Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13 088 36

Східне угруповання військ про загрозу перекидання військ РФ з-під Херсону на схід: "Росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні"

війна

Перекидання російських сил (які втекли з правого берега Дніпра в Херсонській області) на схід загрожує динаміці боїв на цьому напрямку. Але наші військові роблять все, щоб зменшити потенціал ворога ще на півдні.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На питання журналіста, чи може бути збільшення ворожого континенту на сході після втечі з правобережжя Херсонщини, він висловив сподівання, що "колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості".

"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", - сказав Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

При цьому він не виключає загрозу зміни динаміки бойових дій на сході, якщо росіянам все ж вдасться перекинути частину сил з Херсонської області на східний напрямок.

"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були більш розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська і Лиманська операції це чітко продемонстрували", - пояснив Череватий.

армія рф (18528) ЗСУ (7863)
+25
Так люди ховали від сцапів прапори.
12.11.2022 18:44 Відповісти
12.11.2022 18:45 Відповісти
+19
трохи щемливого в новини...
///
рідна бабуня зустрічає рідного онука...

https://t.me/uaobozrevatel/56074

дай Боже всім дочекатися...
(плачу(((((
12.11.2022 18:45 Відповісти
12.11.2022 18:45 Відповісти
+10
12.11.2022 18:56 Відповісти
12.11.2022 18:56 Відповісти
Ну так в нас теж вивільняться війська , які були під Херсоном , і які можна перекинути інші напрямки ,, тис 40-50 . .
12.11.2022 18:39 Відповісти
12.11.2022 18:39 Відповісти
Або ж їх відразу на Крим....недарма ж нам США передали бойові катери?... В Криму точно кацапня не чекає удару!
12.11.2022 18:43 Відповісти
12.11.2022 18:43 Відповісти
https://liveuamap.com/ru/2022/12-november-russian-army-abandoned-at-least-one-s300-system Российская армия при отступлении бросила как минимум одну систему С-300 в Херсонской области
12.11.2022 18:49 Відповісти
12.11.2022 18:49 Відповісти
Стратєхи
12.11.2022 18:49 Відповісти
12.11.2022 18:49 Відповісти
с опытом и бонусом баф на победу в отличии от рузге которые максимум победили зоопарк и сперли енота с минусом к морали и педикулезом
12.11.2022 18:55 Відповісти
12.11.2022 18:55 Відповісти
Вони ще й страусів поїли .. .
12.11.2022 19:32 Відповісти
12.11.2022 19:32 Відповісти
12.11.2022 18:56 Відповісти
12.11.2022 18:56 Відповісти
12.11.2022 18:45 Відповісти
12.11.2022 18:45 Відповісти
надо так и делать и освобождать звпорожскую обл. а не звиздеть про отдых в зиму и ждать когда враг укрепится а потом говорить про невозможность освобождения Украины! -ведь именно такую лапшу вы задумали вешать да резников?
12.11.2022 18:46 Відповісти
12.11.2022 18:46 Відповісти
ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування, ротації і оновлення, - Резніков Джерело:
12.11.2022 18:48 Відповісти
12.11.2022 18:48 Відповісти
один похід в атаку в зимку і облаштування на нових позиціях мождуть суттєво змінити ваші погляди
12.11.2022 18:54 Відповісти
12.11.2022 18:54 Відповісти
Фронтовая математика. Зашло орков 300-310К. Убито по сводке ГШ 76К. Ранено 2/1 152К. Из числа раненых-33/33/33%. Умерли/Калеки/Возврат.Итого на 6.11.22 в строю 120-130К кадровых орков, воюющих 9 месяцев. И их больше нет ни где. Можно взять только призывников. Зашло 50К чмо. ЧМО на сейчас составляет не менее 40% у орков. Орки вынуждены для создания боеспособных частей "лепить сборную солянку", аккумулируя "старых" в одни части и доводя ЧМО до 80-90% в оставшихся частях. Агония.
12.11.2022 19:04 Відповісти
12.11.2022 19:04 Відповісти
где вы видели про атаку?-речь идет об обороне которую организуют за зиму -понятно что чмобики не годятся для атаки для этого нужны профессиональные военные НО для обороны очень даже и тут количество(300-500тыс)играет огромную роль
12.11.2022 19:11 Відповісти
12.11.2022 19:11 Відповісти
а попереду зима, причому не їхня з сухим морозом і валянками а українська, з багнюкою вдень і кригою вночі, з логістикою, вошами і потужною кацапською економікою

якщо зараз вони виглядають як бомжі то на кінець зими будуть реальні білі ходоки
12.11.2022 19:14 Відповісти
12.11.2022 19:14 Відповісти
Про белых ходоков сильно!
12.11.2022 19:22 Відповісти
12.11.2022 19:22 Відповісти
та заспокойтеся будь ласка) і припиніть цей френдлі фаєр в коментарях

ні в який заморожений конфлікт нічого не переросте, вже є досвід Донбасу і розуміння до чого це призводить

якщо зєля підпише мирну угоду його повісять на банковій ті самі бійці про яких він "турбується"
12.11.2022 19:09 Відповісти
12.11.2022 19:09 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4408 Петро Порошенко , як волонтер ЗСУ:
"Ми на Східному фронті. Сьогодні буде дуже багато передач і зустрічей. Спочатку заїхали до хлопців, які одні з перших заходять на окуповані території під час їх визволення. Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям, щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт.
Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каримати та спальники.
Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від раш$тської нечисті"
12.11.2022 18:48 Відповісти
12.11.2022 18:48 Відповісти
Чмобиками уже в 1мв воевали не совсем удачно. Чем объясняется "позиционность", а для кого и, по итогу, отябрьский переворот.
12.11.2022 18:48 Відповісти
12.11.2022 18:48 Відповісти
кацапи вже мульку про "перекинем резерви" намагаються не використовувати, панівна думка про здачу Херсону - "дагаварняк", тобто їм за нього багато дали але що саме казати не можна бо "ваєнная тайна"
12.11.2022 18:49 Відповісти
12.11.2022 18:49 Відповісти
і нафтою торгувати вільно без цінових обмежень дозволили і удобрения в африку і на лондонській біржі російський метал пішов і т.д.

нах їм той Херсон.
12.11.2022 19:10 Відповісти
12.11.2022 19:10 Відповісти
"То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат." (с)
12.11.2022 19:17 Відповісти
12.11.2022 19:17 Відповісти
Ще коли були на нулі,то з побратимами сперечався,що не покидає думка- буде - договорняк" , кацапні,щоб зберегти обличчя залишать сухопутний коридор в Крим,можливо вони віддадуть Луганськ за це.... ІМХО
12.11.2022 19:04 Відповісти
12.11.2022 19:04 Відповісти
12.11.2022 19:29 Відповісти
12.11.2022 19:29 Відповісти
И шо это должно означать, русский?
12.11.2022 19:37 Відповісти
12.11.2022 19:37 Відповісти
Мурза у рузге изменилси изіг за 100 лет Таврическая
12.11.2022 19:42 Відповісти
12.11.2022 19:42 Відповісти
12.11.2022 19:40 Відповісти
12.11.2022 19:40 Відповісти
Вважаю, що бойовий дух, або бажання померти героєм в цих бандах вже саме на тому рівні, щоб чітко зрозуміти заради чого, та яких інтересів їх привели на цю бійню....!!!! Вибір за цими покидьками - або спроба вижити та бути з сім'єю, або стати добривом на ланах неньки України!!!
12.11.2022 19:11 Відповісти
12.11.2022 19:11 Відповісти
Ржевско-Сычевскую операцию маршал Жюков готовил полгода...,собирал баранов по всему дохлому Сссру...за год битвы потеряно полтора миллиона солдат и офицеров... после этой катастрофы жюкова Назвали Мясник...всех времён и народов...
типа маршал сраной паБЕДЫ....
12.11.2022 19:26 Відповісти
12.11.2022 19:26 Відповісти
Після зачистки на правому вистачить поліції і ТРо. Невелика кількість арти,щоб москсвинам обстріли безкарно не проходили.
12.11.2022 21:23 Відповісти
12.11.2022 21:23 Відповісти
 
 