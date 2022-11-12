Україна може стати першою державою в світі, що ініціює цифрове встановлення дипломатичних відносин, - Кулеба

Україна може стати першою державою в світі, що ініціює цифрове встановлення дипломатичних відносин, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Раніше Україна стала першою державою у світі, яка прирівняла цифровий паспорт до аналогового, а тепер може стати першою державою у світі, що ініціює цифрове встановлення дипвідносин", - зазначив він.

Міністр розповів, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа - Нової Гвінеї, етнічним українцем Джастіном Ткаченком, і наголосив, що це був перший контакт глав МЗС України і Папуа - Нової Гвінеї, які досі не мають дипломатичних відносин.

"Я запропонував Джастіну якнайшвидше виправити ситуацію - підписати протокол про встановлення дипвідносин з використанням сучасних технологій в режимі онлайн", - зазначив Кулеба.

За його словами, крім Папуа-Нової Гвінеї, в України немає дипвідносин з чотирма іншими країнами Тихоокеанського регіону, зокрема Палау, Науру, Кірібаті і Тонгою, а також Бутаном у Південній Азії і Сомалі в Африці.

"Я вже дав відповідні доручення в МЗС активізувати переговори для встановлення дипломатичних відносин з країнами, з якими ми досі їх не встановили. Ми будемо продовжувати замальовувати білі плями на карті інтересів України у світі, щоб створити нові можливості для Української держави, бізнесу та громадян", - зазначив Кулеба.

