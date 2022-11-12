Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 12 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті шістдесят друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

В звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.

Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас, продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровсько та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;

на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро.

Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір російської федерації. Так, з 11 листопада, на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях. Командуванню 1-го та 2-го армійських Південного військового округу збройних сил рф надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки російської федерації. Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів".

