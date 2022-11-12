В рамках відступу російських окупантів на Херсонщині за добу було знищено 7 мостів, - CNN

Втеча російських окупантів на Херсонщині супроводжувалася болючим ударом для української транспортної інфраструктури. За минулу добу було знищено відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро.

Такими даними поділилися журналісти CNN у своєму великому матеріалі про звільнення Херсона. Репортери послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На них видно сім зруйнованих мостів, які ще добу тому були цілі або частково пошкоджені, передає Цензор.НЕТ.

"Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Неясно, як було завдано згаданий збиток [дамбі] неподалік від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі", — написали журналісти.

Репортери припустили, що ЗСУ не взяли під контроль греблю. Вони також згадали про колосальний збиток для регіону в разі прориву дамби на Дніпрі.

Журналісти також відзначили руйнування Антонівського мосту — головної автомобільної артерії через Дніпро в Херсонській області. Його прольоти провалилися у воду ще до повного відступу рашистів з правого берега.