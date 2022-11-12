За тиждень морські піхотинці знищили близько 200 окупантів, 16 танків та 4 БПЛА - ВМС ЗСУ

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 4 по 11 листопада знищили близько 200 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

За уточненими даними в період з 04.11.2022 по 11.11.2022 наші воїни знищили:

особового складу – понад 159 окупантів,

танків – 16,

БМП – 5,

САУ – 1,

причепної артилерії – 7,

мінометів – 1,

АТТ – 5,

ЗРК – 2,

БПЛА – 4,

сховище з боєприпасами – 1.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили 4 ворожі БТР біля Гуляйполя. ВIДЕО