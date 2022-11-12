На окупованій території погіршується морально-психологічний стан солдат армії РФ. У Генічеську введено "сухий закон", - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на окупованій частині Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування".

