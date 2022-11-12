Із українських портів у країни на межі голоду вирушать два балкери із зерном, - Мінінфраструктури
В портах "Одеса" та "Чорноморськ" пшеницею для країн, що перебувають на межі голоду, навантажуються два балкери.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об‘єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що кожен з двох кораблів перевезе по 40 тисяч тонн української пшениці.
Топ коментарі
+6 SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 19:32 Відповісти Посилання
+6 аспм мпри
показати весь коментар12.11.2022 19:34 Відповісти Посилання
+4 Alex Sav #513490
показати весь коментар12.11.2022 19:28 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Sav #513490
показати весь коментар12.11.2022 19:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
4 Повістки
показати весь коментар12.11.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар12.11.2022 19:31 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 19:32 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Deodar Revolution
показати весь коментар12.11.2022 20:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Пруденко
показати весь коментар12.11.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Евгений #543852
показати весь коментар12.11.2022 19:34 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
аспм мпри
показати весь коментар12.11.2022 19:34 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Stepan Стенькович #466024
показати весь коментар12.11.2022 19:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Евгений #543852
показати весь коментар12.11.2022 19:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anton Grippa #477373
показати весь коментар12.11.2022 19:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар12.11.2022 19:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар12.11.2022 19:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Joshua Merlin
показати весь коментар12.11.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Robin Bobin #188213
показати весь коментар12.11.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар12.11.2022 23:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sashko Poweroid
показати весь коментар12.11.2022 20:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Robin Bobin #188213
показати весь коментар12.11.2022 20:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 21:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар12.11.2022 23:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль