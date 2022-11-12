УКР
110 млн євро на на ремонт енергомереж та закупівлю газу виділяють Нідерланди Україні

нідерланди

Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро для допомоги Україні. Кошти підуть на житло для українців, ремонт систем водопостачання й енергомережі, закупівлю газу, продуктів та електроенергії.

Про це у Twitter повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, інформує Цензор.НЕТ

"Україна готується до важкої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", - йдеться у повідомленні. 

Фінансування здійснюватиметься через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

це добре тільки місцеві чиновники до зими готуються по іншому закривають школи .
12.11.2022 10:42 Відповісти
Крысы всё растянут по карманам! слава Украине!!!
12.11.2022 13:22 Відповісти
Таке враження, що всі гроші, виділені на ремонт енергомереж, тупо йдуть по карманах ЗЄвлади та Ахметова.
12.11.2022 11:13 Відповісти
Нідерландам подяка, але робіть самі чи наймайте інших, але не передавайте "живі" кошти, бо зелені скотиняки- це мародери.
12.11.2022 11:26 Відповісти
Правильно,деньги нельзя давать!!!сами делайте!правительство враги народа!!!
12.11.2022 13:24 Відповісти
В этой теме

есть скриншот, что открыт аукцион на уборку помещений УкрЭнерго в Киеве на 12 млн грн

Денег на ремонт нет, а на уборку от снега и птичего помета есть
12.11.2022 13:30 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты не воры..зуб даю😛
12.11.2022 16:46 Відповісти
 
 