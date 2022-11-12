Велика Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20 та закликатимуть до цього інших, - The Telegraph

Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.

Про це виданню The Telegraph cказали співрозмовники в Лондоні й Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми намагаємося працювати з партнерами, аби дуже, дуже, дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії", – сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС на умовах анонімності.

Зокрема британські та європейські дипломати будуть бойкотувати виступи Лаврова, а також уникати зустрічей із ним. "Як і раніше, Лавров почує, наскільки ізольована Росія", – додало джерело в ЄС.

Європейські співрозмовники The Telegraph наголосили, що не прагнуть підштовхувати Україну до мирних переговорів: вони мають відбуватися на умовах, прийнятних для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту G20 через присутність РФ відмовляться від спільного фото, - The Guardian

"Завтра в Україні буде мир, якщо Росія припинить війну, але не буде України, якщо Україна припинить війну. Зараз не час для війни, але ми чітко усвідомлюємо, що нічого щодо України не може бути зроблено без України", – пояснив європейський співрозмовник.

У ЄС і Британії побоюються щодо спільної заяви, яка має бути ухвалена за підсумками саміту "Групи двадцяти". Китай і Росія можуть спільно пом’якшити її настільки, що та не матиме сенсу.

"Наразі ми працюємо над тим, які формулювання будуть прийнятними для всіх, але є обмеження щодо формулювань, які ми можемо прийняти", – попередив співрозмовник The Telegraph.