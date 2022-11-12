Акордбанк переказав 7-значну суму на створення флоту морських дронів Збройних сил України
Команда Акордбанку продовжує допомагати нашим героїчним воїнам наближати перемогу над ворогом.
Після допомоги Фонду Сергія Притули на придбання дронів-камікадзе RAM II UAV та передання броньованих автомобілів і пікапів різним підрозділам ЗСУ, банк зробив черговий крок – надав фінансову допомогу на створення флоту морських дронів. Ця ініціатива була розпочата на фандрейзинговій платформі UNITED24 для захисту акваторії українських морів, інфраструктури, мирних міст і громадян від крилатих ракет, які випускають російські терористи з акваторії Чорного моря, передає Цензор.НЕТ.
"З початку військової агресії росії проти України ми зберегли щомісячну прибуткову діяльність, збільшили кількість робочих місць та відкрили майже 30 нових відділень. Це наша професійна відповідь ворогу. Але найголовніший результат Команди Акордбанку – це системна та регулярна підтримка Збройних Сил України. Працюємо над відкриттям відділення Акордбанку в Херсоні найближчим часом", - розповів Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
