УКР
Новини
7 978 13

"Кухар Путіна" Пригожин формує військові структури у прикордонних з Україною областях, - ISW

пригожин,путін

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Спонсор групи "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в Бєлгородській і Курській областях, незважаючи на відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії".

У ISW вважають, що Пригожин продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля зі створення паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях нібито необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на територію Росії. Пригожин також, ймовірно, продовжуватиме ширше розвивати паралельні військові структури, щоб розширити свій власний вплив і авторитет у російських політичних колах і розвинути власну приватну армію.

Також читайте: Путін залежить від сил Пригожина і Кадирова в Україні, - ISW

Автор: 

росія (67333) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522) ISW (653)
музыканты вагнер есть ждем создание групы художников шикльгрубер.
12.11.2022 06:56 Відповісти
Кстати, картины художника Шикльгрубера весьма недурны.
Но профессорам в Венской Академии Художеств что-то в них не понравилось, его кандидатура была отвергнута и потому обозленный художник Шикльгрубер превратился в фанатичного политика Гитлера.
А если бы приняли...?
Одним средним художником в мире было бы больше, и мира тоже было бы больше.

12.11.2022 07:06 Відповісти
Формуй, не формуй - всё равно получишь буй !
12.11.2022 06:58 Відповісти
Здається мені, панове, що ця війна ще надовго...
Війна є суть існування московської імперії, без війни вона розвалиться й зникне, а війна дає можливість тримати населяючий її охлос в руках.
Вибачаюсь за пессимізм
12.11.2022 07:18 Відповісти
Охлос не хоче вставати з дивана і кудись їхати здихати
12.11.2022 07:25 Відповісти
з чого це ви вирішили що не хоче? їдуть, єдине на що скавчать, що їм не дали достатньо зброї і нормальний бронежилет
12.11.2022 07:39 Відповісти
То ім похер, головне денюх і мародеріть.
12.11.2022 07:51 Відповісти
Бо мільйон здриснув світ за очі.
12.11.2022 10:49 Відповісти
так і буде! сумно що й зелені дебіли своїми обмеженнями загоняють українську економіку в повну дупу
12.11.2022 07:40 Відповісти
На концерті кобздона будуть грати
12.11.2022 07:55 Відповісти
Та вже пох, нехай хоч паралельні хоч перпендикулярні структури формує, рашці ***** і це всьому світу вже видно
12.11.2022 08:00 Відповісти
Доформується до ДТП чи до сердечної недостатності.
12.11.2022 09:16 Відповісти
наши соседи - людоеды, нам конечно нужно укреплять границу
12.11.2022 11:12 Відповісти
 
 