У 28 населених пунктах Донеччини, які були знеструмлені через обстріли, відновили енергопостачання

За 11 листопада аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 28 населених пунктах, знеструмлених через обстріли. Понад 6 тисяч родин знову з електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу енергокомпанії. 

"Протягом доби фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електрику у 28 населених пунктах Донецької області, яка піддається постійним артилерійським обстрілам, ракетним та авіаударам. Таким чином відновлене електропостачання для 6 074 родин", йдеться в повідомленні.

