Південна Корея спростувала інформацію про продаж США 155-мм снарядів для України, - Bloomberg

У Сеулі спростували повідомлення у західних ЗМІ про те, що Південна Корея та США домовилися про закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів, які Вашингтон згодом повинен був передати Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Джерело Bloomberg повідомляє, що інформацію про угоду між Південною Кореєю та США було трактовано невірно. У текстовому повідомленні, надісланому журналістам у п’ятницю, 11 листопада, Пентагон повідомив, що між південнокорейською компанією та США дійсно ведуться переговори щодо експорту зброї, щоб допомогти Вашингтону запастися 155-мм артилерійськими снарядами. Але принциповою умовою перемовин є те, що США будуть кінцевим користувачем боєприпасів.

В Bloomberg підкреслюють, що корейська влада не бажає порушувати зроблених раніше обіцянок, тому навіть варіант з посередництвом США її не влаштовує. Проте Сеул і надалі готовий надавати Києву нелетальну допомогу, таку як бронежилети, ковдри, шоломи та медикаменти. На даний момент розмір допомоги Південної Кореї для України загалом становить 3,5 млн доларів.

