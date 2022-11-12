Зрадники, які не встигли втекти з Херсону, розчинилися серед мирного населення, - радник мера Головня

У звільненому від російських загарбників Херсоні вже працюють українські правоохоронці, і жоден колаборант не уникне відповідальності перед законом.

Про це повідомив радник мера Роман Головня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є інформація, що поліція вже працює у місті, працюють спецслужби, вони заходять разом з нашими військовими. Я думаю, що така робота вже ведеться, і жоден колаборант не зможе прослизнути крізь пальці, крізь відповідальність і крізь закон, і буде кожен покараний, хто сприяв окупантам і колаборантам у знищенні міста і хто привів окупантів на нашу землю", - наголосив він.

За словами Головні, ще до визволення Херсона багато зрадників втекли з міста, а зараз у тих, хто ще залишився, – "просто страх, паніка, тривога".

"Ті з них, хто не встиг втекти, намагаються максимально розосередитися і розчинитися серед мирного патріотичного населення Херсона", - констатував радник мера.

