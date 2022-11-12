Зрадники, які не встигли втекти з Херсону, розчинилися серед мирного населення, - радник мера Головня
У звільненому від російських загарбників Херсоні вже працюють українські правоохоронці, і жоден колаборант не уникне відповідальності перед законом.
Про це повідомив радник мера Роман Головня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є інформація, що поліція вже працює у місті, працюють спецслужби, вони заходять разом з нашими військовими. Я думаю, що така робота вже ведеться, і жоден колаборант не зможе прослизнути крізь пальці, крізь відповідальність і крізь закон, і буде кожен покараний, хто сприяв окупантам і колаборантам у знищенні міста і хто привів окупантів на нашу землю", - наголосив він.
За словами Головні, ще до визволення Херсона багато зрадників втекли з міста, а зараз у тих, хто ще залишився, – "просто страх, паніка, тривога".
"Ті з них, хто не встиг втекти, намагаються максимально розосередитися і розчинитися серед мирного патріотичного населення Херсона", - констатував радник мера.
чи зелені запросили їх керувати містом
///
Уникальные кадры отступления рашистов с правого берега Херсона
https://t.me/dneproperatyv/47088
і не помітять, що з'явилося щось в чужій хаті з за парєбріку
Чужих знайти як раз немає проблем.
зараз повірю
Витягайте за патли, за яйця на головну площу.
Бл..ям наголо бошки брить, під ..ам яйця відбиття так, щоб до кінця життя гноєм сцяли
аж ніяк не бачили зрадників вчора з окупантами а сьогодня рядом з собою???