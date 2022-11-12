УКР
ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині: Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу. До вечора будуть гарні новини

херсонщина

Збройні сили України продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - анонсувала Гуменюк.

За її словами, наразі продовжується підрахунок "трофеїв", серед яких артилерійські системи, бронетехніка, танки.

полон (1636) Херсон (3570) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (6129)
+20
ХЕРСОН НАШ ? НАШ...
12.11.2022 13:01 Відповісти
+9
https://youtu.be/jrr_5GgGkVg https://youtu.be/jrr_5GgGkVg


вернулся на начало войны , пересмотрел немного роликов , не знаю почему но тогда не было таких эмоций как сейчас , ком в горле , слезы , ................твари паРашные , как же я вас сук ненавижу , ненавижу до мозга кости , каждая клеточка во мне кричит - убей , убей , убей тварь росийскую , не будет вам скотам покоя на нашей земле , увижу - убью, и пусть меня посадят , но тварь росийскую загрызу , не дай бог увижу номер росийский на авто , не дай Бог услышу кацапа на пляже , в кафе , на улице - рвать буду голыми руками , **** , как же я вас тварей не навижу ...................
12.11.2022 13:20 Відповісти
+8
Ты еще capslockом пиши дебилятко, половина защитников рускоязычные.
12.11.2022 13:06 Відповісти
Судя из фото моста на каховской ГЕС с воронками на левом берегу, ЗСУ провожали рашистов с салютом. Видимо заминированный мост взорвался раньше времени от детонации тем самым ускорив деокупацию Херсона.
12.11.2022 12:49 Відповісти
Коли вже в Україні буде покладено край застосування мови окупанта в ЗМІ,думаю при цій владі це МРІЯ
12.11.2022 12:53 Відповісти
Ты еще capslockом пиши дебилятко, половина защитников рускоязычные.
12.11.2022 13:06 Відповісти
а я ещё уверен что владик-дурачек ни копейки на ВСУ не перечислил. т.к. считает что разговаривая на "державній" - он выполнил свой патриотический долг сполна.
12.11.2022 13:35 Відповісти
ХЕРСОН НАШ ? НАШ...
12.11.2022 13:01 Відповісти
сербский ******** шо то начал подозревать? )) "После Херсона Вучич признался, что переоценил российскую армию" )))
12.11.2022 13:11 Відповісти
Украина, мать родная,
От россии яда боль
Ты осилишь, твёрдо зная,
Целый мир и Бог с тобой!
12.11.2022 13:17 Відповісти
https://youtu.be/jrr_5GgGkVg https://youtu.be/jrr_5GgGkVg


вернулся на начало войны , пересмотрел немного роликов , не знаю почему но тогда не было таких эмоций как сейчас , ком в горле , слезы , ................твари паРашные , как же я вас сук ненавижу , ненавижу до мозга кости , каждая клеточка во мне кричит - убей , убей , убей тварь росийскую , не будет вам скотам покоя на нашей земле , увижу - убью, и пусть меня посадят , но тварь росийскую загрызу , не дай бог увижу номер росийский на авто , не дай Бог услышу кацапа на пляже , в кафе , на улице - рвать буду голыми руками , **** , как же я вас тварей не навижу ...................
12.11.2022 13:20 Відповісти
Вы фсё врёти! Какая техника, какие пленные. Самый правдивый спикер второй армии мира господин конашанков сказал, что русские витязи убежали из Херсона организовано и без потерь, ни одного вояку не потеряли, ни одной единицы техники.
Вот так! Свято верим этому святому человеку, он же всегда говорит правду, еще в конце февраля он уже успел уничтожить всю авиацию и артиллерию украинской армии, а также уничтожил столько Хаймерсов, сколько вообще не было у украинской армии.
У них, как всегда, потерь нет!
12.11.2022 13:31 Відповісти
Петушенков уничтожил столько Хаймерсов, сколько даже у американской армии нету.
12.11.2022 14:04 Відповісти
 
 