110 млн євро на на ремонт енергомереж та закупівлю газу виділяють Нідерланди Україні
Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро для допомоги Україні. Кошти підуть на житло для українців, ремонт систем водопостачання й енергомережі, закупівлю газу, продуктів та електроенергії.
Про це у Twitter повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна готується до важкої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", - йдеться у повідомленні.
Фінансування здійснюватиметься через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.
есть скриншот, что открыт аукцион на уборку помещений УкрЭнерго в Киеве на 12 млн грн
Денег на ремонт нет, а на уборку от снега и птичего помета есть