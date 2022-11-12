УКР
На півдні ЗСУ завдали ударів по нових позиціях російських окупантів, - ОК "Південь"

зсу

На півдні Сили оборони України здійснюють зачистку визволених територій, нові позиції російських військ зазнали вогневого ураження ракетно-артилерійських підрозділів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності і в Таврійському операційному районі, зокрема, залишається складною, але контрольованою", — зазначили в командуванні.

Повідомляється, що у визволених населених пунктах Херсонської й Миколаївської областей підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях.

Українські захисники зачищають звільнені від ворога території, зокрема вишукують перевдягнених російських військових та полишену техніку, поповнюючи обмінний фонд і "той самий російський ленд-ліз".

Противник зі свого боку облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра й намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно визволених населених пунктах Херсонської й Миколаївської областей.

Загарбники не припиняють ведення повітряної розвідки з метою виявлення позицій Сил оборони й коригування артилерійського вогню. У Херсонській області протягом ночі зафіксовані польоти близько 15 безпілотних "шпигунів" ворога в Бериславському, Херсонському та Каховському районах.

Зазначається, що російські війська продовжують вести активну оборону по усій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів і міномети.

Протягом ночі росіяни накривали артилерійським та мінометним вогнем позиції українських підрозділів і щойно визволені територіальні громади на північному сході Бериславського району. Постраждалих і втрат, за даними ОК "Південь", немає.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України теж завдавали вогневих ударів по нових позиціях ворога і районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

У складі ворожого флоту, за інформацією командування, налічується 19 кораблів і катерів, зокрема один ракетоносій, оснащений вісьмома "Калібрами". Усі вони маневрують уздовж узбережжя Криму.

Запоріжжя (2362) ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+18
оце добе, давайте, пане Залужний, трощить їх як професіонал пітерську падваротню
показати весь коментар
12.11.2022 17:42 Відповісти
+12
кацапська калька з українського слова "гайда", вони навіть його значення не розуміють
показати весь коментар
12.11.2022 17:53 Відповісти
+9
не давати розслаблятись,земля має горіти під ногами де б вони не були
показати весь коментар
12.11.2022 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
оце добе, давайте, пане Залужний, трощить їх як професіонал пітерську падваротню
показати весь коментар
12.11.2022 17:42 Відповісти
не давати розслаблятись,земля має горіти під ногами де б вони не були
показати весь коментар
12.11.2022 17:50 Відповісти
ГОЙДАААААА!!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 17:51 Відповісти
кацапська калька з українського слова "гайда", вони навіть його значення не розуміють
показати весь коментар
12.11.2022 17:53 Відповісти
Тому що вирожденці
показати весь коментар
12.11.2022 18:00 Відповісти
думаю йм важко вчити інші мови не тільки тому що розумово відсталі а й тому що їх російська для них чужа, немає інстинктивного розуміння і логіки, наприклад слово "замуровать" є а слова "мур" - немає, тож доводиться механічно запам"ятовувати
показати весь коментар
12.11.2022 18:03 Відповісти
Вони думають що " замуровать " вiд слова " мурка "
показати весь коментар
12.11.2022 18:13 Відповісти
вони взагалі не думають, це ми з вами думаємо що в них можуть бути якісь погляди, а їх немає, порожнеча
показати весь коментар
12.11.2022 18:25 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.11.2022 18:34 Відповісти
Так,тим більш,що це кримсько-татарський тюркізм,заклик)
показати весь коментар
12.11.2022 18:33 Відповісти
запозичено в українську з турецької, заклик на кшталт let's
показати весь коментар
12.11.2022 18:39 Відповісти
використовувався козаками як сигнал до атаки, з ними потрапив на Кубань, Дон, там трансформувався у "гойда"

ямнзп
показати весь коментар
12.11.2022 18:46 Відповісти
 
 