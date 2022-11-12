УКР
На окупованій території погіршується морально-психологічний стан солдат армії РФ. У Генічеську введено "сухий закон", - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на окупованій частині Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Топ коментарі
+15
нехай краще бухають, бо буде бунт
12.11.2022 19:41 Відповісти
+12
Енот из плена передаёт всем, что он не сломлен, ничего врагу не расскажет и готовит восстание в лагере пише -русні *****. Там с ним ещё бобры с каховской дамбы и барсук из киевского леса.
12.11.2022 19:47 Відповісти
+11
...а как они теперь на трезвую на бутылку садиться будут, а вечерами целовать друг друга?
12.11.2022 19:43 Відповісти
нехай краще бухають, бо буде бунт
12.11.2022 19:41 Відповісти
Для зняття стресу вони в дупи почали трахунькатися... Це коли кадирівців поблизху нема!
12.11.2022 21:12 Відповісти
💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺💩🇷🇺
12.11.2022 21:14 Відповісти
💩🇷🇺👉🖕
12.11.2022 21:16 Відповісти
Не підказуйте…
13.11.2022 06:17 Відповісти
пожалійте бідних касабів......сльози радости мешают мне гаварить..
та нехай понапиваються і повбиваються .. розвели слюні
12.11.2022 19:42 Відповісти
Тепер можна змінити тактику наступу. Посилати в передніх порядках бензовози зі спиртом та КАМАЗИ з салом. Кацапи за бухло самі все віддадуть
12.11.2022 20:51 Відповісти
...а как они теперь на трезвую на бутылку садиться будут, а вечерами целовать друг друга?
12.11.2022 19:43 Відповісти
як,як, -в засос!
12.11.2022 19:47 Відповісти
...а как они теперь ...?
Каком кверху
12.11.2022 20:06 Відповісти
Для армии ванек сухой закон не работает.
12.11.2022 19:43 Відповісти
Сухий закон есесер розвалив.
12.11.2022 19:44 Відповісти
САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ!!!СУХОЙ ЗАКОН!!!ДОХНИТЕ ТРЕЗВЫМИ!!!!!!!ПУТИНСКИЕОРКИ!!!!!!!!!!!!@
12.11.2022 19:44 Відповісти
в рамках закона самое время подкинуть им там сухого спирта. пусть оттягиваются на здоровье )))
12.11.2022 19:45 Відповісти
ВИТАМИННОСПИРТОВАЯ ТАБЛЭТКА!ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ!!!
12.11.2022 20:26 Відповісти
та, там до руснявого мосту вбрід докондьохают хто не потоне - "пьяному морє па-калєно"
12.11.2022 19:45 Відповісти
12.11.2022 19:47 Відповісти
Енот из плена передаёт всем, что он не сломлен, ничего врагу не расскажет и готовит восстание в лагере пише -русні *****. Там с ним ещё бобры с каховской дамбы и барсук из киевского леса.
12.11.2022 19:47 Відповісти
а якшо дати бухати -то морально-психологічний стан підвищиться?от жеж..формулювання
12.11.2022 19:50 Відповісти
Самогоном доганяються .
12.11.2022 19:54 Відповісти
Фото к новости со Дня Взятия МЕТРО в 2014 году
12.11.2022 19:55 Відповісти
Тому воны вырышалы папку друг другу!Теребенить!вкладывая *********** медок))))
12.11.2022 19:57 Відповісти
Насмішили)А що до цього вони виявляється не бухали?))А якже давня традиція : сталінських сто грам?))
12.11.2022 19:59 Відповісти
antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1591476352833978368 1h

Зкс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: "В ближайшие месяцы на фронт в Украину начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит РФ победу".
12.11.2022 20:08 Відповісти
12.11.2022 20:19 Відповісти
Дык это ж оружие из космоса прямо из космического агентсва Дмитрия Гондозина.
12.11.2022 20:26 Відповісти
pactalommmm
13.11.2022 01:50 Відповісти
Мабуть мєдвєдеву не вистачає...
12.11.2022 20:11 Відповісти
Партизанам срочно нужно организовать поставки метанола
12.11.2022 20:15 Відповісти
Ребятам срочно нужны психологи из КНДР.
12.11.2022 20:24 Відповісти
У Генічеську введено "сухий закон".
12.11.2022 20:39 Відповісти
12.11.2022 20:41 Відповісти
Догадался бы местный народ, та браги по скорому в бидонах с черти чего нагнать, там варенье старое, падалка в садах, с сахарного буряка там жмыха, можно в стиралке, в тех совковых, где воду через шланг выганяют, был и такой скоростной метод! И угощать братанов северных. По хозмагам базарным денатурат поискать, клею какого. Раздавать даром конечно. Через дня четыре 80% выйдут из игры бойцы легендарные запросто. Спиртика гидрика разводить водичкой с реки---та вариантов много.
12.11.2022 20:46 Відповісти
Геническ вообще кишит ватоцефалами....Обычаи и нравы соответствующие....
12.11.2022 20:47 Відповісти
По учебному центру шляются бухие чмобики.
-Майор, это что такое?!- орёт на подчинённого начальник заведения,- почему все пьяные? У нас же сухой закон!
-Так точно, товарищ полковник!- разрешите доложить! Там адвоката какого-то мобилизовали, это он для алкашей лазейки находит
12.11.2022 20:53 Відповісти
Николай 2 тоже ввел сухой закон и его замочили.
12.11.2022 20:57 Відповісти
Геноцид кацапів посилюється.
12.11.2022 21:03 Відповісти
Одеколон "Шипр"? )))
12.11.2022 21:29 Відповісти
бывал давно в Геническе. Ничего не скажу за его население, но, думаю, что ватников полно. А вот лишать алкоголя кацапа - неразумно, командование - идиоты. Да, бухой - плохой солдат, но без бухла он просто мёртвый до убийства его. Они что - не соображают, что такое похмелье у сильно и долго пьющего дегенерата?
12.11.2022 22:05 Відповісти
Валите нафиг с Украины дебилы, пока еще живые.
13.11.2022 10:25 Відповісти
 
 