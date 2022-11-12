У 28 населених пунктах Донеччини, які були знеструмлені через обстріли, відновили енергопостачання
За 11 листопада аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 28 населених пунктах, знеструмлених через обстріли. Понад 6 тисяч родин знову з електрикою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу енергокомпанії.
"Протягом доби фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електрику у 28 населених пунктах Донецької області, яка піддається постійним артилерійським обстрілам, ракетним та авіаударам. Таким чином відновлене електропостачання для 6 074 родин", йдеться в повідомленні.
