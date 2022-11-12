Після Херсона ЗСУ можуть готуватися до наступу в напрямку Мелітополя, - The New York Times
Україна не демонструє потягу до перемир’я і має намір продовжувати звільнення територій військовим шляхом. Ймовірно, після Херсона, ЗСУ можуть готуватися до наступу через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
"Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку у великих бойових діях і навіть мирних переговорах може бути пауза, але після того, як було витіснено росіян з Херсона, Україна не має бажання зупинятися", - пише видання.
NYT зазначає, що з огляду на останні події, українські сили "не подають жодних ознак припинення наступу на зиму" і не дадуть війні зайти в глухий кут.
Посилаючись на дані військових, близьких до бойових дій в Україні, видання пише, "все більше натяків на те, що українці готуються до нового сухопутного наступу".
Зокрема, наступний наступ ЗСУ може бути направлений на Південь через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.
NYT пише, що українські сили "можуть кинути виклик Росії, її контролю над південним районом", який вона захопила під час повномасштабного вторгнення, яке почалося в лютому.
Журналісти посилаються на слова старшого лейтенанта, командира протитанкового підрозділу, який обороняє місто Бахмут на Донбасі, що постійно піддається ворожим атакам.
"Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися, а якось продовжувати рухатися вперед. Я думаю, що будуть контратаки на інших напрямках, щоб противник не встигав перекидати резерви і блокувати удари", - сказав військовий.
При цьому західні експерти прогнозують, що Україна досягне подальших успіхів на Півдні, оскільки російський моральний дух та організація розпадуться.
Інші аналітики більш обережні. Вони очікують, що обидві сторони візьмуть оперативну паузу через погіршення погодних умов: багнюки, вологи та холоду, а також через те, що бої в Херсоні були надзвичайно виснажливими.
Втім, експерти прогнозують, що повномасштабні бої відновляться навесні.
"Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на Півдні, або на сході, продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківської області, щоб відбити місто Сватове Луганської області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця", - цитує видання аналітиків.
Разом з тим експерти погоджуються в тому, що незалежно від того, буде пауза чи ні, наступний етап знову буде надзвичайно жорстоким.
Бо бросок на Мелітополь - це вже занадто очевидний сценарій, який орки теж усвідомлюють і готуються там до оборони. І це - 80-100 км по голому степу, без елементарної "зеленки", без домінування в повітрі. Це дуже ризиковано.
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
14 вересня 2022
І ешелонована оборона.
Сенсу атакувати Донецьк, зараз немає.
А Мелітополь це окрім усього, можливість розрубати кацапське угрупування на дві частини.
А щодо місцевих у Донецьку, то це дуже наівне сподівання: то є колаборанти і сепаратисти.
- Україна отримує Херсон
- кацапи отримують пи*ди.
им нужна говень
Заради істини слід зазначити, що генерал Венк, ком 12 армії вермахту і не мав жодного наміру деблокувати Берлін, він слідував цілі прорвати кільце оточення 9 армії і всім разом майнути до америкосів. І Кейтель так і не зміг його знайти, щоб віддати такий наказ. На півночі генерал СС Штайнер відмовився виконати такий же наказ і був звільнений. Хотіли арештувати за зраду, але це була легенда СС, злякались. А потім черел тиждень все п ішло прахом.
"Захід і вихід на Крим зі знищенням кримського моста робить із Криму оперативний котел з яким набагато легше працювати ніж з Донбасом за яким ще сім тисяч км росії", - військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР
Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
будуть колошматити Украіну 😠
Ні , так не вийде , бо сьогодні потрібно добивати цю кацапську наволоч
на нашій землі і не відкладати на авось , на сім років - це занадто😡
Что до вывода войск отовсюду кроме Крыма, ну как вариант. Опять же можно будет вернуть Крым после смерти Путина аппелировав к международному праву и т.п. Семь лет? Сдаётся мне не проживёт это чучело столько.