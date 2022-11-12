Глава Міноборони Британії Воллес вітає визволення Херсона: Україна й надалі тиснутиме

Втеча російських військ із Херсона стала черговою стратегічною невдачею для російської влади на тлі її агресії проти України.

Про це у твіттері заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ.

"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговою стратегічною невдачею для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону. Звичайні росіяни повинні запитувати себе: "Для чого це все було?", - заявив Воллес.

Він додав, що російські війська зазнали великих людських втрат у результаті їхнього незаконного вторгнення в Україну і здобули лише міжнародну ізоляція й приниження.

"Україна й надалі тиснутиме (на фронті. - Ред.), а Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати їх. У той час як ми вітаємо вихід (росіян із Херсону. - Ред.), ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - зазначив Воллес.

