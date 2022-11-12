Росіяни із РСЗВ обстріляли Горностаївку на Херсонщині, загинуло 2 людини, - ОВА
Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти обстріляли із РСЗВ село Горностаївку на правому березі Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Янушевич зазначив: "Жахливі новини із Горностаївки Каховського району. Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень.
Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації". Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів.
Немає слів… Співчуття рідним, в яких ці нелюди забрали найдорожче!"
