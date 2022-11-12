УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8283 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 190 67

Рашисти розікрали культурний фонд Херсонщини: вивезли 15 тис. картин, - Центр національного спротиву

музей

До тимчасово окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, за даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій на фонду музею у постійній експозиції музею іконопис XVII - початку XX століття, українське мистецтво II половини XIX - початку XX століття. Також представлені роботи сучасних митців. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини вивезено майже 15 тисяч експонатів.

Та не лише культурні цінності були вивезені окупантами. Росіяни, вже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.

"Разом із нашими територіями -  ми повернемо усе награбоване варварами. А все, що знищили росіяни, буде відновлено за репарації", - додають у Центрі нацспротиву.

Автор: 

мародерство (343) музей (445) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Тут більше питання не до пітекантропів, а до ЗЕКО-манди: крім того, що залишили людей, то ще й не вивезли предмети мистецтва? Какцапи йшли на Півдні стільки, на скільки вистачало палива - колись доведеться сволоті відповісти і за розстріляну тероборону Херсона, і за десятки тисяч загиблих та скалічених... Хаб ****** будували на кордоні з ОКУПОВАНИМ Кримом??? Якого хріна, якась сволота з того збіговиська зелених ********* може пояснити сенс цих дій??? Одні відосікі тупі... Сподіваюсь, що після перемоги ВСУПЕРЕЧ діям зеко-манди вся ця наволоч сяде і надовго!
показати весь коментар
12.11.2022 12:11 Відповісти
+8
Ну а кого ж ще? Не Південь же обороняти... До хлопців питань нема (наказ, то наказ), але є дуже багато питань до зелених сук, котрі винні в смертях десятків тисяч українців. Для більшості, на жаль, "какая разніца" і вони вважають тупого хамовитого клоуна героєм (((
показати весь коментар
12.11.2022 12:13 Відповісти
+7
ничего удивительного в краже картин и мародерстве от кацапни...
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
показати весь коментар
12.11.2022 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни чего нового и удивительного. Так было всегда и будет, пока физически существует это недогосударство Параша и эти отбросы человечества русские и россияне.
показати весь коментар
12.11.2022 12:09 Відповісти
Але їхньою рідною мовою вперто говориш.
показати весь коментар
12.11.2022 14:22 Відповісти
Вы не внук коммунистки Фарион?
показати весь коментар
12.11.2022 16:11 Відповісти
Просте питання: чому ти пишеш мовою окупантів?
показати весь коментар
12.11.2022 21:41 Відповісти
Украина страна многонациональная, а у вас, умника, нет желание поехать на фронт и задать в глаза этот же вопрос солдатам ВСУ говорящим на русском? Ну, это от вас не дождёмся.
Простой вопрос - вы не внук коммунистки Фарион?
показати весь коментар
12.11.2022 22:03 Відповісти
Україна мононаціональна країна, бо її створили українці, досить повторювати рашкобацьку маячню або назови ще націю чиєю батьківщиною являється Україна.
показати весь коментар
12.11.2022 22:07 Відповісти
Я українець із дідів та прадідів із корінням із давньої Слобожанщини. А на Цензорі пишу в основному російською мовою, щоб і кацапам було зрозуміло з ***********. А коли мені починають ставити дебільні питання, аля комуністка Фаріон, різного роду розумово недорозвинені, то я принципово відповідаю цим дебілам російською мовою. Можу і німецькою, але не зовсім добре.
показати весь коментар
12.11.2022 22:22 Відповісти
З діда прадіда воно, а що ж ти так улесливо перед невидимими кацло-бульбами стелишся ,,на абсцепанятном,, щоб бідненькі під час перекладу з української раптом не подохли від напруги? Щось я не чув і не бачив щоб якийсь кацло-бульбер писав українською для українців, ти знаєш, навіть цигани між собою говорять своєю рідною щоб чужі їх не хрозуміли, а ти навпаки стелишся перед ворогом, то як тебе назвати недоразвитого? Часом не улесливий малорос? Ти ж і є недоразвита кончіта.
показати весь коментар
15.11.2022 22:24 Відповісти
Доречі, сили оборони Житомирщини рахуються за передову?
показати весь коментар
12.11.2022 22:08 Відповісти
Не знаю где они находяться. Мои сыновья на востоке с силами обороны. Уже 151 сутки на ноле. А вот где ты поц? Судя по тому, как ты меняешь флаги то где то в районе Иллинойса или Мичигана.
показати весь коментар
12.11.2022 22:26 Відповісти
Поц у тебе в трусах довбе твоє очко, малорос, думай що дзявкаєш, що ,,радную,, згадав? І хай тебе мій прапорець не хвилює це технічні проблеми мого переглядача. Підїдеш до хлопців у Малин і їм скажеш, що вони якісь не такі, бо не на нулі, або десь у Суми зїздь.
показати весь коментар
15.11.2022 22:32 Відповісти
Тому повторюю питання: чому ти пишеш мовою окупанта, а не мовою країни проживання? Будь ти хоч фіолетовою медузою з Альфа-Центавра, але це виглядає двулико, тут ненавидіти та зневажати окупантів та їз країну, а тут вперто говорити їхньою мовою шукаючи різноманітні відмовки.
показати весь коментар
12.11.2022 22:15 Відповісти
Поэтому повторяю вопрос - ты не внук коммунистки Фарион?
Второй простой вопрос - следующий пост под каким флагом наваляешь? Канадским или Италии флаг будет?
показати весь коментар
12.11.2022 22:27 Відповісти
Тобі Фаріон колись недала, піонір, що ти так на ній зациклився? Малорос, модеш собі в сраку вставити будь-який прапор якщо він так муляє.
показати весь коментар
15.11.2022 22:36 Відповісти
Да ну нах, что чёрт возьми ты такое несёшь?
У неё противозачаточная внешность и такой же склад ума. Да и не выпью я СТОЛЬКО что бы даже, ну чисто гипотетически, после 21 года воздержания, и одновременно в состоянии алкогольного опьянения позариться на это ***...ще.
Просто эта тётя, с партбилетом КПСС в кармане, вступив в ВО "Свобода" очень уж много подобной риторикой принесла вреда Украине. ОЧЕНЬ МНОГО тем самым помогла парашным пропагандоннам в области их риторики о "притеснении" у нас русского языка. Что делаешб в данном случае и ты.
Да и не люблю я коммунистов и коммунисток которые держат свои носы по ветру ради денег и должностей. А я вижу ты уже и ник себе сменил, кроме флага.
показати весь коментар
16.11.2022 07:33 Відповісти
Я й кажу: малорос, так жеж заступається за окупанську говірку, страшне малоросу ,,рядною цтокать та какать,, не дають, то їдь туди де дають і не махай людям мізки недомовою усрусів, а ще переглянь https://m.youtube.com/watch?v=0eVwt0cq2jk ось це відео.
показати весь коментар
16.11.2022 09:14 Відповісти
Если я малорос то ты просто хохол. Не украинец, а именно хохол. И в придачу полезный идиот для Параши. Как и коммунистка Фарион. Ну и как избиратели Слуг урода и лично товарисча Зе.
Так ты, хохол, в каком штате сумуешь за Украиной? Мичиган или Делавэр? Чего в Украину не вернёшься? Ссыкотно, что в центр комплектации пригласят? Знаю я вас, хохлов, у вас Родина там где ваша жопа в тепле. В твоём случае это США или Канада, да, "патриЁт" на удалёнке? Сидите за тысячи км от Украины, а других, тех кто в Украине, жизни учить пытаетесь, "патриЁты" хреновы. Вот ты, лично, хохол, хоть цент на ВСУ перечислил? Сомневаюсь. такие как ты, за копейку удавяться, не говоря уже по цент..
показати весь коментар
16.11.2022 13:54 Відповісти
Не так страшні кацапські воши, як малороські гниди. Українці говорять українською мовою і відстоюють українське, а от ти сраку лижеш своїм господарям московицьким, бо що ж вони про малороса подумають, раптом не ********* з перелу та ззаду, от чого ти до мене ,,укрАінець,, пишеш окупанською якщо такий патріот? Ти малорос гнійний, ось хто ти. Доречі, вібео сподобалось? Є що ,,пацтокать пакакать,, з цього приводу? Якщо нічого сказати людською мовою, то можеш навіть і не смердіти у мене немає бажання бачити малороські кривляння. А щодо прапорця, можеш підїзати до мене в Малин я його тобі в очко вставлю.
показати весь коментар
17.11.2022 08:30 Відповісти
В Польщі, Німеччині, Чехії та инших в країнах Європи біженців змушують вчити мову країни знаходження і ніхто не хоче кацапо-малоросов обслуговувати ,,яднім ізіком,, якщо ж є такі хто як ти упороті, то відправляють у кацапські громади аьо на потяг до масквобала, не хочеш там побігать та порозповідати чехам чи полякам, що вони агенти кремля та недоразвиті, бо що ж про них подумають окупанти, хочу подивитись скільки секунд твій пердак протримажться перш ніж його копняком відправлять на кремлядську зірку.
показати весь коментар
17.11.2022 08:37 Відповісти
Згадалось, цапи ще 150 років тому казали, що усрісія закінчується там де не дзявкають їзньою мовою худоби та кріпаків, то що, виходить ти їх частина та запрошуєш їх тебе захистити за звільнити?
показати весь коментар
17.11.2022 08:50 Відповісти
Скажи мне, дрыстун из Вирджинии, почему от вас всех, таких как ты и тебе подобных, с подобной тебе датой регистрации, всегда сильно смердит лаптями, онучами и Парашей? смердит под слегка уловимое треньканье балалайки?
показати весь коментар
17.11.2022 09:35 Відповісти
Чурка малороська, ти ж у таких смокчеш, щоб погано про тебе кончіту не подумали, так що смердить від тебе пропах запахом своїх бахурів.
показати весь коментар
17.11.2022 10:05 Відповісти
Всё, сдулся, "патриЁт" из Айовы.
На передок из Калифорнии и на аркане не затянуть, солдат ВСУ поучать на каком языке им говорить и общаться?
показати весь коментар
17.11.2022 16:42 Відповісти
Адмін уже видалив кілька моїх запрошень приїхати до мене на позиції, може це видалить. Отже, свиноморд, давай я тобі скажу як під'їхати на мою позицію на півночі Житомирщини і ти це скадеш мені особисто, ти ж відповідаєш за свій базар, смоктунець кацапський?
показати весь коментар
20.11.2022 14:25 Відповісти
* не видалить.
показати весь коментар
20.11.2022 14:26 Відповісти
А чего с такой задержкой пишим? Аааа, совсем забыл, разница то между Украиной и США по времени приличная. И с чего ты, утырок сумующий по Украине в Монтане, и поучающий меня тут, в Киеве, на каком языке мнее писать на Цензое (для парашников и прочих ************) решил, что я тпеим как ты поверю, что ты на ноле. Впрочем, если ты передовой считаешь границу штатов Юта и Невада, то слов у меня нет, только смех.
показати весь коментар
20.11.2022 18:53 Відповісти
Отвлекли меня немного. Сыновья. На связь выходили. Поэтому я первый ответ тебе не дописал. Буду краток - а ты не хочешь на позиции моих сыновей, что почти на стыке Луганской и Донецкой областей приехать и сказать это им лично и поучить их с их побратимами, на каком языке им говорить там, под постоянными обстрелами и во время стрелкотни? И коммунистку Фарион с собой захватить? На севере Житомирщины оно....
показати весь коментар
20.11.2022 20:44 Відповісти
Ну я так і думав, що ти херой клавіатурний звичайне сцикливе чмо яке смокче у кацапів, біденькі української мови не розуміють, та галіма відмаза поцреота щоб ,,ядною,, недомовою дзявкати, а щодо твоїх випіздишів та їх подібних я вже все внизу колонки написав.
показати весь коментар
20.11.2022 22:30 Відповісти
Ты, чмо, сначала доживи до моих лет, а потом из "окопа" на севере Квебека будешь свой голос подавать с поучениями. Впрочем, такие как ты, и тебе подобные "защитники" и "патриЁты" любят порассказывать о своиё подвигах, как Арестовичь. Или как коммунистка Фарион. Не будь здоров, дебил. Продолжай онанировать и дальше, из далека от Украины. ХЕрой "окопный" ты наш. Сраку поди наел, по заграницам, что ни в один окоп не поместишься.
показати весь коментар
20.11.2022 22:52 Відповісти
Да, совсем забыл, такие как ты и ДУМАТЬ вещи не совместимые. В связи с врождённой умственной недоразвитостью.
показати весь коментар
20.11.2022 22:54 Відповісти
Я тобі вже казава під'їхати та подивитись на передову Америки, але ж ти сцикун як і всі клавіатурні герої і просто злився. Тако ж скажу, що малороські гниди та ті ким прикриваються які так вперто дзявкають недомовою тих прийшов українців вбивати, грабувати, катувати та ґвалтувати бажаю щоб кожен з вас знайшов свого калмика і він вирізав вам матню та нею нагодував, бо тільки біосміття ігноруватиме свою рідну мову та буде дзявкати недомовою окупанта та щей погрожувати, бо чого це нею не дозволяють дзявкати, так що чим більше кацапів і таких як ти подохне, тим краще для України. Так і саме українці будуть вказувати якою мовою у нашій країні будуть говорити, а не кацапляче сміття та їх давалки. Можеш не відповідати мені пох, що там дзявкне таке нікчемне лайно як ти.
показати весь коментар
21.11.2022 09:37 Відповісти
Я тебе, дятлу тоже сказал подъехать не в тыловой север Житомирщины, а под Белогоровку, и там, полудурок, в окопе поумничать. Что тебе, умственно недоразвитый от рождения, как и коммунистка Фарион, не понятно?
Впрочем, с учётом твоей умственной отсталости тут удивляться не чему. Адье, дефективный, онанируй дальше.
показати весь коментар
21.11.2022 14:07 Відповісти
Про вшей и гнид это как раз про тебя и тебе подобных, греющего жопу в Торонто и пытающегося учить жить тех, кто воюет и помогает воевать ВСУ. Ты в окоп приедь, под Бахмут, или под и начни там парней и девчонок поучать, чмо сыкливое, на каком языке им говорить в Украине.
показати весь коментар
17.11.2022 09:31 Відповісти
Та ні, гнида малороська, якраз про таких як ти та тих кацапських давалок якими ти прикриваєшся, я знаю хлопців і з під Бахмута навіть з під Авдіївки і всі вони говорять українською мовою або суржиком, але їх усіх поєднує те, що вони воюють за Україну де все українське, а не за малоросію де яка різниця якщо це кацапська, та пох як називається вулиця аби асфальт був, але тут вилазить якийсь свиноморд і заявляє, що не українці будуть вказувати якою мовою говорити у власній країні, а якісь кацапські ******** будуть це робити, оце вже ні, все буде якраз навпаки.
показати весь коментар
20.11.2022 14:22 Відповісти
Це ж виходить, що кацапи мочать кацапів, це мене дуже радує, чим більше усрусів подохне, тим краще для України.
показати весь коментар
20.11.2022 14:29 Відповісти
Збираемо весь непотріб "памятників"на обмін.....І кістки Кузнецова тудиж....
показати весь коментар
12.11.2022 12:09 Відповісти
Генетична пам'ять "дедов".
показати весь коментар
12.11.2022 12:10 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 12:11 Відповісти
Ну а кого ж ще? Не Південь же обороняти... До хлопців питань нема (наказ, то наказ), але є дуже багато питань до зелених сук, котрі винні в смертях десятків тисяч українців. Для більшості, на жаль, "какая разніца" і вони вважають тупого хамовитого клоуна героєм (((
показати весь коментар
12.11.2022 12:13 Відповісти
Та не сяде... розірвати їх треба живцем на шмаття
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. Джерело:
показати весь коментар
12.11.2022 13:02 Відповісти
Тут більше питання не до пітекантропів, а до ЗЕКО-манди: крім того, що залишили людей, то ще й не вивезли предмети мистецтва? Какцапи йшли на Півдні стільки, на скільки вистачало палива - колись доведеться сволоті відповісти і за розстріляну тероборону Херсона, і за десятки тисяч загиблих та скалічених... Хаб ****** будували на кордоні з ОКУПОВАНИМ Кримом??? Якого хріна, якась сволота з того збіговиська зелених ********* може пояснити сенс цих дій??? Одні відосікі тупі... Сподіваюсь, що після перемоги ВСУПЕРЕЧ діям зеко-манди вся ця наволоч сяде і надовго!
показати весь коментар
12.11.2022 12:11 Відповісти
***** їм не буде,бо ви терплячі телепні.
показати весь коментар
12.11.2022 13:31 Відповісти
От навіщо дикунам картини?
показати весь коментар
12.11.2022 12:11 Відповісти
А нам треба? Почали валити пам"ятники,потім за картини"патріоти " візьмуться....Айвазовський,Врубєль-россіянє....
показати весь коментар
12.11.2022 14:45 Відповісти
Скіфське золото нам повернуть -- чи ше суди і пересуди .
показати весь коментар
12.11.2022 12:12 Відповісти
Нищеброди.
показати весь коментар
12.11.2022 12:17 Відповісти
ничего удивительного в краже картин и мародерстве от кацапни...
удивительно другое - те, кто ответственен за эти фонды и шедевры почему ничего не предпринял для их сохранности? не успели вывезти (так как кто-то прое** юг за неделю), но ведь могли придумать где можно спрятать от оккупантов... или понадеялись на " руцкий гуманизм вяликого народа")))) ну вот и пеняйте на себя !!!
показати весь коментар
12.11.2022 12:18 Відповісти
А чьо зебилы те картины не вывезли, главзеб же знал о вторжении кацапов еще с сентябрря прошлого года, кто только его за изыг тянул так чистосердечно сознаться.
показати весь коментар
12.11.2022 12:18 Відповісти
у голову найвеличнішого влазять тільки найвеличніші думки і то не більше однієї! "майскіє" шашлики займали усю оперативну пам"ять, процесор перегрівався
показати весь коментар
12.11.2022 14:40 Відповісти
Папа Римский утверждает что ето есть рузкий гуманизм. Нужно понять и простить и подписать компромисное смирение
показати весь коментар
12.11.2022 12:19 Відповісти
Сокровищами Эрмитажа отдавать будут!
показати весь коментар
12.11.2022 12:21 Відповісти
****** унитазы и удочки сунут а тут картины...... экспонаты ************* на 90 % стыренные из европы....
показати весь коментар
12.11.2022 12:23 Відповісти
и все в городе смотрели как вывозят все знали и никто не против
показати весь коментар
12.11.2022 12:45 Відповісти
Самі винні,нінагнітайті блд
показати весь коментар
12.11.2022 13:32 Відповісти
***@ниє «братья»,
боком вилізе все те пограбоване
показати весь коментар
12.11.2022 14:05 Відповісти
На весь світ проголосити (росповсюдити каталоги) вкадене, "замаране кров'ю" токсичне, і буде переслідуватися Законом, без терміну і меж. Тримач вкраденого (без ліцензії України) - КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОДІЙ.
показати весь коментар
12.11.2022 17:01 Відповісти
 
 