Визволення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від російських обстрілів, - ОК "Південь"
Правий берег Дніпра в Херсонській області очищений від російських загарбників, проте загроза ворожого обстрілу Миколаєва залишається.
Про це заявила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника, які можуть вести обстріл по обласному центру.
"Елементарно географічно - розташування ворожих засобів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності Миколаєву, попри те, що ми маємо, що протиставити з іншого берега, та будемо вести вогонь та контрбатарейні заходи", - сказала Гуменюк.
Спікерка Сил оборони Півдня зазначила, що російські війська там ще мають озброєння, яке може не дати спокою миколаївцям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После освобождения Херсона, украинская арта вжарила лаптей в Запорожской облсти.
И тут же гауляйтер ********* заявил, что рассматривается эвакуация Мелитополя)
Слава ВСУ!👍🏼👍🏼👍🏼
Запит: «Лисиця з»їла паляницю»
Відгук: «Це нісенітниця!»
"Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.
Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
Вгадав майже на 100 відсотків
В 2019 году Россия собирается запустить миссию к Марсу, также страна займется новыми исследованиями Луны.
"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и
пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса", - рассказал президент страны Владимир Путин "И лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем вот скоро, в девятнадцатом году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию".
Чомусь - з огляду на наявність в арті ЗСУ *трьох сокир* чи їх італійських *сестер*, або французьких, німецьких чи польських *самокатів*, не кажучи вже про різні РСЗВшки - хочеться вірити в не надто тривале безтурботне перебування там *обмежено-морально* контингенту з їх залізом.
Косу лише з місцевою флорою та фауною жаль, природа не винна...