У визволеному Херсоні бракує води, хліба та ліків, формують гуманітарні вантажі, - радник мера Головня

У визволеному від російських окупантів Херсоні наразі бракує води, ліків, продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто.

Про це повідомив радник міського голови Роман Головня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишились в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз критично не вистачає у місті перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті.

Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, немаж електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - розповів він.

Водночас, за словами Головні, вже формуються гуманітарні вантажі, зокрема із Миколаєва, і деякі авто з допомогою вже прибули в місто.

За підрахунками радника мера, наразі в Херсоні перебуває близько 70-80 тисяч населення, на початок же повномасштабного вторгнення в обласному центрі мешкало 320 тисяч людей.

Читайте: До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв’язок