УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7420 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 619 18

Чергова сутичка між мобілізованими та чеченцями в Макіївці, є поранені, - Генштаб

чеченці,кадирівці

Мобілізовані окупанти продовжують з’ясовувати стосунки із чеченцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки.

"Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7145) чеченці (112) Донецька область (9410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Вполне реальна ситуация, когда в одном подразделении окажутся 45-летние ветераны Чеченской войны, одни со стороны россии, а другие со стороны чечни. У одних Орден Мужества за то, что убивали чеченцев, а у другоих орден Ахмата Кадырова за то, что убивали русских.
И если между ними возникнет перепалка, переходящая в перестрелку, то победы желаю обеим сторонам конфликта.
показати весь коментар
12.11.2022 07:47 Відповісти
+18
чеченці воюють на боці України, а ото кадики.
показати весь коментар
12.11.2022 07:46 Відповісти
+16
Та нехай повбиваються.
показати весь коментар
12.11.2022 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чеченцы на русских военных говорят "ваня".
показати весь коментар
12.11.2022 07:40 Відповісти
Вполне реальна ситуация, когда в одном подразделении окажутся 45-летние ветераны Чеченской войны, одни со стороны россии, а другие со стороны чечни. У одних Орден Мужества за то, что убивали чеченцев, а у другоих орден Ахмата Кадырова за то, что убивали русских.
И если между ними возникнет перепалка, переходящая в перестрелку, то победы желаю обеим сторонам конфликта.
показати весь коментар
12.11.2022 07:47 Відповісти
Не всегда. Чаще они назівают репоедов Наташами, после того, как использовали кацапский тухес.
показати весь коментар
12.11.2022 08:06 Відповісти
Та нехай повбиваються.
показати весь коментар
12.11.2022 07:41 Відповісти
Це ж як треба опустити свою недокраїну...
Але вороги в них все одно укоаїнці
показати весь коментар
12.11.2022 07:45 Відповісти
чеченці воюють на боці України, а ото кадики.
показати весь коментар
12.11.2022 07:46 Відповісти
На стороні України воюють ічкерці
показати весь коментар
12.11.2022 07:59 Відповісти
Шкода що "двохсотих" не зробили
показати весь коментар
12.11.2022 08:13 Відповісти
Овцы против овцейобов.
показати весь коментар
12.11.2022 08:42 Відповісти
Бутылки в помощь.👍
показати весь коментар
12.11.2022 08:52 Відповісти
дебилы, хотели один великий на-рот рососия?
- получили, даже больше чем один, всё вам, кацапам не так
показати весь коментар
12.11.2022 09:01 Відповісти
даже чмобам не нравиццо в жопу
показати весь коментар
12.11.2022 09:02 Відповісти
надо русснявым посбрасывать видео с просьбой не насиловать....
показати весь коментар
12.11.2022 10:28 Відповісти
Реальні чеченці скоро зайдуть на свою Батьківщину і наведуть лад. А з кацапи разом проти України воює кадирня, яка буде перемелена разом з кацапими нашими козаками.
показати весь коментар
12.11.2022 10:33 Відповісти
Симпатичный на рожу русский чмобик, потирая жопу, жалуется приятелю, что его чеченцы изнасиловали.
-А ты на них заявление напиши!- советует тот,- им за групповуху знаешь сколько дадут!
-Лет десять каждому. И моя жена узнает, а она такая ревнивая!
показати весь коментар
12.11.2022 11:11 Відповісти
Таке враження, що кадирівців на Роісє більше ніж кацапів.
Хоча явно співвідношення більше ніж 1/10 на користь кацапів.

Тобто один кадирівець їбе більше ніж 10 кацапських овець.
показати весь коментар
12.11.2022 11:23 Відповісти
 
 