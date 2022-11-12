УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 210 осіб (+810 за добу), 2 838 танків, 1 829 артсистем, 5 730 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 80 210 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,

танків - 2838 (+24) од,

бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,

артилерійських систем - 1829 (+12) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 205 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506 (+1),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од,

спеціальна техніка - 160 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша авіація завдала 16 ударів по ворогу. Вражено 13 районів зосередження сил та техніки і 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 210 осіб (+810 за добу), 2 838 танків, 1 829 артсистем, 5 730 броньованих машин

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

+26
80к, з ювілеєм!
А кількість танків та ББМ взагалі вражає
12.11.2022 09:05 Відповісти
+19
Про Херсон поступлять дані не відразу. Дуже багато як мертвих душ так і забутих. Та і Дніпро на сьогодні не скаже скільки там раків годують.
12.11.2022 09:07 Відповісти
+14
Одне можливо сказати з впевненістю, що раки задоволєні.
12.11.2022 09:09 Відповісти
80к, з ювілеєм!
А кількість танків та ББМ взагалі вражає
12.11.2022 09:05 Відповісти
Єпідемія якась у орків, мруть і мруть.
12.11.2022 09:05 Відповісти
То в них спутнік перестав діяти. А може і навпаки побочку дав.
12.11.2022 11:40 Відповісти
Про Херсон поступлять дані не відразу. Дуже багато як мертвих душ так і забутих. Та і Дніпро на сьогодні не скаже скільки там раків годують.
12.11.2022 09:07 Відповісти
по запеленгованнымтелефонам на дне можна посчитать трупы
12.11.2022 10:15 Відповісти
Радіохвилі в воді не поширюються.
12.11.2022 10:32 Відповісти
пока батарейка работает все пеленгуется смотри карту ниже
12.11.2022 15:52 Відповісти
Карту і я можу намалювати. Ти що, хочеш сказати, що у всіх орків водозахищені смартфони?
13.11.2022 00:11 Відповісти
Одне можливо сказати з впевненістю, що раки задоволєні.
12.11.2022 09:09 Відповісти
12.11.2022 09:19 Відповісти
Він точно не з Чорнобиля, бо якийсь мутант радиоактивно - бройлєрний.
Мабуть понажерлися москаликів. А шо браконьєрам робити - хана сіткам.
Ой лихо...
12.11.2022 10:06 Відповісти
Це австралійський - https://ru.wikipedia.org/wiki/Cherax_quadricarinatus
12.11.2022 10:34 Відповісти
Експорт орків в Австралію по бартеру - нам бтр-и, їм фарш з орків для раків
12.11.2022 10:56 Відповісти
Справа в тім, що падло не є основною їжею раків, вони, переважно, рослиноїдні. А цей вид, до речі, і у нас в Україні вирощують - https://zoocool.ua/avstraliyskiy-rak/
12.11.2022 13:15 Відповісти
12.11.2022 09:22 Відповісти
Крім херсонських кавунів, ще будуть херсонські раки.
12.11.2022 09:23 Відповісти
до значного вмісту чорних мішків за два останніх тижні ЗСУ нас вже привчили; а от солідне поповнення танчиків, БТРів, гармат - це затрофеєні на Херсонщині? Але тоді до цього переліку мусів би ввійти гвинтокрил в Чорнобаєвці; але в цій стрічці нуль. То що - це стільки покаліченої у противника техніки, а трофеї йдуть іншою стрічкою?

Хер там розбереш, що в них там на ХЕРсонщині робиться...
12.11.2022 09:25 Відповісти
Очевидно, що вчорашні результати на херсонському та бериславському напрямках ГШ ще фізично не міг порахувати.
Бо тільки під вечір наші фізично зайшли до багатьох населених пунктів безпосередньо на березі Дніпра, де в орків були укріпрайони - Антонівка, Берислав, Козацьке і т.д.
12.11.2022 09:30 Відповісти
особового складу - близько 80210 (+810) осіб Джерело:
12.11.2022 10:25 Відповісти


Как известно, последние несколько лет промышленность выпускает мобильные телефоны с довольно высокими стандартами влагозащиты. Многие из них оставляют работоспособность при полном погружении в воду, на глубину от одного до пяти метров. А тем более, когда аппарат находится сразу под поверхностью воды или над нею, иногда погружаясь в воду и опять выныривая из нее. Примерно так себя ведет мобильный телефон, который находится на трупе, который неспешно плывет к устью Днепра или под весом амуниции, лежит неглубоко под водой. Пока не сядет аккумулятор, он будет позиционироваться как принадлежащий неизвестном спортсмену по плаванию, решившему вразмашку доплыть до середины Днепра, а потом - передумавшему и поплывшему вниз по течению.
12.11.2022 09:52 Відповісти
Радіохвилі у воді не поширюються.
12.11.2022 10:36 Відповісти
А що порадите, як їх тепер рахувати?
12.11.2022 11:43 Відповісти
Ingression Protection (IP) would
for electrical devices
need to be x7 or x8 to survive submerged.

Like 67 or 68.
12.11.2022 12:48 Відповісти
Так Іронію Судьби під 100 000 юбілей дивитися будемо...🤭🥴
12.11.2022 10:16 Відповісти
Таке вже не дивимось. Міцний горішок або Один дома.
12.11.2022 11:52 Відповісти
So it appears, the 20 tsd Russians left without many losses in personnel and equipment.

That many losses in vehicles
Russia had also some days back in Summer.
12.11.2022 12:46 Відповісти
да, ты представляешь...?!!!\ушли на тот свет - к своим дидам...!)))\
12.11.2022 15:58 Відповісти
Завтра-послезавтра количество погибших орков превысит вместимость самого большого расейского стадиона Лужники!
12.11.2022 12:49 Відповісти
 
 