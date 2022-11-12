УКР
СБУ повідомила про підозру очільнику "МОЗ Криму" Скорупському, який змінив медичну систему півострова під військові потреби окупантів

Служба безпеки продовжує викривати зрадників, які допомагають ворогу у тимчасово захоплених регіонах України. В ході розслідування зібрано доказову базу про злочинну діяльність так званого "министра здравоохранения АР Крым" Костянтина Скорупського.

Зрадником виявився головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після захоплення Криму добровільно приєднався до лав окупаційної "адміністрації".

Зокрема, він організував постачання ліків, обладнання та автомобілів з медзакладу півострова на потреби російських військових, які атакували південь України. Крім того, за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому загарбників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

закон о лишении гражданства и изменения в конституцию.
12.11.2022 10:34 Відповісти
Одно тут хреново. Закон обратной силы не имеет. Все раньше профукали, проспали, просрали, проели, пробухали, прое- Али!
12.11.2022 11:00 Відповісти
Мне , вот интересно , чем думают колаборанты Почему у них такая уверенность , что расия навсегда
12.11.2022 10:42 Відповісти
они ментально и генетически часть ее
12.11.2022 10:44 Відповісти
 
 