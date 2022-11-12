Росія добивається підключення до SWIFT свого державного "Россільгоспбанку" в межах переговорів щодо "зернової угоди"
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Вершинін у суботу підтвердив, що Росія порушувала в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку".
Слова Вершиніна наводить російська агенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.
Заступник глави МЗС РФ зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.
"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.
Брехливі підари. Кацап відкриває рота тільки для того, аби набрехати.
вхід в Чоре море однієї авіносної групи США одразу прибере всі розбіжності, але ні, "Давайте не будем провокувати Гітлера"