Окупанти використовують релігійні споруди, заклади освіти та медицини для розміщення військ, - Генштаб
На окупованих територіях Донбасу та Запорізької області окупанти розміщують свої війська на території релігійних організацій, а також у закладах освіти і охорони здоров’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Suhenko
показати весь коментар12.11.2022 07:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Olexa Pluzh
показати весь коментар12.11.2022 07:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
piligrim
показати весь коментар12.11.2022 07:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар12.11.2022 07:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар12.11.2022 07:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Петренко #529600
показати весь коментар12.11.2022 07:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Котя Бегемоткин
показати весь коментар12.11.2022 08:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Viktor Lisenko
показати весь коментар12.11.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар12.11.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль