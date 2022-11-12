ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині: Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу. До вечора будуть гарні новини

Збройні сили України продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - анонсувала Гуменюк.

За її словами, наразі продовжується підрахунок "трофеїв", серед яких артилерійські системи, бронетехніка, танки.