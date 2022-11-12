Східне угруповання військ про загрозу перекидання військ РФ з-під Херсону на схід: "Росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні"
Перекидання російських сил (які втекли з правого берега Дніпра в Херсонській області) на схід загрожує динаміці боїв на цьому напрямку. Але наші військові роблять все, щоб зменшити потенціал ворога ще на півдні.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
На питання журналіста, чи може бути збільшення ворожого континенту на сході після втечі з правобережжя Херсонщини, він висловив сподівання, що "колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості".
"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", - сказав Череватий.
При цьому він не виключає загрозу зміни динаміки бойових дій на сході, якщо росіянам все ж вдасться перекинути частину сил з Херсонської області на східний напрямок.
"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були більш розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська і Лиманська операції це чітко продемонстрували", - пояснив Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
///
рідна бабуня зустрічає рідного онука...
https://t.me/uaobozrevatel/56074
дай Боже всім дочекатися...
(плачу(((((
якщо зараз вони виглядають як бомжі то на кінець зими будуть реальні білі ходоки
ні в який заморожений конфлікт нічого не переросте, вже є досвід Донбасу і розуміння до чого це призводить
якщо зєля підпише мирну угоду його повісять на банковій ті самі бійці про яких він "турбується"
"Ми на Східному фронті. Сьогодні буде дуже багато передач і зустрічей. Спочатку заїхали до хлопців, які одні з перших заходять на окуповані території під час їх визволення. Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям, щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт.
Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каримати та спальники.
Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від раш$тської нечисті"
нах їм той Херсон.
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат." (с)
типа маршал сраной паБЕДЫ....