Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 210 осіб (+810 за добу), 2 838 танків, 1 829 артсистем, 5 730 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 80 210 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
танків - 2838 (+24) од,
бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,
артилерійських систем - 1829 (+12) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 205 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506 (+1),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од,
спеціальна техніка - 160 (+1).
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кількість танків та ББМ взагалі вражає
Мабуть понажерлися москаликів. А шо браконьєрам робити - хана сіткам.
Ой лихо...
Хер там розбереш, що в них там на ХЕРсонщині робиться...
Бо тільки під вечір наші фізично зайшли до багатьох населених пунктів безпосередньо на березі Дніпра, де в орків були укріпрайони - Антонівка, Берислав, Козацьке і т.д.
Как известно, последние несколько лет промышленность выпускает мобильные телефоны с довольно высокими стандартами влагозащиты. Многие из них оставляют работоспособность при полном погружении в воду, на глубину от одного до пяти метров. А тем более, когда аппарат находится сразу под поверхностью воды или над нею, иногда погружаясь в воду и опять выныривая из нее. Примерно так себя ведет мобильный телефон, который находится на трупе, который неспешно плывет к устью Днепра или под весом амуниции, лежит неглубоко под водой. Пока не сядет аккумулятор, он будет позиционироваться как принадлежащий неизвестном спортсмену по плаванию, решившему вразмашку доплыть до середины Днепра, а потом - передумавшему и поплывшему вниз по течению.
for electrical devices
need to be x7 or x8 to survive submerged.
Like 67 or 68.
That many losses in vehicles
Russia had also some days back in Summer.