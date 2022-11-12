Минулої доби через блокпост у Василівці окупанти випустили лише 227 осіб, - ОВА
Із тимчасово захоплених російськими військами територій України через Василівку Запорізької області за добу виїхали 227 людей, з них 52 дитини.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 227 осіб, з них 52 - діти", - йдеться у повідомленні.
