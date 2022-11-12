УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7894 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 716 46

Після Херсона ЗСУ можуть готуватися до наступу в напрямку Мелітополя, - The New York Times

мелітополь

Україна не демонструє потягу до перемир’я і має намір продовжувати звільнення територій військовим шляхом. Ймовірно, після Херсона, ЗСУ можуть готуватися до наступу через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

"Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку у великих бойових діях і навіть мирних переговорах може бути пауза, але після того, як було витіснено росіян з Херсона, Україна не має бажання зупинятися", - пише видання.

NYT зазначає, що з огляду на останні події, українські сили "не подають жодних ознак припинення наступу на зиму" і не дадуть війні зайти в глухий кут.

Посилаючись на дані військових, близьких до бойових дій в Україні, видання пише, "все більше натяків на те, що українці готуються до нового сухопутного наступу".

Зокрема, наступний наступ ЗСУ може бути направлений на Південь через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.

NYT пише, що українські сили "можуть кинути виклик Росії, її контролю над південним районом", який вона захопила під час повномасштабного вторгнення, яке почалося в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни в Мелітополі привласнюють все - від державних закладів і комунального майна до приватних авто і житла

Журналісти посилаються на слова старшого лейтенанта, командира протитанкового підрозділу, який обороняє місто Бахмут на Донбасі, що постійно піддається ворожим атакам.

"Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися, а якось продовжувати рухатися вперед. Я думаю, що будуть контратаки на інших напрямках, щоб противник не встигав перекидати резерви і блокувати удари", - сказав військовий.

При цьому західні експерти прогнозують, що Україна досягне подальших успіхів на Півдні, оскільки російський моральний дух та організація розпадуться.

Інші аналітики більш обережні. Вони очікують, що обидві сторони візьмуть оперативну паузу через погіршення погодних умов: багнюки, вологи та холоду, а також через те, що бої в Херсоні були надзвичайно виснажливими.

Втім, експерти прогнозують, що повномасштабні бої відновляться навесні.

"Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на Півдні, або на сході, продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківської області, щоб відбити місто Сватове Луганської області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця", - цитує видання аналітиків.

Також читайте: Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії

Разом з тим експерти погоджуються в тому, що незалежно від того, буде пауза чи ні, наступний етап знову буде надзвичайно жорстоким.

Автор: 

армія рф (18528) Мелітополь (776) Херсон (3570)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
І це правильне рішення. Але ще спочатку потрібно розгромити потвор на сході біля Бахмута та Авдіївки і гнати нечисть в Крим, а потім через Синє і Чорне моря на кацапщину. Вони будуть проситися і лізти і обійми, на мирні переговори, прикидатися братами - не вірити, бити, бити і ще раз бити, щоб наші внуки жили щасливо в європейській, вільній родині. Бо якщо виживе ця мерзота, то нам вільно жити не дасть, буде займатися тим що вміє - гадити.
показати весь коментар
12.11.2022 10:07 Відповісти
+16
показати весь коментар
12.11.2022 10:26 Відповісти
+9
після відступу з херсона "по кутозвські", парашники можуть готуватися до традиційного зимового спалення мацкви.
показати весь коментар
12.11.2022 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це правильне рішення. Але ще спочатку потрібно розгромити потвор на сході біля Бахмута та Авдіївки і гнати нечисть в Крим, а потім через Синє і Чорне моря на кацапщину. Вони будуть проситися і лізти і обійми, на мирні переговори, прикидатися братами - не вірити, бити, бити і ще раз бити, щоб наші внуки жили щасливо в європейській, вільній родині. Бо якщо виживе ця мерзота, то нам вільно жити не дасть, буде займатися тим що вміє - гадити.
показати весь коментар
12.11.2022 10:07 Відповісти
🍒🍒🍒👍🙏🙏🙏❤️Слава ЗСУ‼️Мелитополь ЖДЁТ 💙💛‼️🍀🍀🍀Слава Украине🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
12.11.2022 10:21 Відповісти
я не генштаб. но сейчас такой момент что можно и на Донецк. я думаю что там даже местные помогут. надеюсь такой вариант тоже рассматривают.
показати весь коментар
12.11.2022 10:08 Відповісти
Ніхто в донецьку агломерацію в лоб лізти не буде,є більш перспективні напрямки треба дочекатися обіцяної техніки,привести до ладу те що кацапи кинули на півдні і дочекатися морозів
показати весь коментар
12.11.2022 10:15 Відповісти
До речі, може краще і на Донецьк. До Донецька - 5 км.
Бо бросок на Мелітополь - це вже занадто очевидний сценарій, який орки теж усвідомлюють і готуються там до оборони. І це - 80-100 км по голому степу, без елементарної "зеленки", без домінування в повітрі. Це дуже ризиковано.
показати весь коментар
12.11.2022 10:18 Відповісти
Вже 5 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання у Великій Британії: готувались до боїв у місті

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS

14 вересня 2022
показати весь коментар
12.11.2022 10:32 Відповісти
Донецк хоть и близко но он забит орками и очень близко к рашке. Его можно брать только когда Мариуполь будет наш. Я думаю что легче взять крым чем донецк с луганском.
показати весь коментар
12.11.2022 10:35 Відповісти
Та вони там на перешийку в Крим закопуються що капець. 10 ліній оборони, мінні поля, дзоти. Якось це зовсім авантюрно - пробиватися в Крим.
показати весь коментар
12.11.2022 10:45 Відповісти
Ну вокруг Херсона они тоже строили сооружения и минные поля. Но ключевым фактором стало то что не возможно держать долго оборону при перекрытии линий снабжения. А крым держится вообще только на одном крымском мосту. Поставим Гарпуны и рашистские корабли и паромы чкурнут с крыма только их и видели.
показати весь коментар
12.11.2022 10:48 Відповісти
Не забувайте ще про зимові шторми які сильно ускладнюють судноплавство. Без моста блокада гарантована )
показати весь коментар
12.11.2022 15:37 Відповісти
донецк близко к рашке? Карту купи!
показати весь коментар
12.11.2022 12:43 Відповісти
Про Херсон те саме писали з червня - три лінії оборони на правому березі, льють бетон, тисячі о/с і техніки, голий степ і т.д. - а он воно як ))) Мелітополь - ключ до півдня і до Криму, переоцінити його значення неможливо
показати весь коментар
12.11.2022 15:35 Відповісти
👍💪
показати весь коментар
12.11.2022 10:28 Відповісти
Алекс зразу видно що Ви єврей ,,,,,,,,,,,,,.Но на обман армія не клюне. І попутно в Криму є Украінці там буде легше а на Донеччині практично вороже середовище це потрібно врахувати
показати весь коментар
12.11.2022 10:59 Відповісти
Там найбільше кацапське кодло зараз.
І ешелонована оборона.
Сенсу атакувати Донецьк, зараз немає.
А Мелітополь це окрім усього, можливість розрубати кацапське угрупування на дві частини.
А щодо місцевих у Донецьку, то це дуже наівне сподівання: то є колаборанти і сепаратисти.
показати весь коментар
12.11.2022 11:09 Відповісти
після відступу з херсона "по кутозвські", парашники можуть готуватися до традиційного зимового спалення мацкви.
показати весь коментар
12.11.2022 10:11 Відповісти
уважаемый The New York Times , ******* - не мешки ворочать , поживем - увидим , у нас есть прекрасный генералитет , они лучше знают куда и когда .
показати весь коментар
12.11.2022 10:13 Відповісти
Судячи з того що маємо, згоден на 100% ! Віримо у ЗСУ!
показати весь коментар
12.11.2022 10:33 Відповісти
это было неожиданым приятным сюрпризом то что Херсон вошли уже так как давали и западные аналитики и эксперты что будут уличные бои и будет битва за Херсон что город при уличной боях будет силтьно разрушен как сиверодонецк или лисичанск что орки так просто не здадут Херсон будет тяжело деокупировать нужно постараться а тут все прошло за считаные пару дней к тому же и институn войны и другие говорили что до нового года Хеhсон должен быть но это месяц два а тут такие темпы что уже, это огромный плюс так как форсироват, в лоб левый берег никто не будет а есть возможность готовится к Мелитополю и захода оттуда на юг плюс север луганской обл неплохие преспективы
показати весь коментар
12.11.2022 10:17 Відповісти
Є така думка неушкоджений Херсон-- в обмін на 20 тис.
показати весь коментар
12.11.2022 10:18 Відповісти
Это раснявая думка.
показати весь коментар
12.11.2022 10:24 Відповісти
аякжеж..авжеж.
показати весь коментар
12.11.2022 10:39 Відповісти
Ага, договорняк:
- Україна отримує Херсон
- кацапи отримують пи*ди.
показати весь коментар
12.11.2022 15:40 Відповісти
Крымчане, хотите туристический бум в следующем году. Помогайте выгнать саранчу в болотной форме назад в епеня и мы вам обещаем, что опять будут белоснежные лайнеры у берегов, туристы, бизнес и процветание.
показати весь коментар
12.11.2022 10:19 Відповісти
им все это не надо

им нужна говень
показати весь коментар
12.11.2022 15:17 Відповісти
Той части родной говени чемодан да на *********.
показати весь коментар
12.11.2022 17:31 Відповісти
Поламали звіру праву лапу (Київ), обрубали кігті на лівій лапі (Херсон). Вирвали ряд кликів (Балаклія), а тепер новий удар прямо в пащеку (Мелітополь) закривавленої бабуїнської морди. Бункерний крисьониш тягне час, як і його ікона, Адальф Алоїзич, ще чекає свого Венка, щоб той переламав невловимий хід історії. Суровікін занадто тупий, його стиль - це лупцювати офіцерів штабу.
Заради істини слід зазначити, що генерал Венк, ком 12 армії вермахту і не мав жодного наміру деблокувати Берлін, він слідував цілі прорвати кільце оточення 9 армії і всім разом майнути до америкосів. І Кейтель так і не зміг його знайти, щоб віддати такий наказ. На півночі генерал СС Штайнер відмовився виконати такий же наказ і був звільнений. Хотіли арештувати за зраду, але це була легенда СС, злякались. А потім черел тиждень все п ішло прахом.
показати весь коментар
12.11.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 10:26 Відповісти
Даже для СССР афганские жалкие 15 тыс. уже были как стихийное бедствие, а здесь...их убивают в промышленных масштабах -а им насрать. Лишь бы "гробовые" дали. Это же надо превратиться в такую безмозглую биомассу.
показати весь коментар
12.11.2022 10:36 Відповісти
Армия РФ превратилась в армию наемников, мотивация солдат держится только на деньгах, соответственно с такой мотивацией много не навоюешь.
показати весь коментар
12.11.2022 13:41 Відповісти
-"Україна не демонструє потягу до перемир'я і має намір продовжувати звільнення територій військовим шляхом"-Вашу ш дивізію!!! Ворог окупував нашу землю, вбиває наших громадян!А ми маємо "демонструвати потяг до перемир'я"??!!! З ким " перемир'я?!!З катами України?!!! Чого ви там не пишете про жахи які відкриваються коли на відвойовані території заходять ЗСУ?!!! Краще жуйте чим таку маячню писати!
показати весь коментар
12.11.2022 10:29 Відповісти
Мдаа.. Формулювання в них звісно ще ті🤦
показати весь коментар
12.11.2022 10:32 Відповісти
Так а що так чіпляє Нормальне формулювання - вказує Україна має можливості і сили рухатись далі і підстав для перемир'я немає.
показати весь коментар
12.11.2022 15:45 Відповісти
Аналітиків, як бруду. І чим далі від району бойових дій-тим більше.
показати весь коментар
12.11.2022 10:31 Відповісти
Направление весьма перспективное стоит сказать. пробить коридоры Пологи- Бердянск / Васильевка-Мелитополь и весь левоборежный берег, енергодар и т.д остаются без логистики и сваливают в крым. Так же ещё Сватово-Старобельс перспективное направление. Опять начинаются кошки-мышки.
показати весь коментар
12.11.2022 10:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pbf4Fc5mj28&t=3s ЗСУ звільнять Крим раніше ніж Донбас. Ми готові вийти на Азовське море.

"Захід і вихід на Крим зі знищенням кримського моста робить із Криму оперативний котел з яким набагато легше працювати ніж з Донбасом за яким ще сім тисяч км росії", - військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
якщо вдасться підштовхнути їх трохи ближче до азовського моря і знову вдарити по керченському мосту. Тоді це буде як облога. Постачання на сухопутному мосту буде вразливим для артилерії.
показати весь коментар
12.11.2022 10:40 Відповісти
капітан очєвідность
показати весь коментар
12.11.2022 10:48 Відповісти
Та кажуть, що хлопці вже почали і там наступ.
показати весь коментар
12.11.2022 11:00 Відповісти
«предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет.

https://t.me/generalsvr/1205 Генерал СВР

Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.

Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.

Приднестровье переходит под контроль Молдовы.

Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
показати весь коментар
12.11.2022 11:21 Відповісти
За сім років , кацапи наклепають ракет , позализують рани і знову
будуть колошматити Украіну 😠
Ні , так не вийде , бо сьогодні потрібно добивати цю кацапську наволоч
на нашій землі і не відкладати на авось , на сім років - це занадто😡
показати весь коментар
12.11.2022 13:41 Відповісти
ну допустим ты не вставая с дивана выбил наволочь из Крыма и что? Что им мешает наклепать ракеты по твоей логике? Или ты предлагаешь брать Москву? А семь тысяч ядерных зарядов не смущают? Диван в бункере у тебя?
показати весь коментар
12.11.2022 13:46 Відповісти
Ну в НАТО Украину не примут пока Путин у власти в РФ, потому что у него есть ручной Обран венгерский, да и Эрдоган турецкий может быть против. Здесь можно получить статус основного союзника США вне блока НАТО и региональный союз с Польшей, Прибалтикой и Британией замутить...
Что до вывода войск отовсюду кроме Крыма, ну как вариант. Опять же можно будет вернуть Крым после смерти Путина аппелировав к международному праву и т.п. Семь лет? Сдаётся мне не проживёт это чучело столько.
показати весь коментар
12.11.2022 13:44 Відповісти
 
 