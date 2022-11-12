За тиждень морські піхотинці знищили близько 200 окупантів, 16 танків та 4 БПЛА - ВМС ЗСУ
Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 4 по 11 листопада знищили близько 200 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.
За уточненими даними в період з 04.11.2022 по 11.11.2022 наші воїни знищили:
- особового складу – понад 159 окупантів,
- танків – 16,
- БМП – 5,
- САУ – 1,
- причепної артилерії – 7,
- мінометів – 1,
- АТТ – 5,
- ЗРК – 2,
- БПЛА – 4,
- сховище з боєприпасами – 1.
