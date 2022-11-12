Підтверджено домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, - ГУР МО
Воєнна розвідка України підтвердила інформацію про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.
Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт рф з іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – "Shahed" та "Mohajer". Перша партія таких БпЛА, що надійшла до Росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць. Через вплив санкцій, які впливають на виробництво озброєнь, у РФ є дефіцит сучасних озброєнь. Через це рф намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв", - сказав він.
Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.
"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання іраном озброєнь до Росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь Росії. Активна робота на цьому напрямі триває", - підсумував Скібіцький.
тобто після того, як виборці зроблять певну відмітку в бюлетенях
Біля 30 000 людей яким українці платять зарплатню для охорони секретів України.
Факт в тому що ми могли би вже пару тисяч крилатих ракет виготовити. Самих простих примітивних. І заспамити ними рф як вона нас спамить убогими мопедами. Але самі все бачите.
Не спеціалісти не можуть зробити балістичні ракети, там є свій цикл виробництва і специфікацій.
Примітивні ракети роблять в Секторі Газа, вони нічим від Градів по суті не відрізняються.
Україні треба балістичні і крилаті ракети від > 500 км.
Нам треба дуже багато крилатих ракет тому що в рф є ппо і воно їх буде збивати, а тому немає змісту робити щось дороге. Спочатку максимально масове щоб десятки тисяч на місяць, і вже потім як доповнення можна робити дорогі дрони, які будуть в цьому спамі ракет просто губитись, а тому проходитимуть заспамлене ппо та гарантовано виконуватимуть завдання.
І на жаль ми поки що не бачимо десятків ударів на день по рф українськими мопедами.
P.S. Я за балістичні ракети не писав, тому що це досить специфічна річ що немає аналогів на цивільному ринку що значить дорога та повільна у виготовленні, а дрони камікадзе ось вони і все для їх виготовлення є легко доступне. Звичайно було б непогано мати ще балістичні ракети. І навіть впевнений що їх теж можна з гівна та палок зробити якщо захотіти, бо часи зараз такі що гівно та палки є на багато порядків досконалішими чим вироби ОПК часів появи перших балістичних ракет. Але свого Ілона Маска у нас немає, а маємо те що маємо, і розуміючи що не можна все та зразу то принаймні українські мопеди у нас би могли бути.
Як що був би такий наказ, то зробили б вже давно і балістичні і крилаті ракети.
Під поняття крилата ракета дрон все таки ніяк не влазе, це більше керований снаряд.
Вийшло так, що Іран отримує мільйони від рф і санкції від Заходу за зброю, втрачаючи мільярди за нафту. В цьому і співпадають інтереси рф і Ізраїлю. Тому Ізраїль не поспішає з військовою допомогою для України.
Кацапи навіть патрони будуть купувати в Ірані, демонструючи це на весь світ, аби не дати тому змогу продавати нафту, тим самим знизити ціну, або взагалі викинути з ринку рф.
Інші нафтоекспортери теж зацікавлені тримати ціну, а Іран "під лавкою", тому рф, крім Ізраїлю, має немало союзників на Близькому сході.