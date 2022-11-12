УКР
В рамках відступу російських окупантів на Херсонщині за добу було знищено 7 мостів, - CNN

міст,антонівський

Втеча російських окупантів на Херсонщині супроводжувалася болючим ударом для української транспортної інфраструктури. За минулу добу було знищено відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро.

Такими даними поділилися журналісти CNN у своєму великому матеріалі про звільнення Херсона. Репортери послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На них видно сім зруйнованих мостів, які ще добу тому були цілі або частково пошкоджені, передає Цензор.НЕТ.

"Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Неясно, як було завдано згаданий збиток [дамбі] неподалік від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі", — написали журналісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу. ФОТОрепортаж

Репортери припустили, що ЗСУ не взяли під контроль греблю. Вони також згадали про колосальний збиток для регіону в разі прориву дамби на Дніпрі.

Журналісти також відзначили руйнування Антонівського мосту — головної автомобільної артерії через Дніпро в Херсонській області. Його прольоти провалилися у воду ще до повного відступу рашистів з правого берега.

армія рф (18528) міст (1259) Херсонська область (6129)
+14
Це ми мали зробити, щоб сцапів не пустити.
Але ж дороги були в пріоритеті.
показати весь коментар
12.11.2022 20:21 Відповісти
+13
показати весь коментар
12.11.2022 19:55 Відповісти
+11
мости в Криму пригоуватися, міст за міст
показати весь коментар
12.11.2022 19:43 Відповісти
мости в Криму пригоуватися, міст за міст
показати весь коментар
12.11.2022 19:43 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 21:28 Відповісти
П!дари гнойні!!! Ригнеться вам...
показати весь коментар
12.11.2022 19:51 Відповісти
Та прям таки болючим . Мелкие легко восстанавливаются и понтонами и теми , что получили от партнёров . А через Днепр мосты для наступления без надобности . Поклонников метода товарищя Жюкова в всу не наблюдается .
показати весь коментар
12.11.2022 19:52 Відповісти
В якому сенсі?! Кацапи під вогневим контролем успішно користувалися, а ми б не змогли
показати весь коментар
12.11.2022 22:06 Відповісти
Вони користувались ціми мостами , коли вони були глибоко в тилу , володіли обома берегами . В данному випадку , коли на протилежному березі окопався та закріпився ворог , іти в атаку по мосту мені здається не дуже доречно .
показати весь коментар
12.11.2022 22:20 Відповісти
Ви не враховуєте контрбатарейну бородьбу - досить скоро арта кацапів буде відсунута на 15+км від лівого берега. Буди бетонні, що вони рядком виставили на берегах - це не серйозно. Тобто маємо не високоточну арту витіснену на 15+ км, постійний обстріл вогневих точок противника нашою артою. Чим зайвим був би міст?
показати весь коментар
12.11.2022 22:28 Відповісти
Міст зайвим би не був , а арта і з 15-ти кілометрів стріляє . А щоб іти у наступ по мосту , коли на це чекають та підготувались до цього , треба мати армію Александрів Матросових . Ніхто на таке не піде .
показати весь коментар
12.11.2022 22:39 Відповісти
Знаєте скільки раз наші переходили той міст у перші три дні нападу женучи кацапів
показати весь коментар
12.11.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 19:55 Відповісти
та ну брешет жеж! енот уже домой давно вернулся !!!!
показати весь коментар
12.11.2022 20:17 Відповісти
Это даже мне было понятно. Убегающая армия всегда так делала, чтобы ее не догнали и не ввалили. Пока что антоновский мост не особо нужен, а после победы - отстроится. Опоры то остались, а пролеты новые построятся.
показати весь коментар
12.11.2022 20:06 Відповісти
Наївні москалі думають,що їх викурювати будуть обов'язково з боку Херсона))Реально вірять ,що хтось форсуватими цю водну перешкоду?))В нас командувач не жукав,а пан Залужний)
показати весь коментар
12.11.2022 20:19 Відповісти
Це ми мали зробити, щоб сцапів не пустити.
Але ж дороги були в пріоритеті.
показати весь коментар
12.11.2022 20:21 Відповісти
Это конечно проблема для страны, требующая для решения миллиарды. Но главное, что наши героические ВСУ выбили дикую лапотную орду с этих территорий, а мосты, дома, предприятия все будут отстроены. Жаль только, что защитников наших, сложивших свои головы за нашу свободу, не вернуть.
показати весь коментар
12.11.2022 20:35 Відповісти
Придурки так и не поняли что мосты будут восстанавливать за счет репараций,то есть за их пенсии и зарплаты.
показати весь коментар
12.11.2022 20:56 Відповісти
А ЗСУ колись відступало не знищило жодного. Бо думали про зручності для москалів.
показати весь коментар
12.11.2022 21:06 Відповісти
Бетонні сексії повинні вже починати виготовляти. Проектна документація повинна бути в Миколаєві з часів будівництва.
показати весь коментар
12.11.2022 22:10 Відповісти
 
 