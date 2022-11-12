72 162 вибухонебезпечні предмети вже знешкодили на деокупованій території Київської області
Минулої доби вибухотехніки працювали в 10 населених пунктах Київської області. Очищено 13,47 га території, знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів
Про це повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Усього з початку робіт здійснили 6818 залучень, очистили 21482,31 га території, з них 4948,69 га – с/г угідь, 61,21 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 2108 домогосподарств, 1886,959 км автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.
