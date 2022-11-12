Окупанти використовують релігійні споруди, заклади освіти та медицини для розміщення військ, - Генштаб

На окупованих територіях Донбасу та Запорізької області окупанти розміщують свої війська на території релігійних організацій, а також у закладах освіти і охорони здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.

