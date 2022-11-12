УКР
Зрадники, які не встигли втекти з Херсону, розчинилися серед мирного населення, - радник мера Головня

херсон

У звільненому від російських загарбників Херсоні вже працюють українські правоохоронці, і жоден колаборант не уникне відповідальності перед законом.

Про це повідомив радник мера Роман Головня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є інформація, що поліція вже працює у місті, працюють спецслужби, вони заходять разом з нашими військовими. Я думаю, що така робота вже ведеться, і жоден колаборант не зможе прослизнути крізь пальці, крізь відповідальність і крізь закон, і буде кожен покараний, хто сприяв окупантам і колаборантам у знищенні міста і хто привів окупантів на нашу землю", - наголосив він.

За словами Головні, ще до визволення Херсона багато зрадників втекли з міста, а зараз у тих, хто ще залишився, – "просто страх, паніка, тривога".

"Ті з них, хто не встиг втекти, намагаються максимально розосередитися і розчинитися серед мирного патріотичного населення Херсона", - констатував радник мера.

Топ коментарі
+29
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
+20
розчинились ?
чи зелені запросили їх керувати містом
показати весь коментар
12.11.2022 14:54 Відповісти
+18
а то херсонці не знають своїх сусідів
і не помітять, що з'явилося щось в чужій хаті з за парєбріку
показати весь коментар
12.11.2022 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
Мімікрувались під пеньків .
показати весь коментар
12.11.2022 14:53 Відповісти
розчинились ?
чи зелені запросили їх керувати містом
показати весь коментар
12.11.2022 14:54 Відповісти
Думаю дніпровські раки будуть задоволені...
показати весь коментар
12.11.2022 14:55 Відповісти

///
Уникальные кадры отступления рашистов с правого берега Херсона

https://t.me/dneproperatyv/47088
показати весь коментар
12.11.2022 15:58 Відповісти
Зелені? Це хто?
показати весь коментар
12.11.2022 17:09 Відповісти
А міський голова куди подівся?
показати весь коментар
12.11.2022 14:58 Відповісти
Не чути -- може спливе .
показати весь коментар
12.11.2022 15:00 Відповісти
а то херсонці не знають своїх сусідів
і не помітять, що з'явилося щось в чужій хаті з за парєбріку
показати весь коментар
12.11.2022 15:00 Відповісти
Колобаранти це не чужі, а місцеві, що співпрацювали з окупантом.
Чужих знайти як раз немає проблем.
показати весь коментар
12.11.2022 15:08 Відповісти
а своїх колаборантів сусіди не помітили?
зараз повірю
показати весь коментар
12.11.2022 15:26 Відповісти
Сподіваюсь, Печерський районний суд (самий гуманний і справедливий у світі) не почне відпускати цих підарасів під заставу?
показати весь коментар
12.11.2022 15:03 Відповісти
Під заставу - та ні, за шалені гроші - то да.
показати весь коментар
12.11.2022 16:37 Відповісти
Думаю, мешканці добре знають хто є ху.
Витягайте за патли, за яйця на головну площу.
Бл..ям наголо бошки брить, під ..ам яйця відбиття так, щоб до кінця життя гноєм сцяли
показати весь коментар
12.11.2022 15:07 Відповісти
вони вже з міста драпанули в сторону заходу по цілій Україні..найближче то в Одесу
показати весь коментар
12.11.2022 15:16 Відповісти
Спермоусов удрал Гаденыш в 🤣концлагерь путлера...
показати весь коментар
12.11.2022 15:21 Відповісти
Северодонецкий Шабаш был 28 ноября 2004 года,Ющенко стал президентом в 2005 г
показати весь коментар
12.11.2022 15:47 Відповісти
Я мав на увазі що Ющенко ставши президентом не посадив сепарів в 2005-2009
показати весь коментар
13.11.2022 11:04 Відповісти
а люди дурні чи сліпі
аж ніяк не бачили зрадників вчора з окупантами а сьогодня рядом з собою???
показати весь коментар
12.11.2022 15:34 Відповісти
Чого їм боятись, Зе їх скоро прилаштує в ОДА красти гуманітарку
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:46 Відповісти
Не забудьте про тих "студентів" , які на камеру розбивали стелу загинувших в АТО...
показати весь коментар
12.11.2022 16:57 Відповісти
то ж все свои расчиненные
показати весь коментар
12.11.2022 17:37 Відповісти
будуть намогатися сколотити тут бандитські угрупування, бо якщо би хотіли могли би здатися до полону, вони знають що в полоні їм нічого не загрожує, адже Україна дотримується Женевської конвенції. Але, якщо вони перевдягнулися в чужий одяг і мають зброю на руках і не збираються здаватися до полону, вони вже не мають статусу комбатантів?
показати весь коментар
12.11.2022 17:57 Відповісти
І будете їх шукати до всрачки. А потім то будуть посадовці і народні депутати. Граблі, граблі, граблі.
показати весь коментар
12.11.2022 19:34 Відповісти
 
 