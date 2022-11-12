УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8802 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 166 5

За тиждень морські піхотинці знищили близько 200 окупантів, 16 танків та 4 БПЛА - ВМС ЗСУ

танк,знищення

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 4 по 11 листопада знищили близько 200 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

За уточненими даними в період з 04.11.2022 по 11.11.2022 наші воїни знищили: 

  • особового складу – понад 159 окупантів,
  • танків – 16,
  • БМП – 5,
  • САУ – 1,
  • причепної артилерії – 7,
  • мінометів – 1,
  • АТТ – 5,
  • ЗРК – 2,
  • БПЛА – 4,
  • сховище з боєприпасами – 1.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили 4 ворожі БТР біля Гуляйполя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ВМС (1428) ліквідація (4377) знищення (8055)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эх сенокос сенокос
показати весь коментар
12.11.2022 16:12 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:15 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:57 Відповісти
Котики , Ви молодці , шана і подяка Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.11.2022 17:01 Відповісти
 
 