Час і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України, - Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що терміни і переговорні рамки з Росією залежать від рішення України.

Про це йдеться у заяві представника Державного департаменту США Неда Прайса за підсумками сьогоднішньої зустрічі Блінкена і Кулеби в місті Пномпень (Камбоджа), передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Держсекретар говорив про непохитне зобов'язання Сполучених Штатів допомагати Україні у справі послаблення наслідків постійних російських атак на критичну інфраструктуру, у тому числі завдяки прискоренню надання гуманітарної допомоги і збільшенню зусиль із підготовки до зими.

Також Блінкен і Кулеба підтвердили важливість пролонгації чорноморської зернової ініціативи перед тим, як вона має припинити свою дію 19 листопада, а також її роль у підтримці глобальної безпеки продовольства.

Вони також обговорили збереження ефективності на полі бою. Державний секретар підтвердив позицію, що "часові рамки і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України".

З ким перемовини - з кацапським зверем ? Зеленський сказав - з хутіним ніяких перемовин
12.11.2022 20:52 Відповісти
Пора брать Крым Нет времени на пустую болтовню с убийцами
12.11.2022 20:37 Відповісти
Ніяких переговорів.
12.11.2022 20:40 Відповісти
12.11.2022 20:33 Відповісти
Забирают свою гавноармию и валят в свою ********* - тогда будут жить . Потом всех преступников под суд и выплаты за ВСЕ Не хотят всех убьем
12.11.2022 20:36 Відповісти
12.11.2022 21:50 Відповісти
Перемовини не будуть успішними. На нас чекає або перемога , або поразка.
Треба боротись і ВСЕ.
12.11.2022 20:35 Відповісти
Перемовин і не може бути. Які перемовини після спроби анексії. Карфаген масква має згинути.
12.11.2022 20:40 Відповісти
12.11.2022 20:37 Відповісти
12.11.2022 20:40 Відповісти
Сначала надо отмстить ЗА ЕНОТА , которого украли орки из херсонского зоопарка
И для этого пора бомбить мацкву

ЗА ЕНОТА ‼️‼️‼️
12.11.2022 20:40 Відповісти
Українці не терористи. Військові об'єкти на території ворога
13.11.2022 15:26 Відповісти
У меня одного от слова "переговоры" глаз дергается?
12.11.2022 20:44 Відповісти
Переговорювались вже 8 років. І шо?
12.11.2022 20:48 Відповісти
Час і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України, - Блінкен
20:32 12.11.2022 Все Крапка. Харож уже натякать на переговори. Закон України - ніяких переговорів. Або пуйло здохло, або русняві на кордоні 1991року! Хай русня виберає.
12.11.2022 20:49 Відповісти
Чому це ніяких. За нашими умовами, переговори можливі. Виведення військ, репарації, трибунал над злочинцями, включно із путіним.
12.11.2022 21:07 Відповісти
ДУЖЕ цікаве інтервью про небезпечності будь яких перемовин з хремлем

ЮНУС: Путина "убили" в ХЕРСОНЕ! ЗЕЛЕНСКИЙ сказал Вашингтону НЕТ!
Ирану пригрозили УНИЧТОЖЕНИЕМ

https://youtu.be/ltqpgbYVdWo

12.11.2022 20:50 Відповісти
І тут переговори.

Їм що всім там, заціпило на цьому слові?
12.11.2022 20:51 Відповісти
Звичайно.
Західна цивілізація мріє, що тут раптом все порішається, ***** і зельонскій обнімуться і відсмокчуть один у одного, і знову можна буде купувать халявний газ у гітлера. Гітлера ж мочить неначасі, зрозумійте! Скільки туди грошей вкинули, та й не можна посилювать китай...

Якби зразу ******* ще 24.02 по *****стану ядерками, дешевше б вийшло. Для всіх.
12.11.2022 22:10 Відповісти
12.11.2022 20:51 Відповісти
почитав дописи під відео..на ютюбі ,з цілого світу тільки перемога України,всі вірять в нашу перемогу,щиро підтримують...кажуть що це Україна їх захищає від пуцінських варварів.шоковані від наших воїнів та людей,які одні одних підтримують..жінок наших ,які воюють з ворогом і як ми з любов'ю ставимось цих до жінок..пишуть шо всі повинні брати приклад і занотовувати ,в українців ,і вчитись тої людяності ,яку вони втрачають на Заході.
12.11.2022 20:51 Відповісти
З ким перемовини - з кацапським зверем ? Зеленський сказав - з хутіним ніяких перемовин
12.11.2022 20:52 Відповісти
НЕ ЗАБУДЕМ - НЕ ПРОСТИМ
12.11.2022 20:59 Відповісти
якось тривожно за результати можливих переговорів, коли керівник переговорної групи від України сєпар , афєріст і мутна обізяна агрохламідія.
12.11.2022 20:53 Відповісти
Да АРАХАМИЮ на Гиляку вздёрнут за любые переговоры с кацапами И Ермака заодно - это он Салливана пригласил в Украину и мутит за спиной военных договорняк
12.11.2022 21:03 Відповісти
За спиной украинских военных уже никаких договорняков чисто технически быть не может, потому что решают они, а не Салливан.
12.11.2022 21:13 Відповісти
Будь-які результати переговорів будуть прийняті тільки, якщо із ними буде погоджуватися український народ. Тобто, на поточний момент ці перемовини можливі виключно щодо виведення військ рф з Донбасу та Криму, обговорення репарацій та трибуналу над російською верхівкою та над усіма ідентифікованими військовими злочинцями.
12.11.2022 21:10 Відповісти
Опубліковано мапу України
з тимчасово окупованими росією територіями.

12.11.2022 21:09 Відповісти
Come on tanks and planes ,then everything is fine
12.11.2022 21:28 Відповісти
Ну о чём с тобою говорить, всё ровно ты порешь ахинею...☆
12.11.2022 21:32 Відповісти
Вы главное не давите на Украину кулуарно. Вова может и не выдержать.
А то уже гуляют в сети ИПСО, с "..7-летним "подвешенным" состоянием Крыма и отказа на этот же срок от вступления Украины в НАТО, 100-километровой демилитаризованной зоной.." и прочей лабудой...
12.11.2022 21:38 Відповісти
Как начнёшь отличать Вову от Украины, так и вбросов ипсошных бояться перестанешь.
12.11.2022 22:03 Відповісти
Ты наверное голосовал за него, но после 3-х лет разочаровался? И стал понимать что писяграй и нэнька - несовместимы? А теперь ищешь виновных, тех, кто звал тебя "поржать".
Так это мимо. Проходи мимо, не отсвечивай.
12.11.2022 22:37 Відповісти
«Як можна вести переговори з крокодилом, коли він тримає твою ногу у пащі? Це складність, з якою борються українці. Дуже важко уявити собі, як українці сьогодні можуть вести перемовини з Путіним, беручи до уваги очевидний брак його доброї волі для цього», - заявив Борис Джонсон журналістам
12.11.2022 21:50 Відповісти
добре. зради нема.
13.11.2022 07:28 Відповісти
 
 