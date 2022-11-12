На півдні ЗСУ завдали ударів по нових позиціях російських окупантів, - ОК "Південь"

На півдні Сили оборони України здійснюють зачистку визволених територій, нові позиції російських військ зазнали вогневого ураження ракетно-артилерійських підрозділів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності і в Таврійському операційному районі, зокрема, залишається складною, але контрольованою", — зазначили в командуванні.

Повідомляється, що у визволених населених пунктах Херсонської й Миколаївської областей підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях.

Українські захисники зачищають звільнені від ворога території, зокрема вишукують перевдягнених російських військових та полишену техніку, поповнюючи обмінний фонд і "той самий російський ленд-ліз".

Противник зі свого боку облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра й намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно визволених населених пунктах Херсонської й Миколаївської областей.

Загарбники не припиняють ведення повітряної розвідки з метою виявлення позицій Сил оборони й коригування артилерійського вогню. У Херсонській області протягом ночі зафіксовані польоти близько 15 безпілотних "шпигунів" ворога в Бериславському, Херсонському та Каховському районах.

Зазначається, що російські війська продовжують вести активну оборону по усій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів і міномети.

Протягом ночі росіяни накривали артилерійським та мінометним вогнем позиції українських підрозділів і щойно визволені територіальні громади на північному сході Бериславського району. Постраждалих і втрат, за даними ОК "Південь", немає.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України теж завдавали вогневих ударів по нових позиціях ворога і районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

У складі ворожого флоту, за інформацією командування, налічується 19 кораблів і катерів, зокрема один ракетоносій, оснащений вісьмома "Калібрами". Усі вони маневрують уздовж узбережжя Криму.