УКР
Новини Війна
20 253 35

РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили

ракета,ракети,калібр

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки". Цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати саме у дні.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - вважає він.

Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити. - Ред.)", - пояснив речник Повітряних сил.

G20 (323) Повітряні сили (2962)
+24
"Не будуть!" - "тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам" --- тварини,котрі напали на нас,втратили уже близько 80 тисяч свинособак,грабують,знищують міста,гвалтують жінок,убивають дітей,які наплювали на всі міжнародні угоди,норми,на усі звичаї ведення війни, зупиняться і не будуть обстрілювати нас надалі тому що їх визнають терористами і нададуть нам ще більше допомоги? Ти в якій реальності живеш?
12.11.2022 10:36 Відповісти
+13
В который раз? Очередной удар неадекватов дураков по мирным жителям приведёт к ещё более ожесточенному сопротивлению и освобождению украинской земли.
12.11.2022 10:33 Відповісти
+11
Не будуть! )(уйло говорить про перемовини.Але якщо завдасть ракетних ударів ,то це тільки на руку Україні,тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам.
12.11.2022 10:32 Відповісти
"Не будуть!" - "тому що світові лідери ,ще раз переконаються ,шо рашка терористична країна і підсилять допомогу нам" --- тварини,котрі напали на нас,втратили уже близько 80 тисяч свинособак,грабують,знищують міста,гвалтують жінок,убивають дітей,які наплювали на всі міжнародні угоди,норми,на усі звичаї ведення війни, зупиняться і не будуть обстрілювати нас надалі тому що їх визнають терористами і нададуть нам ще більше допомоги? Ти в якій реальності живеш?
12.11.2022 10:36 Відповісти
+100!

Кожне сіпання буйла тільки сильніше затягує зашморг на його шиї
12.11.2022 10:41 Відповісти
без емоцій..без емоцій.
12.11.2022 10:43 Відповісти
знімаємо рожеві окуляри... знімаємо рожеві окуляри
12.11.2022 10:45 Відповісти
В который раз? Очередной удар неадекватов дураков по мирным жителям приведёт к ещё более ожесточенному сопротивлению и освобождению украинской земли.
12.11.2022 10:33 Відповісти
Этим ракетным ударом Мордор выстрелит себе если уж не в башку, то в живот:

перед всем миром окончательно предстанет фашистским террористическим государством.

Не следует преувеличивать военные возможности свинособак:

в марте ВСУ разгромили 10-кратно превосходящие силы орков, даже имея всего лишь старое вооружение советских времен 40-летней давности.

А сейчас у ВСУ 38 Хаймерсов и 500 стволов новейшей крупнокалиберной артиллерии натовского производства, плюс Украина получила от западных союзников 1,5 миллиона снарядов 155 мм:

так что есть, чем ответить моцковским выродкам-изуверам.
12.11.2022 16:37 Відповісти
Путлер склонен к нанесению ударов на олимпиады и международные саммиты. Но, скорее всего, не во время, а сразу после окончания мероприятия.
12.11.2022 10:38 Відповісти
Чемпионат мира по футболу как раз сколько в этом месяце начинается. Чем не событие для *****
12.11.2022 10:43 Відповісти
путлер не футболист, он недохоккеист.
12.11.2022 10:45 Відповісти
Самбіст-мазохіст
12.11.2022 11:27 Відповісти
Он Хуúло обыкновенное
12.11.2022 14:48 Відповісти
12.11.2022 23:00 Відповісти
Максим Галкин - сделал Соловьёва на новом концертеhttps://www.youtube.com/watch?v=HnuNCrmeL2s
12.11.2022 10:39 Відповісти
Хто такий "максім галкін", і чому це має бути цікаво українцям, що читають цей сайт?
12.11.2022 17:48 Відповісти
Ты же вкурсе что он с Аллой Борисовной Повзнер ("Пугачова") исторически под гэбнёй?
13.11.2022 04:26 Відповісти
Зачем им наносить удар во время саммита ?
Чтобы Украине дали ракеты, достающие за Урал ?
12.11.2022 10:42 Відповісти
Україні ніхто ракет які б досягали за Урал ніколи не дасть,такі ракети у нас поялвляться тільки тоді коли ми їх самі зробимо. А захід нам надасть зброю тільки для визволення своїх територій,не більше.
12.11.2022 10:44 Відповісти
Для захисту своїх територій нам треба ліквідувати аеродроми
та військові заводи на території Росії.
І так воно буде.
12.11.2022 11:37 Відповісти
вже за 9 місяців можна було б щось і створити.., хоча б ракети.., а не тільки квіти в парках Києва садити..Але ракетний дощ ще може бути і не раз..
12.11.2022 11:15 Відповісти
майте совість та будьте справедливими, створено новий сезон "сватів" та кожноденне гундосіння... 30шисть та шисть вам!
12.11.2022 23:34 Відповісти
Когда уже шоумен вместо ежевечерних видосиков будет заниматься организацией производства своих дальнобойных дронов и ракетЮ а не клянчить у США? Опоясанный санкциями Иран наладил такое производство , а Украина с "мозгами" Южмаша, КБ Луч и помощью союзников не может. Меньше болтовни , хрипатый , больше дела
12.11.2022 12:12 Відповісти
Які ракети для шоумена? Для нього шоу повинно продовжуватись - натура така його!
12.11.2022 14:19 Відповісти
"Я вам ничиво не должен!!!1" ©
12.11.2022 14:50 Відповісти
лАПАТА чЕЛЕНДЖ!
12.11.2022 23:35 Відповісти
Шось там в Польщі вже робиться. Але повірте, нам краще цього не знати, бо ми на радощах розтриндимо про це на весь світ
12.11.2022 23:03 Відповісти
Їх складували, підвозили, розміщали...
===

А шо так скромно? Це складував, підвозив, Кучма Юрко.
12.11.2022 12:35 Відповісти
они могут уже хоть небо красить -так же бесполезно
12.11.2022 14:03 Відповісти
что то у меня чуйка кажет, что это будет последний залп масквофлота..)
13.11.2022 11:29 Відповісти
Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада Джерело:
Дату з Зе владою в Стамбулі узгодили ?
13.11.2022 13:28 Відповісти
13.11.2022 13:29 Відповісти
Африканское ***** способно на всё. Нужно быть готовым.
13.11.2022 21:25 Відповісти
сподіваюсь, ми не лише про це теревенимо, а й те ж готуємось

бо Клічко "готується" оригінально: всім тікати з Києва! куди - ХЗ, забудовники лишаються и робіт не зупиняють
13.11.2022 21:29 Відповісти
 
 