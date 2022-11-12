УКР
Підтверджено домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, - ГУР МО

іран

Воєнна розвідка України підтвердила інформацію про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт рф з іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – "Shahed" та "Mohajer". Перша партія таких БпЛА, що надійшла до Росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць. Через вплив санкцій, які впливають на виробництво озброєнь, у РФ є дефіцит сучасних озброєнь. Через це рф намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв", - сказав він.

Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання іраном озброєнь до Росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь Росії. Активна робота на цьому напрямі триває", - підсумував Скібіцький.

