РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили
Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки". Цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати саме у дні.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - вважає він.
Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".
"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити. - Ред.)", - пояснив речник Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожне сіпання буйла тільки сильніше затягує зашморг на його шиї
перед всем миром окончательно предстанет фашистским террористическим государством.
Не следует преувеличивать военные возможности свинособак:
в марте ВСУ разгромили 10-кратно превосходящие силы орков, даже имея всего лишь старое вооружение советских времен 40-летней давности.
А сейчас у ВСУ 38 Хаймерсов и 500 стволов новейшей крупнокалиберной артиллерии натовского производства, плюс Украина получила от западных союзников 1,5 миллиона снарядов 155 мм:
так что есть, чем ответить моцковским выродкам-изуверам.
Чтобы Украине дали ракеты, достающие за Урал ?
та військові заводи на території Росії.
І так воно буде.
===
А шо так скромно? Це складував, підвозив, Кучма Юрко.
Дату з Зе владою в Стамбулі узгодили ?
бо Клічко "готується" оригінально: всім тікати з Києва! куди - ХЗ, забудовники лишаються и робіт не зупиняють