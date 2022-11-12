УКР
Акордбанк переказав 7-значну суму на створення флоту морських дронів Збройних сил України

Команда Акордбанку продовжує допомагати нашим героїчним воїнам наближати перемогу над ворогом.

Після допомоги Фонду Сергія Притули на придбання дронів-камікадзе RAM II UAV та передання броньованих автомобілів і пікапів різним підрозділам ЗСУ, банк зробив черговий крок – надав фінансову допомогу на створення флоту морських дронів. Ця ініціатива була розпочата на фандрейзинговій платформі UNITED24 для захисту акваторії українських морів, інфраструктури, мирних міст і громадян від крилатих ракет, які випускають російські терористи з акваторії Чорного моря, передає Цензор.НЕТ.

"З початку військової агресії росії проти України ми зберегли щомісячну прибуткову діяльність, збільшили кількість робочих місць та відкрили майже 30 нових відділень. Це наша професійна відповідь ворогу. Але найголовніший результат Команди Акордбанку – це системна та регулярна підтримка Збройних Сил України. Працюємо над відкриттям відділення Акордбанку в Херсоні найближчим часом", - розповів Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": IT-компанії подарували Україні морський дрон, - Федоров

Автор: 

банки (7867) благодійність (593) ВМС (1428) флот (371) ЗСУ (7863) дрони (5337)
Топ коментарі
+9
Акорд банк - це що чергова помийка зільонського і єрмака... рішили відмити крадені гроші ?
12.11.2022 16:32 Відповісти
+7
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

Nov 11

ФДУ продав «Бурштин України» за 6,7 млн грн ТОВ "Будтранс-Логістик", створеному місяць тому. «Бурштин України» має ліцензією на видобування на Рівненщині, ще 11 земельних ділянок на 43,25 га та 9 об'єктів нерухомості на 5847 кв. Конкурс пройшов з одним учасником.
12.11.2022 16:38 Відповісти
+5
Так все можна "збити". Тут же ж головне фактор несподіванки. Он, макарова підрихтували ж? І не "збив" нічого... Тепер в море не виходить...
12.11.2022 16:53 Відповісти
Акорд банк - це що чергова помийка зільонського і єрмака... рішили відмити крадені гроші ?
12.11.2022 16:32 Відповісти
взагалі то банк Маркарової...але тобі і тим хто тобі лайкнув це прізвище нічого не каже
12.11.2022 22:17 Відповісти
Це та що схемщиця папєрєднікаф і послиня настоящіх? У них спільна команда
13.11.2022 02:41 Відповісти
згоден, але послом її призначили бо в неї добрі зв'зки з МВФ...це виправдано для України і індульгенція для неї(сподіваюсь мене не читають фанати Пороха)
13.11.2022 14:25 Відповісти
Про що ви говорите? Які зв'язки, корупційні? МВФ міждержавна організація, де рішення ухвалюються гадаю більшістю голосуванням.
Це ганебна практика призначати осіб з сумнівною і навіть кримінальною репутацією на високі дипломатичні посади. Весь світ бачив як від неї тримають дистанцію американці.
13.11.2022 16:24 Відповісти
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

Nov 11

ФДУ продав «Бурштин України» за 6,7 млн грн ТОВ "Будтранс-Логістик", створеному місяць тому. «Бурштин України» має ліцензією на видобування на Рівненщині, ще 11 земельних ділянок на 43,25 га та 9 об'єктів нерухомості на 5847 кв. Конкурс пройшов з одним учасником.
12.11.2022 16:38 Відповісти
Муть какая то с этими морскими дронами- выскочили как чёрт из табакерки.Ни характеристик ни описаний.И что мешает сбивать кораблям сбивать эти дроны на подходе,если даже торпеды сбивают.А это видимая мишень.
12.11.2022 16:50 Відповісти
Так все можна "збити". Тут же ж головне фактор несподіванки. Он, макарова підрихтували ж? І не "збив" нічого... Тепер в море не виходить...
12.11.2022 16:53 Відповісти
Как нам рассказывли-там 500 кг взрывчатки.Если бы он реально попал,то эта лоханка затонула бы,если учесть что взрыв произошёл на уровне ватерлинии.
12.11.2022 17:03 Відповісти
Хто розповідав? *****? Так воно й про бойових комарів теж багато чого говорило...
12.11.2022 17:07 Відповісти
Рассказывали наши чиновники.
12.11.2022 17:18 Відповісти
******** корабель однією торпедою в 400-500 кг не втопиш.
12.11.2022 17:38 Відповісти
А где ты там увидел современные корабли? На снимках видно,что Адмирал Макаров стоит у причала .Ключевое слово-стоит и даже не накренился.Ты видел какие воронки оставляют 500 кг. бомбы?
12.11.2022 20:05 Відповісти
отличие торпед от дрона, єто маневренность. Торпеда ушла и всё...Дрон маневрирует, уклоняясь от поражения...Кроме того, торпеда с чего запускается? С того чего у нас в помине нет! Дрону стартовая платформа не нужна. Про 500кг это ******* орков, никто с наших специалистов не говорил такое. "Наши чиновники" это ХЗ кто... Дай пруф, Хлань не в счет
12.11.2022 22:21 Відповісти
«уклоняясь от поражения...»)). Жартуєте? Хоч один уклонілся? Може краще маневрує наздогаяючи ціль?
Яка у них перевага над протикорабельними ракетами, Нептуном до прикладу? Ці дрони легше підбити ніж для ппо ракету, якщо не робити залп усім роєм на 100млн.
13.11.2022 02:55 Відповісти
якраз втопиш,Фолклендська війна тому доказ,там британські есмінці тонули навіть від невибухнувших екзосетів, то раз.по друге підрив заряду в районі ватерлінії,******** бойовим кораблям нічого доброго не обіцяє,це ж не якийсь крейсер чи лінкор Другої світової,яких захищає бронепояс,а за ним ще й протиторпедні переборки,тут за бортом одразу начинка,а борт той за звичай навіть тонший,ніж у якогось контейнеровоза...
12.11.2022 23:45 Відповісти
а цього фактора уже немає,остання новина про корита русні на цензорі: 2 каліброносця в скаді 21 корабельної групи,все тепер вони ходять в море тільки з ескортом.
12.11.2022 23:40 Відповісти
Я думаю, у наших ще є декілька сюрпризів для ватоголових. Просто вони поки що не вс козирі на стіл виклали. Ця війна взагалі одні суцільні несподіванки та сюрпризи з боку ЗСУ. Спочатку невідомо чим і як потопили мацкву, потім обстріляли невідомо чим аеродром у Криму, потім штаб чф флоту розбомбили, а ось тепер і морські дрони проти корит кацапських застосували. Попереду багато цікавого, одним словом.
13.11.2022 09:36 Відповісти
А де всі ці ахмьотови, коломойші, пінчуки, григорішини, новінські, тарути, ярославські, карагодські, та інші???

Чому й досі гроші збирають всією країною, а ця наволоч сидить десь і шифрується???
12.11.2022 16:51 Відповісти
Все тобой вышеназванные распределяют собранные деньги.
12.11.2022 17:05 Відповісти
Собі по кишеням? А, ну тоді питань більше не маю...
12.11.2022 17:06 Відповісти
Ще б пак, це ж буба оголосив збір коштів!
Йому треба переплюнути Вар'ята, і по сумі, і по часу надходження!
Бо, якось невдобно виходить: придворний клоун обходить головного клоуна за популярністю…
12.11.2022 17:23 Відповісти
Тут у Варята получився облом,Петя під...ав з ціною і тепер самому ......
12.11.2022 18:29 Відповісти
Притула обосрался и исчез на некоторое время.Придумывать новую афёру.
12.11.2022 20:07 Відповісти
а міг би попуститись і домовитись з Порохом,що б той купив на ці гроші бтри по своїм каналам,і ЗСУ в плюсі(більше бтрів),і карму би почистив,але раз не домовився,значить грошима він не рулить від слова овсім,і що скажуть те і плете людям...
12.11.2022 23:48 Відповісти
 
 