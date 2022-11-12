Із українських портів у країни на межі голоду вирушать два балкери із зерном, - Мінінфраструктури

В портах "Одеса" та "Чорноморськ" пшеницею для країн, що перебувають на межі голоду, навантажуються два балкери.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об‘єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кожен з двох кораблів перевезе по 40 тисяч тонн української пшениці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди