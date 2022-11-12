Східне угруповання військ про загрозу перекидання військ РФ з-під Херсону на схід: "Росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні"

Перекидання російських сил (які втекли з правого берега Дніпра в Херсонській області) на схід загрожує динаміці боїв на цьому напрямку. Але наші військові роблять все, щоб зменшити потенціал ворога ще на півдні.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На питання журналіста, чи може бути збільшення ворожого континенту на сході після втечі з правобережжя Херсонщини, він висловив сподівання, що "колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості".

"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", - сказав Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

При цьому він не виключає загрозу зміни динаміки бойових дій на сході, якщо росіянам все ж вдасться перекинути частину сил з Херсонської області на східний напрямок.

"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були більш розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська і Лиманська операції це чітко продемонстрували", - пояснив Череватий.