"Кухар Путіна" Пригожин формує військові структури у прикордонних з Україною областях, - ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Спонсор групи "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в Бєлгородській і Курській областях, незважаючи на відсутність загрози наземного вторгнення українських військ на територію Росії".

У ISW вважають, що Пригожин продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля зі створення паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях нібито необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на територію Росії. Пригожин також, ймовірно, продовжуватиме ширше розвивати паралельні військові структури, щоб розширити свій власний вплив і авторитет у російських політичних колах і розвинути власну приватну армію.

Також читайте: Путін залежить від сил Пригожина і Кадирова в Україні, - ISW