УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8571 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 273 20

Понад 120 мільйонів гривень зібрали за вчорашній день на флот морських дронів, - Федоров

дрони

На формування спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів українського виробництва, за перший день зборів, 11 листопада, задонатили понад 120 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Інформує Цензор.НЕТ.

"Першим підтримав збір волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав уже більш як 29 мільйонів гривень", — написав він.

Нагадаємо, у перший день українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон". Також 250 тисяч доларів зібрали литовці. Ще один дрон подарували ІТ-компанії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день

Автор: 

Федоров Михайло (926) дрони (5337)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
сподіваюся такі гроші контролює хтось із авторитетних органів та контролють цих збирачів.
показати весь коментар
12.11.2022 13:56 Відповісти
+4
Українці найкращі. От шо значить воля до перемоги!
показати весь коментар
12.11.2022 13:40 Відповісти
+4
хтось тіпа Ерьмака?
показати весь коментар
12.11.2022 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українці найкращі. От шо значить воля до перемоги!
показати весь коментар
12.11.2022 13:40 Відповісти
геркулес,дельфин....... теперь рыбачат в другом месте....
показати весь коментар
12.11.2022 13:55 Відповісти
сподіваюся такі гроші контролює хтось із авторитетних органів та контролють цих збирачів.
показати весь коментар
12.11.2022 13:56 Відповісти
хтось тіпа Ерьмака?
показати весь коментар
12.11.2022 14:39 Відповісти
Так у зєлі же на кантролє!
показати весь коментар
12.11.2022 15:42 Відповісти
бардель цифровой трансформации, а чо за хрень в мобилке хрюкала на китайском ди-и-си-нес? сколько отмыли? 99%,
показати весь коментар
12.11.2022 14:10 Відповісти
Черговий зелений казкар! Таку суму неможливо зібрати за такий термін!
показати весь коментар
12.11.2022 14:27 Відповісти
Ну це може в рашці й неможливо. а українців по білу світу. як того квіту. Ми з онуком (окремо) вже відправили з Греції. скільки змогли.
показати весь коментар
12.11.2022 14:46 Відповісти
Ооо! Параскева! Вчора ви тут з онуком притулу захищали, йому теж з Греції нашкребли щось там? Як там у вас на рашці? З Греції не видно?
показати весь коментар
12.11.2022 15:51 Відповісти
Скільки вони з того вкрасти збираються - він не розповів?
Чи він - шістка, і нічого не знає?
показати весь коментар
12.11.2022 15:10 Відповісти
Кругом одни воры,крысы и кидалы!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
12.11.2022 15:31 Відповісти
А з великого крадівництва внески зробили?
показати весь коментар
12.11.2022 16:37 Відповісти
Ніт, крадівництво то святоє, зенаріку озброєння навіть не потрібне було, а якщо харашо проконтроліруют із ермачком то бабло стане їхнім.
показати весь коментар
12.11.2022 17:55 Відповісти
А где обещанная армия дронов?Где обещанные Притулой броневики по завышенным ценам?Похоже там же будут и эти мифические дроны.За что бы не бралась зелёная власть-получается асфальт.
показати весь коментар
12.11.2022 16:59 Відповісти
Опа на морозиво стільки витрачає
показати весь коментар
12.11.2022 17:39 Відповісти
жах....вони гроші з громадян збирають і в той же час бюджет дерибанять...
показати весь коментар
12.11.2022 18:14 Відповісти
Чому не написали, скільки коштує один дрон? Невже це таке болюче питання?
показати весь коментар
12.11.2022 18:23 Відповісти
Невже? Коли пиляти будемо?
показати весь коментар
12.11.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:34 Відповісти
 
 