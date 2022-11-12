РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки". Цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати саме у дні.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - вважає він.

Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити. - Ред.)", - пояснив речник Повітряних сил.

