Через ворожі обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня на Харківщині, - ДСНС

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, 7 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема двох пожеж, пов’язаних із веденням бойових дій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"2 пожежі, викликані ворожими обстрілами, сталися в Чугуївському районі області. Горіли складські приміщення, адміністративна будівля, майстерня та їдальня", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, о 12:12 у с.Вовчанські Хутори внаслідок обстрілу загорілися приміщення майстерні, їдальня та адміністративна будівля. Вогонь охопив 1300 кв.м. О 14:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 людей особового складу.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 7 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам та двічі на ліквідацію наслідків ДТП.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 294 вибухонебезпечні предмети.

Жителям Деокупованого Куп'янська рятувальники доставили близько 32 т питної води.