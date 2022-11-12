УКР
Новини
Із українських портів у країни на межі голоду вирушать два балкери із зерном, - Мінінфраструктури

зерно

В портах "Одеса" та "Чорноморськ" пшеницею для країн, що перебувають на межі голоду, навантажуються два балкери.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об‘єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кожен з двох кораблів перевезе по 40 тисяч тонн української пшениці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди

Автор: 

зерно (3175) Чорне море (1689)
Топ коментарі
+6
...хм...если зерна дохера у нас, точего такой дорогой хлеб у нас и макароны? ...главное что бы те были сытые....
показати весь коментар
12.11.2022 19:32 Відповісти
+6
показати весь коментар
12.11.2022 19:34 Відповісти
+4
в іран? чи в ті країни що в ООН за касабів голосують? чи напряму куйтіерешу ?
показати весь коментар
12.11.2022 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в іран? чи в ті країни що в ООН за касабів голосують? чи напряму куйтіерешу ?
показати весь коментар
12.11.2022 19:28 Відповісти
їбаньки.
показати весь коментар
12.11.2022 19:29 Відповісти
Якщо голодні -то нехай *уйла з'їдять, він причина їхнього голоду!
показати весь коментар
12.11.2022 19:31 Відповісти
по той же причине, что 0.5л украинского подсолнечного масла после перевозки и растаможки в Нью-Йорке стоит 1$ а в нашем супермаркете 60грн
показати весь коментар
12.11.2022 20:50 Відповісти
То нехай їх параша годує, як совєти колись - за свій рахунок!!!
показати весь коментар
12.11.2022 19:33 Відповісти
зимой будемо назад закуповувати за європейськими цінами.
показати весь коментар
12.11.2022 19:34 Відповісти
"Золотые слова" в палате № 6
показати весь коментар
12.11.2022 21:39 Відповісти
А можна мапу і морди керівників країн, що перебувають на межі голоду
показати весь коментар
12.11.2022 19:42 Відповісти
це твоя аналена бербок та її друг сунак.
показати весь коментар
12.11.2022 19:45 Відповісти
якби не було пшениці то й людей не було б виходить
показати весь коментар
12.11.2022 19:44 Відповісти
А что у нас делают пенсионеры на пенсию 2300.......
показати весь коментар
12.11.2022 19:45 Відповісти
мівіна і дві картохи на три дні.
показати весь коментар
12.11.2022 19:50 Відповісти
а может хватит кормить злыдней-дебилов-лентяев... зеленский - ты хоть и президент Украины, но по жизни так и остался членогруем... так и сказал твой бывший знакомый Никифорчак... с того света...
показати весь коментар
12.11.2022 19:48 Відповісти
Возможно это влияет на имидж страны на мировой арене, а страна наша на 100% зависима от того что о нас сейчас думают, и в том числе от этого зависит поставки вооружений. Так что не берусь судить правильно или нет делает Зе
показати весь коментар
12.11.2022 20:47 Відповісти
а чем нам помогает Эпиёпия?
показати весь коментар
12.11.2022 21:42 Відповісти
Як Йемен та Афган, поповнюють ряди російських найманців.
показати весь коментар
12.11.2022 23:52 Відповісти
Так а в чому проблема? В українській армії годують, нехай приїзджають. )
показати весь коментар
12.11.2022 20:35 Відповісти
Если избыток зерна то нужно птицефабрикам давать, с обязательным подешевлением яиц и кур
показати весь коментар
12.11.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 21:49 Відповісти
и комбикорм делать для поросят
показати весь коментар
12.11.2022 21:50 Відповісти
А найманці з цих країн теж будуть воювати проти України?
показати весь коментар
12.11.2022 23:51 Відповісти
 
 