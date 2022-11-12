УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9511 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 216 6

Росіяни із РСЗВ обстріляли Горностаївку на Херсонщині, загинуло 2 людини, - ОВА

рф,рсзв

Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти обстріляли із РСЗВ село Горностаївку на правому березі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Янушевич зазначив: "Жахливі новини із Горностаївки Каховського району. Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень.

Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації". Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів.

Немає слів… Співчуття рідним, в яких ці нелюди забрали найдорожче!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: мешканців 6 будинків евакуюють через нерозірвані снаряди. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30481) РСЗВ (228) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стійте, що ви пишете? Горностаївка на лівому березі, вона окупована!
показати весь коментар
12.11.2022 21:30 Відповісти
А що, Горностаївка не херсоньска межа?
показати весь коментар
12.11.2022 21:51 Відповісти
Пишуть, що схиляють до евакуації, значить окупована.
показати весь коментар
12.11.2022 22:02 Відповісти
Взагалі то налівому березі! Загуліть хочаби перед публікацією..
показати весь коментар
12.11.2022 21:31 Відповісти
г.....н....ы штопаные....
показати весь коментар
12.11.2022 21:52 Відповісти
Ця московитська потвора звикла гадити здалеку - обстрілювати мирних. Підійти ближче до ЗСУ сцикотно?
показати весь коментар
12.11.2022 22:39 Відповісти
 
 