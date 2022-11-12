УКР
Новини
Велика Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20 та закликатимуть до цього інших, - The Telegraph

лавров

Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.

Про це виданню The Telegraph cказали співрозмовники в Лондоні й Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми намагаємося працювати з партнерами, аби дуже, дуже, дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії", – сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС на умовах анонімності.

Зокрема британські та європейські дипломати будуть бойкотувати виступи Лаврова, а також уникати зустрічей із ним. "Як і раніше, Лавров почує, наскільки ізольована Росія", – додало джерело в ЄС.

Європейські співрозмовники The Telegraph наголосили, що не прагнуть підштовхувати Україну до мирних переговорів: вони мають відбуватися на умовах, прийнятних для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту G20 через присутність РФ відмовляться від спільного фото, - The Guardian

"Завтра в Україні буде мир, якщо Росія припинить війну, але не буде України, якщо Україна припинить війну. Зараз не час для війни, але ми чітко усвідомлюємо, що нічого щодо України не може бути зроблено без України", – пояснив європейський співрозмовник.

У ЄС і Британії побоюються щодо спільної заяви, яка має бути ухвалена за підсумками саміту "Групи двадцяти". Китай і Росія можуть спільно пом’якшити її настільки, що та не матиме сенсу.

"Наразі ми працюємо над тим, які формулювання будуть прийнятними для всіх, але є обмеження щодо формулювань, які ми можемо прийняти", – попередив співрозмовник The Telegraph.

G20 (323) бойкот (95) Лавров Сергій (1647) росія (67333) Євросоюз (14017)
Топ коментарі
+10
Показать всем присутствующим на G20 и в ООН в частности марш НОД который сегодня прошел в Москве.
показати весь коментар
12.11.2022 16:42 Відповісти
+7
Лавров перед самитом G20.
Ожидание:
Реальность:
показати весь коментар
12.11.2022 16:47 Відповісти
+6
показати весь коментар
12.11.2022 16:44 Відповісти
люди і старий брехливій кінь -що спільного ?
показати весь коментар
12.11.2022 16:38 Відповісти
І вже час дати йому вівса отруєного...
показати весь коментар
12.11.2022 16:41 Відповісти
Лавров курить овес...
показати весь коментар
12.11.2022 16:44 Відповісти
Показать всем присутствующим на G20 и в ООН в частности марш НОД который сегодня прошел в Москве.
показати весь коментар
12.11.2022 16:42 Відповісти
Вуздечку для старого кєнтавра взяли?
показати весь коментар
12.11.2022 16:43 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:44 Відповісти
...бо Лавров курить овес.
показати весь коментар
12.11.2022 16:46 Відповісти
Лавров перед самитом G20.
Ожидание:
Реальность:
показати весь коментар
12.11.2022 16:47 Відповісти
Овса не давать. Сеном обойдётся.
показати весь коментар
12.11.2022 16:48 Відповісти
Боюсь что из-за лаврошади, лошадки скоро будут стеснятся, что они лошадки... =(
показати весь коментар
12.11.2022 16:51 Відповісти
мадьяры щас обьявят свой протест, против намечающегося бойкота их брата по болотах.
показати весь коментар
12.11.2022 16:52 Відповісти
справжнє лайно з прдгн полізе після нашої Перемоги....
показати весь коментар
12.11.2022 16:56 Відповісти
поставлять в стойло
показати весь коментар
12.11.2022 17:08 Відповісти
а взагалі ..просто згадав дипломатичну школу савецкого союза /Громико,Козирев/ і нинішню...-в глаза смотрі....боєвие комари..і манька з аргентінським кокаїном...-гопніки з перевулку
показати весь коментар
12.11.2022 17:13 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 17:15 Відповісти
Єрдоган пообіцяв зробити обісцяній конячці втішний мінет на G20.
показати весь коментар
12.11.2022 18:13 Відповісти
 
 