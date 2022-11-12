УКР
Минулої доби через блокпост у Василівці окупанти випустили лише 227 осіб, - ОВА

василівка

Із тимчасово захоплених російськими військами територій України через Василівку Запорізької області за добу виїхали 227 людей, з них 52 дитини.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 227 осіб, з них 52 - діти", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ускладнили виїзд з окупованих територій, випускають лише 150 автівок на добу, - мер Федоров

