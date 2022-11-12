ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині: Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу. До вечора будуть гарні новини
Збройні сили України продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників.
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - анонсувала Гуменюк.
За її словами, наразі продовжується підрахунок "трофеїв", серед яких артилерійські системи, бронетехніка, танки.
От россии яда боль
Ты осилишь, твёрдо зная,
Целый мир и Бог с тобой!
вернулся на начало войны , пересмотрел немного роликов , не знаю почему но тогда не было таких эмоций как сейчас , ком в горле , слезы , ................твари паРашные , как же я вас сук ненавижу , ненавижу до мозга кости , каждая клеточка во мне кричит - убей , убей , убей тварь росийскую , не будет вам скотам покоя на нашей земле , увижу - убью, и пусть меня посадят , но тварь росийскую загрызу , не дай бог увижу номер росийский на авто , не дай Бог услышу кацапа на пляже , в кафе , на улице - рвать буду голыми руками , **** , как же я вас тварей не навижу ...................
Вот так! Свято верим этому святому человеку, он же всегда говорит правду, еще в конце февраля он уже успел уничтожить всю авиацию и артиллерию украинской армии, а также уничтожил столько Хаймерсов, сколько вообще не было у украинской армии.
У них, как всегда, потерь нет!