Минулої доби через блокпост у Василівці окупанти випустили лише 227 осіб, - ОВА

Із тимчасово захоплених російськими військами територій України через Василівку Запорізької області за добу виїхали 227 людей, з них 52 дитини.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 227 осіб, з них 52 - діти", - йдеться у повідомленні.

