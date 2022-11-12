Час і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України, - Блінкен
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що терміни і переговорні рамки з Росією залежать від рішення України.
Про це йдеться у заяві представника Державного департаменту США Неда Прайса за підсумками сьогоднішньої зустрічі Блінкена і Кулеби в місті Пномпень (Камбоджа), передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Держсекретар говорив про непохитне зобов'язання Сполучених Штатів допомагати Україні у справі послаблення наслідків постійних російських атак на критичну інфраструктуру, у тому числі завдяки прискоренню надання гуманітарної допомоги і збільшенню зусиль із підготовки до зими.
Також Блінкен і Кулеба підтвердили важливість пролонгації чорноморської зернової ініціативи перед тим, як вона має припинити свою дію 19 листопада, а також її роль у підтримці глобальної безпеки продовольства.
Вони також обговорили збереження ефективності на полі бою. Державний секретар підтвердив позицію, що "часові рамки і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України".
