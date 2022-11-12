На окупованих територіях Луганщини міста не готові до опалювального сезону, - Гайдай

Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші міста на тимчасово захоплених територіях Луганської області не змогли підготуватися до опалювального сезону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Підготуватися повноцінно до опалювального сезону ці міста вже не зможуть ніяким чином. Всі обіцянки, які були від гауляйтерів, окупантів, так і залишилися обіцянками. Певні населені пункти, такі як Попасна, взагалі ніхто не збираються відновлювати. Десь там у деякі будинки попроводили або газ або електрику, але це все буде горіти, бо електрика тягнеться просто навпростець, по повітрю, без ніяких підстанцій. Тому, як тільки вдарить мороз, і люди почнуть підключати електричні обігрівачі, все почне горіти", - пояснив він.

За його словами, росіяни встигли підготувати масивні оборонні споруди на Луганщині. А в захоплених селах поблизу лінії фронту загарбники виселили місцеве населення та розмістилися в їхніх будинках. Куди саме люди пішли майже взимку – ворогу байдуже. За його словами, це робиться для того, щоб місцеві мешканці не могли повідомити ЗСУ про розташування та координати позицій ворога.

