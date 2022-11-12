"Кухар Путіна" Пригожин формує військові структури у прикордонних з Україною областях, - ISW
Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Спонсор групи "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в Бєлгородській і Курській областях, незважаючи на відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії".
У ISW вважають, що Пригожин продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля зі створення паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях нібито необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на територію Росії. Пригожин також, ймовірно, продовжуватиме ширше розвивати паралельні військові структури, щоб розширити свій власний вплив і авторитет у російських політичних колах і розвинути власну приватну армію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но профессорам в Венской Академии Художеств что-то в них не понравилось, его кандидатура была отвергнута и потому обозленный художник Шикльгрубер превратился в фанатичного политика Гитлера.
А если бы приняли...?
Одним средним художником в мире было бы больше, и мира тоже было бы больше.
Війна є суть існування московської імперії, без війни вона розвалиться й зникне, а війна дає можливість тримати населяючий її охлос в руках.
Вибачаюсь за пессимізм