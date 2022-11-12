Понад 120 мільйонів гривень зібрали за вчорашній день на флот морських дронів, - Федоров
На формування спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів українського виробництва, за перший день зборів, 11 листопада, задонатили понад 120 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Інформує Цензор.НЕТ.
"Першим підтримав збір волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав уже більш як 29 мільйонів гривень", — написав він.
Нагадаємо, у перший день українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон". Також 250 тисяч доларів зібрали литовці. Ще один дрон подарували ІТ-компанії.
