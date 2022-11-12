УКР
Присутності РФ у "зерновій ініціативі" недостатньо, вона повинна виконувати взяті на себе зобов’язання, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що лише участі Росії в Чорноморській зерновій ініціативі недостатньо для її ефективної роботи – російська сторона також повинна виконувати взяті на себе зобов’язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністр пояснив, що участь Росії в угоді є недостатньою і необхідно вжити заходів, щоб гарантувати, що її інспектори не навмисно затримують поставки і не змушують світові ціни зростати.

"Недостатньо просто участі Росії. Важливо також переконатися, що російські інспектори, які беруть участь у цій ініціативі, діють добросовісно і що вони оглядають судна без будь-яких штучних затримок", - зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що через затримки з перевірками суден страждають насамперед країни Африки та Азії, й закликав членів АСЕАН "вжити всіх можливих методів, щоб зупинити Росію від гри в голодні ігри зі світом".

Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба сказав, що російська сторона не направляла запити на його зустріч із Лавровим, також присутнім на саміті АСЕАН, але якщо таке звернення буде, "ми ретельно розглянемо його".

"Жодної вказівки на те, що Росія щиро прагне переговорів, немає. Сідаючи за стіл переговорів тільки заради гарної картинки – ми це проходили, ми це робили, ми це намагалися", – додав він.

"Зернова угода", яка дозволяє експорт продовольства й добрив з трьох чорноморських портів України, була укладена за посередництва ООН і Туреччини 22 липня. Її термін може спливти 19 листопада, якщо Росія або Україна заперечуватимуть проти її продовження.

Читайте: Туреччина хоче перетворити "зерновий коридор" у шлях до миру, - Ердоган

зерно (3175) росія (67333) Кулеба Дмитро (3605)
12.11.2022 17:19 Відповісти
+5
Украина сейчас напоминает фермера, который вырастил зерно на Своей Земле, собрался его продавать и повёз на базар.

На дороге на него напал разбойник и начал отбирать зерно.
Потом появился второй « добрый человек» и предложил за 25% защитить его от разбойника.

Вопрос: Нужно ли фермеру послать обоих за русским военным кораблем?!
12.11.2022 17:22 Відповісти
+4
12.11.2022 17:29 Відповісти
Успєхі 😂
12.11.2022 17:13 Відповісти
Это достойный ответ Эрдогану и Путину.
12.11.2022 17:14 Відповісти
Досить тріпатися! Які зобов'язання взяла на себе Україна? Що зайве про 7-річний мораторіум на визволення Криму?
12.11.2022 17:15 Відповісти
12.11.2022 17:19 Відповісти
Украина сейчас напоминает фермера, который вырастил зерно на Своей Земле, собрался его продавать и повёз на базар.

На дороге на него напал разбойник и начал отбирать зерно.
Потом появился второй « добрый человек» и предложил за 25% защитить его от разбойника.

Вопрос: Нужно ли фермеру послать обоих за русским военным кораблем?!
12.11.2022 17:22 Відповісти
даже не так!
потом разбойник и "добрый человек" договорились между собой продать зерно
а фермеру, в лучшем случае 25%... и то...если хорошо себя вести будет ))))
12.11.2022 17:53 Відповісти
5%
12.11.2022 18:01 Відповісти
не розумiю-якщо ця зернова угода так важлива всьому свiту,то чому не супроводжувати суда вiйськовим флотом з цивiлiзованих краiн?
12.11.2022 17:28 Відповісти
Бо загроза зерновозам - тільки з боку кацапів. Отже той супроводжувальний "військовий флот з цивілізованих країн" має бити по кацапах. А цивілізованим країнам лячно це робити, бо це "ескалаціяітрєтіяміравайавайна"(тм)
12.11.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
Ноу серів у своїй країні не хочу бачити
12.11.2022 18:03 Відповісти
Так, за корабликом. Нам, українцям, ваші коридори тіко шкодять. Ціни скажені, валюта за збіжжя нам ніяк, вони і налоги не платять. Турки, араби, а уж кацапія, за корабликом
12.11.2022 17:33 Відповісти
Пусть вернут Украине порт Мариуполь‼️‼️‼️
12.11.2022 18:07 Відповісти
 
 