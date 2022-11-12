Рашисти розікрали культурний фонд Херсонщини: вивезли 15 тис. картин, - Центр національного спротиву
До тимчасово окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема, за даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій на фонду музею у постійній експозиції музею іконопис XVII - початку XX століття, українське мистецтво II половини XIX - початку XX століття. Також представлені роботи сучасних митців. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини вивезено майже 15 тисяч експонатів.
Та не лише культурні цінності були вивезені окупантами. Росіяни, вже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.
"Разом із нашими територіями - ми повернемо усе награбоване варварами. А все, що знищили росіяни, буде відновлено за репарації", - додають у Центрі нацспротиву.
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. Джерело:
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
боком вилізе все те пограбоване