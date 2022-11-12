УКР
Росіяни спробують утримати Мелітополь, будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров

Наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від російських загарбників, буде Мелітополь. Військові РФ вже будують фортифікаційні споруди.

Таке припущення в ефірі телемарафону "Єдині новини" зробив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі мешканці України, особливо тимчасово окупованих територій, чекали на звільнення Херсона, тому що всі розуміли, що після Херсона буде наступна частина півдня нашої держави, якою сьогодні адміністративно і логістично є наша тимчасово окупована Мелітопольщина і безпосередньо місто Мелітополь…Сьогодні весь день колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що евакуації ніякої не буде, Мелітополь ніхто здавати не буде і рашистам потрібен сухопутний шлях до Криму. Але всі такі балачки ми пам’ятаємо і про Херсон, і пам’ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю начебто нової України. Тож ніхто в рашистську пропаганду не вірить", - зазначив Федоров.

За його словами, зараз дуже складно доносити правдиву інформацію мешканцям тимчасово окупованих територій, адже росіяни блокують телебачення, радіомовлення, Інтернет і вже навіть соцмережі. Мер закликав усіх, тих живе на підконтрольній Україні території, телефонувати своїм родичам у захоплених населених пунктах і розповідати правду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бавовна в Мелітополі майже щодня, окуповане місто стало військовою базою рашистів, - мер Федоров

"На жаль, ми мусимо констатувати, що Мелітополь став військовою базою в цілому. Буквально сьогодні ми отримуємо звістки від наших мешканців, що деякі військові частини, які виїхали з Херсонщини, зараз розміщуються в передмісті Мелітополя на узбережжі Лиману або навпаки зі східної сторони Мелітополя. рашисти намагатимуться утримати Мелітополь. На жаль, вони будують фортифікаційні споруди, як із південної частини, а це з Херсонщини, з Криму, так і безпосередньо зі сторони Запоріжжя", - додав міський голова.

Він додав, що для будівництва фортифікаційних споруд росіяни використовують захоплені моторний завод та завод залізобетонних конструкцій, а також розбирають всі меліоративні канали і плити з них теж забирають для такого будівництва. Федоров підкреслив, що загарбники готуються обороняти Мелітополь, але "так само вони готувалися обороняти Херсон і Херсонську область".

Міський голова також розповів, що в місті перебуває багато російських військових, через що чиниться терор щодо місцевого населення. Так, зокрема, прокурора так званої рейкової "Запорізької області" призначили людину з хабаровська. Він відомий тим, що вдало розганяє мирні протести.

армія рф (18528) Мелітополь (776) Федоров Іван (653)
Не допоможе
12.11.2022 20:14 Відповісти
12.11.2022 20:20 Відповісти
Сейчас Крым без логистики - и их можно скинуть в море - на концерт Александрова
12.11.2022 20:24 Відповісти
Не допоможе
12.11.2022 20:14 Відповісти
Пусть строят ничего это не поменяет и нас не остановит !!! ЗСУ наше ВСЕ
12.11.2022 20:27 Відповісти
Строят оборонительные сооружения.

12.11.2022 20:15 Відповісти
мисс конгениальность ты наша *мер* в бегах....
12.11.2022 20:15 Відповісти
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня його було викрадено російськими військовимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федороваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Після кількох днів катувань, Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
12.11.2022 20:29 Відповісти
Учора карта війни відкрила доступ для кацапів,щоб бачили,читали і знали. Нехай 100 не повірять,а 1 таки подумає....
12.11.2022 20:16 Відповісти
Перед смертю потіють -- це добре .
12.11.2022 20:19 Відповісти
12.11.2022 20:20 Відповісти
Освободят Крым, С Крыма возьмут Мариуполь и Бердянскс моря, а потом Мелитополь
12.11.2022 20:22 Відповісти
Сейчас Крым без логистики - и их можно скинуть в море - на концерт Александрова
12.11.2022 20:24 Відповісти
Здається, на Херсонщині теж будували якісь споруди...
12.11.2022 20:29 Відповісти
Васильевка - хаб. А дальше - как зеля на рояле. Хочешь Бердянск, хочешь Мелитополь
12.11.2022 20:33 Відповісти
Дурні, зкацаплені рашисти *****, думкою багатіють!!!
Понаєхавшим в Україну, ПРИГОТУВАТИСЯ!!
Паляниця, залізниця, - відлік ПОЧАВСЯ!
Слава Захисникам України!!
12.11.2022 20:35 Відповісти
Если ВСУ подойдут к Мелитополю с левого берега Днепра орки сдрыснут за пару часов и юг Донецкой области тоже посыпется и взвоет лапотный Крым.
12.11.2022 20:47 Відповісти
Не якщо, а коли
12.11.2022 20:51 Відповісти
нема такої споруди яку не перетнуть українські вояки!
12.11.2022 21:21 Відповісти
 
 