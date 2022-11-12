УКР
Новини
2 908 19

Україна може стати першою державою в світі, що ініціює цифрове встановлення дипломатичних відносин, - Кулеба

кулеба

Україна може стати першою державою в світі, що ініціює цифрове встановлення дипломатичних відносин, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у інстаграмі.

"Раніше Україна стала першою державою у світі, яка прирівняла цифровий паспорт до аналогового, а тепер може стати першою державою у світі, що ініціює цифрове встановлення дипвідносин", - зазначив він.

Міністр розповів, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа - Нової Гвінеї, етнічним українцем Джастіном Ткаченком, і наголосив, що це був перший контакт глав МЗС України і Папуа - Нової Гвінеї, які досі не мають дипломатичних відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська позиція для саміту G20 сформована, - Зеленський

"Я запропонував Джастіну якнайшвидше виправити ситуацію - підписати протокол про встановлення дипвідносин з використанням сучасних технологій в режимі онлайн", - зазначив Кулеба.

За його словами, крім Папуа-Нової Гвінеї, в України немає дипвідносин з чотирма іншими країнами Тихоокеанського регіону, зокрема Палау, Науру, Кірібаті і Тонгою, а також Бутаном у Південній Азії і Сомалі в Африці.

"Я вже дав відповідні доручення в МЗС активізувати переговори для встановлення дипломатичних відносин з країнами, з якими ми досі їх не встановили. Ми будемо продовжувати замальовувати білі плями на карті інтересів України у світі, щоб створити нові можливості для Української держави, бізнесу та громадян", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном, - Арахамія

Автор: 

дипломатія (719) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
12.11.2022 18:53 Відповісти
+6
ипанутые совсем...зачем им диппротокол?
показати весь коментар
12.11.2022 18:30 Відповісти
+6
Як же набридла ця зелена цифрова маячня!
Що знайшлись нарозумніші у світі?
показати весь коментар
12.11.2022 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Цікаво було б в цій країні побути
показати весь коментар
12.11.2022 18:29 Відповісти
Вітайте цифрову подорож - «Світ навиворіт»!!
показати весь коментар
12.11.2022 18:31 Відповісти
Бо у нас президент вова-відосик ніякого протоколу тільки сценарій, суфлер і дермак поруч повинен тримати за яйця
показати весь коментар
12.11.2022 19:53 Відповісти
Піар наше все !
показати весь коментар
12.11.2022 18:30 Відповісти
Осталось понять: зачем?
показати весь коментар
12.11.2022 18:33 Відповісти
Лишилося зробити цифрового президента, уряд, парламент і всю іншу бюрократію!!! Уявляєте яка економія грошей буде? А ще ж і хабарів не братимуть!
показати весь коментар
12.11.2022 18:47 Відповісти
вслед за этим прорывом зэ-свора предложит и выборы в цифре проводить
показати весь коментар
12.11.2022 18:52 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:53 Відповісти
Мені здається що у Зєлі не від хавки ряха така - бухає, або ще щось. Рожа не товста, а опухша, швидше.
показати весь коментар
12.11.2022 20:11 Відповісти
напишу на бумажці 100 грн і віддіам кулебі-це зарплата за висер
показати весь коментар
12.11.2022 18:56 Відповісти
понятно... папанька ванька - ыдыйот... и как у ыдыйота может породиться здоровый рыбёнок... это же ж пипец полный... руководитель украинской дипломатии гнусавый - конченный... рукойводитель министерства - это просто чудо... твою в лютьб нашу страну...
показати весь коментар
12.11.2022 19:10 Відповісти
Цікаво, чому інші країни, до прикладу Японія, цього не робить, кулеби не цікавилися?
показати весь коментар
12.11.2022 19:52 Відповісти
Якась дивна новина, якщо чесно.
показати весь коментар
12.11.2022 20:12 Відповісти
От мене від тої цифри нудить... Може тому що цифра надзвичайно оманлива, та брехлива? І чому це усі порядні країни досі не перейшли на цифру у відносинах, тупі мабуть?
Кулеба а давай поки що краще ти один, станеш першим чоловіком в Україні, що встановить свої сексуальні відносини у цифровому вигляді чи з жінками чи чоловіками, навіть не знаю кому надаеш перевагу...
А ми потім вирішемо, чи слідувати твоїй пропозиції.
показати весь коментар
12.11.2022 20:39 Відповісти
 
 