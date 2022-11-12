УКР
Південна Корея спростувала інформацію про продаж США 155-мм снарядів для України, - Bloomberg

У Сеулі спростували повідомлення у західних ЗМІ про те, що Південна Корея та США домовилися про закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів, які Вашингтон згодом повинен був передати Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Джерело Bloomberg повідомляє, що інформацію про угоду між Південною Кореєю та США було трактовано невірно. У текстовому повідомленні, надісланому журналістам у п’ятницю, 11 листопада, Пентагон повідомив, що між південнокорейською компанією та США дійсно ведуться переговори щодо експорту зброї, щоб допомогти Вашингтону запастися 155-мм артилерійськими снарядами. Але принциповою умовою перемовин є те, що США будуть кінцевим користувачем боєприпасів.

В Bloomberg підкреслюють, що корейська влада не бажає порушувати зроблених раніше обіцянок, тому навіть варіант з посередництвом США її не влаштовує. Проте Сеул і надалі готовий надавати Києву нелетальну допомогу, таку як бронежилети, ковдри, шоломи та медикаменти. На даний момент розмір допомоги Південної Кореї для України загалом становить 3,5 млн доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закуплять у Південної Кореї 155-мм артилерійські снаряди для України, - The Wall Street Journal

боєприпаси (2339) США (24127) Південна Корея (472)
8 місяців вкиди-спростування...вкиди-спростування. Якесь дурне шапіто. Несолідно виглядає.🤦
показати весь коментар
12.11.2022 01:40 Відповісти
Читайте коменти тих днів,коли дописувачі мали сумніви відносно ресурсів інформації
показати весь коментар
12.11.2022 07:43 Відповісти
Війна - це завжди царство дезінформації, галузь брехні...
показати весь коментар
12.11.2022 10:55 Відповісти
а нашо шоб хтось знав?може дали...ну, а може не давали. конспірація
показати весь коментар
12.11.2022 02:00 Відповісти
Висмоктують новини з пальця. Корейські артнабої Штати залишать в себе, а Україні передадуть свої.
показати весь коментар
12.11.2022 02:02 Відповісти
3,5 мільйони доларів- це круто.Але дуже дякуємо
показати весь коментар
12.11.2022 02:11 Відповісти
Скільки можна бути заляканими ******?
Ви - країна, ви - нація. В вас є спецслужби, гроші, економіка, бренди...
Скільки можна лякатися *****?
показати весь коментар
12.11.2022 02:34 Відповісти
Жабу в казані варять повільно ... щоб не вискочила.
показати весь коментар
12.11.2022 03:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 03:37 Відповісти
Так вони може дають більше, але говорять протилежне. Це як з Іраном та рашкою...
показати весь коментар
12.11.2022 10:56 Відповісти
П.дараси, сэр.
показати весь коментар
12.11.2022 03:52 Відповісти
Чесно, ото "дали-не дали, можуть дати -не дати" вже надоїло, особливо коли озвучують наші "кяровніки"від влади. Є ж якась елементарна військова таємниця, якийсь елементарний здоровий глузд, щоб розпинатись чого, скільки...При цьому ніякої "агентури" не потрібно.
показати весь коментар
12.11.2022 05:12 Відповісти
Да всё нормально.
Пусть московиты ломают мозги откуда у нас столько снарядов.
При чём тут Южная Корея ?
показати весь коментар
12.11.2022 06:50 Відповісти
А зачем вообще трындеть об этом.
показати весь коментар
12.11.2022 10:17 Відповісти
телеканал Fox News, возглавляемый сыном Мердока, - «одна из самых разрушительных сил в США», по мнению Байдена
В общем слили сделку.
Пока не поставили, глупо публиковать. 9 ноября северная корея запустила балистическую ракету. может русские пообещали что не будут запускать если откажутся от сделки
Информация о Поставках вооружения должна находится под строгим контролем.
показати весь коментар
12.11.2022 10:21 Відповісти
Северные запустили бы свою болванку в любом случае.
показати весь коментар
12.11.2022 10:53 Відповісти
Корейчики ! Ну слабенько , как-то это всё выглядит ! Слабо!
показати весь коментар
12.11.2022 11:42 Відповісти
 
 