Глава Міноборони Британії Воллес вітає визволення Херсона: Україна й надалі тиснутиме
Втеча російських військ із Херсона стала черговою стратегічною невдачею для російської влади на тлі її агресії проти України.
Про це у твіттері заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ.
"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговою стратегічною невдачею для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону. Звичайні росіяни повинні запитувати себе: "Для чого це все було?", - заявив Воллес.
Він додав, що російські війська зазнали великих людських втрат у результаті їхнього незаконного вторгнення в Україну і здобули лише міжнародну ізоляція й приниження.
"Україна й надалі тиснутиме (на фронті. - Ред.), а Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати їх. У той час як ми вітаємо вихід (росіян із Херсону. - Ред.), ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - зазначив Воллес.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Русская Весна» показала кадры передвижения бронетехники НАТО по херсонскому фронту.
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 снаряда НАТО.
А як нелюди можуть зазнавати людських втрат?
І не російські війська, а рашистські терористичні угрупування!