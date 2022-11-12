Чергова сутичка між мобілізованими та чеченцями в Макіївці, є поранені, - Генштаб
Мобілізовані окупанти продовжують з’ясовувати стосунки із чеченцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки.
"Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - йдеться у повідомленні.
И если между ними возникнет перепалка, переходящая в перестрелку, то победы желаю обеим сторонам конфликта.
Але вороги в них все одно укоаїнці
- получили, даже больше чем один, всё вам, кацапам не так
-А ты на них заявление напиши!- советует тот,- им за групповуху знаешь сколько дадут!
-Лет десять каждому. И моя жена узнает, а она такая ревнивая!
Хоча явно співвідношення більше ніж 1/10 на користь кацапів.
Тобто один кадирівець їбе більше ніж 10 кацапських овець.