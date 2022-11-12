УКР
Окупанти використовують релігійні споруди, заклади освіти та медицини для розміщення військ, - Генштаб

На окупованих територіях Донбасу та Запорізької області окупанти розміщують свої війська на території релігійних організацій, а також у закладах освіти і охорони здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.

пу прямо говорил еще в Крыму что мы вперед пустим женщин и детей а за ними пойдут наши войска.по моему пу был не кгб а агент абвера .
12.11.2022 07:03 Відповісти
пу бьіл, єсть і будєт навсєгда *****.
12.11.2022 07:06 Відповісти
аби встигти помолитись, завершити екстерном середню освіту та зашити задній привід?...
12.11.2022 07:05 Відповісти
Ну а які там релігійні споруди та організації можуть бути?)))Звичайно,що масковскій патріархат.Свої прихистили своїх.
12.11.2022 07:20 Відповісти
А Почему же молчит и не протестует по этому поводу организация "Амнисти в рот ей потные ноги Интернейшнл"?
12.11.2022 07:33 Відповісти
Бить по этому всему! Потом отстроим!
12.11.2022 07:38 Відповісти
Это кацапам не поможет, где-бы они не прятались. Потому что хороший кацап - это дохлый кацап, и ВСУ успешно превращает это лапотное быдло из козломордых репоедов в хороших людей.
12.11.2022 08:16 Відповісти
там в основном кацапский патриархат
12.11.2022 10:25 Відповісти
Релігійні споруди? Так кацапські попи казали, що і їх храмах найбільша Божа благодать. Але де вона там візщьметься, коли ці споруди зайняті сатаністами і терористами-вбивцями?
12.11.2022 10:59 Відповісти
 
 