На окупованій території погіршується морально-психологічний стан солдат армії РФ. У Генічеську введено "сухий закон", - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на окупованій частині Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування".
Топ коментарі
+15 krot_lub
показати весь коментар12.11.2022 19:41 Відповісти Посилання
+12 аспм мпри
показати весь коментар12.11.2022 19:47 Відповісти Посилання
+11 SlavaGeroyam
показати весь коментар12.11.2022 19:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та нехай понапиваються і повбиваються .. розвели слюні
Каком кверху
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1591476352833978368 1h
Зкс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: "В ближайшие месяцы на фронт в Украину начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит РФ победу".
-Майор, это что такое?!- орёт на подчинённого начальник заведения,- почему все пьяные? У нас же сухой закон!
-Так точно, товарищ полковник!- разрешите доложить! Там адвоката какого-то мобилизовали, это он для алкашей лазейки находит