УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8571 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 067 2

Глава Міноборони Британії Воллес вітає визволення Херсона: Україна й надалі тиснутиме

херсон,кавун

Втеча російських військ із Херсона стала черговою стратегічною невдачею для російської влади на тлі її агресії проти України.

Про це у твіттері заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ.

"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговою стратегічною невдачею для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону. Звичайні росіяни повинні запитувати себе: "Для чого це все було?", - заявив Воллес.

Він додав, що російські війська зазнали великих людських втрат у результаті їхнього незаконного вторгнення в Україну і здобули лише міжнародну ізоляція й приниження.

"Україна й надалі тиснутиме (на фронті. - Ред.), а Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати їх. У той час як ми вітаємо вихід (росіян із Херсону. - Ред.), ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - зазначив Воллес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині: Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу. До вечора будуть гарні новини

Автор: 

Велика Британія (5746) Херсон (3570) Воллес Бен (219) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто заголовки рашистськи змі 12.11.22

«Русская Весна» показала кадры передвижения бронетехники НАТО по херсонскому фронту.
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда НАТО.
показати весь коментар
12.11.2022 13:43 Відповісти
«російські війська зазнали великих людських втрат»
А як нелюди можуть зазнавати людських втрат?
І не російські війська, а рашистські терористичні угрупування!
показати весь коментар
12.11.2022 14:41 Відповісти
 
 