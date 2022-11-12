Учасники саміту G20 через присутність РФ відмовляться від спільного фото, - The Guardian

Світові лідери не братимуть участі в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт викликаний присутністю Росії на саміті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент РФ Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров, пише The Guardian.

Зазначається, що на попередніх самітах Лавров влаштував сцени, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної продовольчої кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Москви, є рівносильними оголошенню війни.

Під час виборів лідера Консервативної партії Британії Ріші Сунак заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо на ньому буде Путін.

Видання зазначає, що можливо, був тиск на інших лідерів, щоб вони не були присутні, якби Путін вирішив полетіти на Балі. Західні міністри фінансів покинули квітневу зустріч G20, щоб продемонструвати свою опозицію до присутності Росії.

Членство Росії у G20 означає, що британські офіційні особи визнають, що для лідерів буде майже неможливо узгодити комюніке наприкінці саміту, і жодне не було узгоджено на попередніх зустрічах з питань фінансів чи закордонних справ, зазначає The Guardian.

10 листопада російські дипломати підтвердили, що Путін не поїде на саміт "Великої двадцятки" на Балі. Делегацію на саміті G20 представлятиме глава МЗС РФ Сергій Лавров.