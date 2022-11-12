Чергова сутичка між мобілізованими та чеченцями в Макіївці, є поранені, - Генштаб

Мобілізовані окупанти продовжують з’ясовувати стосунки із чеченцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки.

"Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб