Присутності РФ у "зерновій ініціативі" недостатньо, вона повинна виконувати взяті на себе зобов’язання, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що лише участі Росії в Чорноморській зерновій ініціативі недостатньо для її ефективної роботи – російська сторона також повинна виконувати взяті на себе зобов’язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністр пояснив, що участь Росії в угоді є недостатньою і необхідно вжити заходів, щоб гарантувати, що її інспектори не навмисно затримують поставки і не змушують світові ціни зростати.

"Недостатньо просто участі Росії. Важливо також переконатися, що російські інспектори, які беруть участь у цій ініціативі, діють добросовісно і що вони оглядають судна без будь-яких штучних затримок", - зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що через затримки з перевірками суден страждають насамперед країни Африки та Азії, й закликав членів АСЕАН "вжити всіх можливих методів, щоб зупинити Росію від гри в голодні ігри зі світом".

Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба сказав, що російська сторона не направляла запити на його зустріч із Лавровим, також присутнім на саміті АСЕАН, але якщо таке звернення буде, "ми ретельно розглянемо його".

"Жодної вказівки на те, що Росія щиро прагне переговорів, немає. Сідаючи за стіл переговорів тільки заради гарної картинки – ми це проходили, ми це робили, ми це намагалися", – додав він.

"Зернова угода", яка дозволяє експорт продовольства й добрив з трьох чорноморських портів України, була укладена за посередництва ООН і Туреччини 22 липня. Її термін може спливти 19 листопада, якщо Росія або Україна заперечуватимуть проти її продовження.

