показати весь коментар
12.11.2022 01:07 Відповісти
Якийсь транс.....
показати весь коментар
12.11.2022 01:28 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 01:44 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3954180.html Оккупанты поняли намёк)

После освобождения Херсона, украинская арта вжарила лаптей в Запорожской облсти.

И тут же гауляйтер ********* заявил, что рассматривается эвакуация Мелитополя)
Слава ВСУ!👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
12.11.2022 01:10 Відповісти
Возможность обстрела артой Мелитополя с двух направлений напрягает ванек-воинов, ну и перенацеливание высокоточных химарсов с Херсона на Мелитополь однозначно беспокоит колаборантов)
показати весь коментар
12.11.2022 01:23 Відповісти
Херсон Пароль на сьогодні:

Запит: «Лисиця з»їла паляницю»

Відгук: «Це нісенітниця!»
показати весь коментар
12.11.2022 04:47 Відповісти
Знайшов один пост, написаний кацем-ікспердом на початку лютого, ще до війни:
"Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.

Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.

Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".

Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.

Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".

Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.

Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.

В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
Вгадав майже на 100 відсотків
показати весь коментар
12.11.2022 01:25 Відповісти
то таке як )(уйло в мультиках показував...на Флоріду гіперзвукові ракети на нових фізичних принципах,ага і 7 махів....ойц
В 2019 году Россия собирается запустить миссию к Марсу, также страна займется новыми исследованиями Луны.
"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и
пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса", - рассказал президент страны Владимир Путин "И лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем вот скоро, в девятнадцатом году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию".
показати весь коментар
12.11.2022 02:07 Відповісти
і в нью-васюках состоится первий межгалактіческіх чемпіонат
показати весь коментар
12.11.2022 02:09 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 08:20 Відповісти
*...на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника...*
Чомусь - з огляду на наявність в арті ЗСУ *трьох сокир* чи їх італійських *сестер*, або французьких, німецьких чи польських *самокатів*, не кажучи вже про різні РСЗВшки - хочеться вірити в не надто тривале безтурботне перебування там *обмежено-морально* контингенту з їх залізом.
Косу лише з місцевою флорою та фауною жаль, природа не винна...
показати весь коментар
12.11.2022 01:28 Відповісти
шо ви переживаєте за природу...купа трупів рашистів не дасть природі вмерти з голоду... до речі ,в перші 2 тижні карантину ковідного..природа сама по світу очищалась.Я на власні очі в місті бачив ласку..а їхав велосипедом .по трасі через ліс то бачив лисиці дві перебігали дорогу...шо дивина взагалі.Природа завжди бере своє,от тільки люди-паразити
показати весь коментар
12.11.2022 02:14 Відповісти
Ви далеко не праві, бо далеко не вся фауна на косі харчується м'ясом та падаллю. А масовані вибухи, відходи технічних речовин та саме пересування важкої техніки рашистів (до їх знищення звісно ж...) не додадуть цілісності як рослинному світу, так і багатій там фауні. І взагалі Кінбурнська коса це біосферний заповідник з величезною кількістю корисної рослинності. Яка вже постраждала від війни. В курсі, що за окупації рашистами вже вигоріла велика частина стародавніх лісів ? Тож давайте без хайпу, він тут недоречний. На жаль, доведеться ЗСУ гасити сволоту на косі не без шкоди довкіллю. Ми ж не варвари московітські, аби просто плювати на заповідну природу України, чи не так ? Тому артудари ЗСУ по косі будуть вимушеною необхідністю війни. З подальшим дуже складним відновленням нашої, української природи.
показати весь коментар
13.11.2022 00:04 Відповісти
44% росіян досі «однозначно підтримують» дії своєї армії, тоді як лише 22% «однозначно» виступають за продовження бойових дій.
показати весь коментар
12.11.2022 03:08 Відповісти
 
 