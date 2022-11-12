У визволеному Херсоні бракує води, хліба та ліків, формують гуманітарні вантажі, - радник мера Головня
У визволеному від російських окупантів Херсоні наразі бракує води, ліків, продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто.
Про це повідомив радник міського голови Роман Головня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишились в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз критично не вистачає у місті перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті.
Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, немаж електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - розповів він.
Водночас, за словами Головні, вже формуються гуманітарні вантажі, зокрема із Миколаєва, і деякі авто з допомогою вже прибули в місто.
За підрахунками радника мера, наразі в Херсоні перебуває близько 70-80 тисяч населення, на початок же повномасштабного вторгнення в обласному центрі мешкало 320 тисяч людей.
я дивилася, як в Херсоні наші виступали проти окупантів
і я не впевнена, що ті, хто тоді виступав наразі живі
просто розруха і занепад - ознака того, де є або побував руській мір
це як лишай - захворіти легко, просто пусти до себе на територію пару пацієнтів НОЛЬ
ЗСУ- легенда нашої нації,жива легенда! Бережи Вас Бог!
Гієни, бійтесь людського гніву. Не всіх вас встигне прикрити Єрмак.
Людини вже мабуть в живих нема. Кого це цікавить? Владу? Бо від партії Порошенко вибрали мера?