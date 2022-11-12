УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8283 відвідувача онлайн
Новини
10 444 37

Учасники саміту G20 через присутність РФ відмовляться від спільного фото, - The Guardian

g20

Світові лідери не братимуть участі в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт викликаний присутністю Росії на саміті.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент РФ Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров, пише The Guardian.

Зазначається, що на попередніх самітах Лавров влаштував сцени, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної продовольчої кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Москви, є рівносильними оголошенню війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G20 засудять застосування або погрози застосування ядерної зброї, - Reuters

Під час виборів лідера Консервативної партії Британії Ріші Сунак заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо на ньому буде Путін.

Видання зазначає, що можливо, був тиск на інших лідерів, щоб вони не були присутні, якби Путін вирішив полетіти на Балі. Західні міністри фінансів покинули квітневу зустріч G20, щоб продемонструвати свою опозицію до присутності Росії.

Членство Росії у G20 означає, що британські офіційні особи визнають, що для лідерів буде майже неможливо узгодити комюніке наприкінці саміту, і жодне не було узгоджено на попередніх зустрічах з питань фінансів чи закордонних справ, зазначає The Guardian.

Читайте: Блінкен та Лавров не будуть взаємодіяти на саміті G20. Росія має бути ізольована, - Держдеп

10 листопада російські дипломати підтвердили, що Путін не поїде на саміт "Великої двадцятки" на Балі. Делегацію на саміті G20 представлятиме глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Автор: 

G20 (323) путін володимир (24681) саміт (826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
з обісраними не личить фотографуватися порядним людям
показати весь коментар
12.11.2022 11:08 Відповісти
+9
А нельзя как то кремлевских террористов исключить из G20. Ато как то бредово выглядит что люди пришли на обед а на стол хозяин положил кучу дерьма потому что так заведено и всем в очередной раз испортили аппетит.
показати весь коментар
12.11.2022 11:13 Відповісти
+8
фото на пам'ять...з конем
показати весь коментар
12.11.2022 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з обісраними не личить фотографуватися порядним людям
показати весь коментар
12.11.2022 11:08 Відповісти
+
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Кацапи , шо з їбалом ?
показати весь коментар
12.11.2022 11:17 Відповісти
років через надцять внук Байдена спитає-Дідо а це хто? це внуку куйло.. відповість Байден.. а я ти міг разом н ним сфоткатись?
показати весь коментар
12.11.2022 11:26 Відповісти
"...через загальний дискомфорт викликаний присутністю Росії на саміті...."

Дискомфорт?.. Ну это как-то мягко сказано
показати весь коментар
12.11.2022 14:55 Відповісти
фото на пам'ять...з конем
показати весь коментар
12.11.2022 11:08 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 14:56 Відповісти
можно просто викинути кацапів з 20-ки чи знову статут не дозволяє ? а не ставати в позу ображеного хлопчика !
показати весь коментар
12.11.2022 11:09 Відповісти
Опущенную лошадь на бойню.
показати весь коментар
12.11.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 11:26 Відповісти
ії хазяїна також
показати весь коментар
12.11.2022 11:51 Відповісти
по хазяїну там ваще багато питань )))
чого воно досі ніяк не коментує своєму планктону здачу Херсону?
може оніміло...чи памперси скінчилися ))))
показати весь коментар
12.11.2022 11:56 Відповісти
пройшла репетиція по з.бу з Донецька, Луганська та Криму, буде замірятися рівень психозу на параші, за пару днів х..ло що скаже
показати весь коментар
12.11.2022 12:04 Відповісти
Запаребрік на самміті як лопата гівна.
показати весь коментар
12.11.2022 11:09 Відповісти
Най одягнуть на курящую лошадь сідло і все буде у дрес коді 😂
показати весь коментар
12.11.2022 11:11 Відповісти
19-надцятка на фоні лошаді -
Греті сподобається екофото 😂
показати весь коментар
12.11.2022 11:12 Відповісти
Хтось вважає, що це ознака принциповості.
А я б сказав, що це ознака лицемірства.
показати весь коментар
12.11.2022 11:12 Відповісти
Та є таке, а Ви що пропонуєте щоб у знак дружби

Сі верхи на лошаді з цигаркою фотографувався? 😂
показати весь коментар
12.11.2022 11:14 Відповісти
Ні.
Взагалі, можна запропонувати багато чого, але як мінімум, не запрошувати це лайно на зустріч.
Все рівно це для них певні можливості: з кімось зустрітися, домовитися, щось набрехати в черговий раз.
Нехай сидять в кацапії і зустрічаються з такими самими покидьками як і вони.
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
Зробіт фотошоп .
показати весь коментар
12.11.2022 11:13 Відповісти
"Вершники" ? 😂
показати весь коментар
12.11.2022 11:15 Відповісти
А нельзя как то кремлевских террористов исключить из G20. Ато как то бредово выглядит что люди пришли на обед а на стол хозяин положил кучу дерьма потому что так заведено и всем в очередной раз испортили аппетит.
показати весь коментар
12.11.2022 11:13 Відповісти
Иметь в фамильном альбоме какого-нибудь президента или премьер-министра, фотографию с саммита G20 на которой физиономия Пукемона Педофилыча или Унылой Лошади-- такая себе радость.
показати весь коментар
12.11.2022 11:14 Відповісти
А у кого притомного може бути бажання фотографуватись поряд з смердючою купою лайна...
показати весь коментар
12.11.2022 11:15 Відповісти
Главное что-бы они за карманами внимательно следили,а то кацапня она такая- где-бы что спереть...
показати весь коментар
12.11.2022 12:54 Відповісти
покататься на лошади - 1 бакс
покормить лошадку морковкой- 1 бакс
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Лідери відмовляються від фото "через загальний дискомфорт викликаний присутністю росії". В Україні "загальний дискомфорт" від присутності росії спонукає вбивати кожну свинособаку.
показати весь коментар
12.11.2022 11:28 Відповісти
Детский сад. Заявить прямо, что рэфии нечего делать на международной арене - кишка слаба. А тут прям как дети - "мы с ним играться (фотографироваться) не будем, он бяка".
показати весь коментар
12.11.2022 11:29 Відповісти
спільне фото з масовим вбивцею і фашисто такий собі привід пишатися
показати весь коментар
12.11.2022 11:31 Відповісти
Це вже серйозно. Скоро за фото з орками будуть платити велики гроші.
показати весь коментар
12.11.2022 11:33 Відповісти
Мабудь хтось таки пояснив їм, що таке "ЗАШКВАР"...
показати весь коментар
12.11.2022 11:47 Відповісти
дожились суки??? теперь от срусни как от вонючек токсичных шарахается весь мир...
показати весь коментар
12.11.2022 12:26 Відповісти
к чему эта толерантность ? не пускать в зал для фотографии русню и всё.
показати весь коментар
12.11.2022 13:16 Відповісти
Та ладно. У меня была подружа, так та обожала фото с лошадями
показати весь коментар
12.11.2022 13:19 Відповісти
Ну где это видано - дипломаты и лошади ?
показати весь коментар
12.11.2022 16:01 Відповісти
 
 