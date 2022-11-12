Росіяни спробують утримати Мелітополь, будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров

Наступним містом після Херсона, яке ЗСУ звільнять від російських загарбників, буде Мелітополь. Військові РФ вже будують фортифікаційні споруди.

Таке припущення в ефірі телемарафону "Єдині новини" зробив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі мешканці України, особливо тимчасово окупованих територій, чекали на звільнення Херсона, тому що всі розуміли, що після Херсона буде наступна частина півдня нашої держави, якою сьогодні адміністративно і логістично є наша тимчасово окупована Мелітопольщина і безпосередньо місто Мелітополь…Сьогодні весь день колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що евакуації ніякої не буде, Мелітополь ніхто здавати не буде і рашистам потрібен сухопутний шлях до Криму. Але всі такі балачки ми пам’ятаємо і про Херсон, і пам’ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю начебто нової України. Тож ніхто в рашистську пропаганду не вірить", - зазначив Федоров.

За його словами, зараз дуже складно доносити правдиву інформацію мешканцям тимчасово окупованих територій, адже росіяни блокують телебачення, радіомовлення, Інтернет і вже навіть соцмережі. Мер закликав усіх, тих живе на підконтрольній Україні території, телефонувати своїм родичам у захоплених населених пунктах і розповідати правду.

"На жаль, ми мусимо констатувати, що Мелітополь став військовою базою в цілому. Буквально сьогодні ми отримуємо звістки від наших мешканців, що деякі військові частини, які виїхали з Херсонщини, зараз розміщуються в передмісті Мелітополя на узбережжі Лиману або навпаки зі східної сторони Мелітополя. рашисти намагатимуться утримати Мелітополь. На жаль, вони будують фортифікаційні споруди, як із південної частини, а це з Херсонщини, з Криму, так і безпосередньо зі сторони Запоріжжя", - додав міський голова.

Він додав, що для будівництва фортифікаційних споруд росіяни використовують захоплені моторний завод та завод залізобетонних конструкцій, а також розбирають всі меліоративні канали і плити з них теж забирають для такого будівництва. Федоров підкреслив, що загарбники готуються обороняти Мелітополь, але "так само вони готувалися обороняти Херсон і Херсонську область".

Міський голова також розповів, що в місті перебуває багато російських військових, через що чиниться терор щодо місцевого населення. Так, зокрема, прокурора так званої рейкової "Запорізької області" призначили людину з хабаровська. Він відомий тим, що вдало розганяє мирні протести.