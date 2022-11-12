УКР
Новини Війна
3 047 14

У визволеному Херсоні бракує води, хліба та ліків, формують гуманітарні вантажі, - радник мера Головня

херсон

У визволеному від російських окупантів Херсоні наразі бракує води, ліків, продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто.

Про це повідомив радник міського голови Роман Головня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишились в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз критично не вистачає у місті перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті.

Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, немаж електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - розповів він.

Водночас, за словами Головні, вже формуються гуманітарні вантажі, зокрема із Миколаєва, і деякі авто з допомогою вже прибули в місто.

За підрахунками радника мера, наразі в Херсоні перебуває близько 70-80 тисяч населення, на початок же повномасштабного вторгнення в обласному центрі мешкало 320 тисяч людей.

Читайте: До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв’язок

Автор: 

визволення (569) Херсон (3570) деокупація (951)
Топ коментарі
+12
Херсон його не хотів, але нажаль він приходить туди де його геть не хочуть бачити
12.11.2022 14:40 Відповісти
+7
Херсонці,ми другу добу радіємо за вас!Дай Бог більше ніколи вам не проходити через окупацію.
ЗСУ- легенда нашої нації,жива легенда! Бережи Вас Бог!
12.11.2022 14:57 Відповісти
+6
руцкий мир съе***, унося с собой все намарадеренной и украденное, а шо не смог - то взорвал или спаскудил... плюс заминировал многое... на долгую память
12.11.2022 14:46 Відповісти
руській мір, чо?
12.11.2022 14:38 Відповісти
12.11.2022 14:40 Відповісти
а руській мір приходить не по крику !путяпрійді!
я дивилася, як в Херсоні наші виступали проти окупантів
і я не впевнена, що ті, хто тоді виступав наразі живі

просто розруха і занепад - ознака того, де є або побував руській мір

це як лишай - захворіти легко, просто пусти до себе на територію пару пацієнтів НОЛЬ
12.11.2022 14:48 Відповісти
12.11.2022 14:46 Відповісти
Полгода в концлагере жили...там по факту нет ничего...
12.11.2022 14:43 Відповісти
Рядом в Запорожье вор Старух поделится уккраденной гуманиторкой...Зе даст команду...😆😛
12.11.2022 14:45 Відповісти
В інших містах України в магазинах поставте корзини для гуманітарної допомоги херсонцям, люди швидко зберуть..
12.11.2022 14:47 Відповісти
12.11.2022 14:57 Відповісти
Зате телемарафет ось-ось заволає
12.11.2022 15:09 Відповісти
Янушевич, призначений Зеленським також буде гноїти гуманітарку на складах, як владні мародери в Запоріжжі?

Гієни, бійтесь людського гніву. Не всіх вас встигне прикрити Єрмак.
12.11.2022 15:24 Відповісти
Єрмак замість того, щоб виконувати свої обов'язки очільника гуманітарного штабу і допомагати людям майже щодня малює смайлики в соцмережах, як "якийсь дурачок".
12.11.2022 15:39 Відповісти
А мєр Херсона Колихаєв де?
Людини вже мабуть в живих нема. Кого це цікавить? Владу? Бо від партії Порошенко вибрали мера?
12.11.2022 15:27 Відповісти
Щось Верещучка давно не верещала...
12.11.2022 15:43 Відповісти
Надуває губенятки і .....
12.11.2022 16:41 Відповісти
 
 