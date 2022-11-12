УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9511 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 009 18

Росія добивається підключення до SWIFT свого державного "Россільгоспбанку" в межах переговорів щодо "зернової угоди"

swift,свіфт

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Вершинін у суботу підтвердив, що Росія порушувала в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку".

Слова Вершиніна наводить російська агенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відключення нових російських банків від SWIFT має стати частиною 9-го пакету санкцій ЄС, - Кулеба

Заступник глави МЗС РФ зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.

Автор: 

зерно (3175) росія (67333) санкції (12585) SWIFT (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
12.11.2022 21:41 Відповісти
+21
Йдіть ***** в межах будь-яких переговорів і угод.
показати весь коментар
12.11.2022 21:34 Відповісти
+17
а шо з їбалом, кацапня?
показати весь коментар
12.11.2022 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йдіть ***** в межах будь-яких переговорів і угод.
показати весь коментар
12.11.2022 21:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 22:46 Відповісти
Таки відімкнули?
показати весь коментар
12.11.2022 21:37 Відповісти
а шо з їбалом, кацапня?
показати весь коментар
12.11.2022 21:37 Відповісти
От так так. А як же "нам по *** на ваши санкции"©?

Брехливі підари. Кацап відкриває рота тільки для того, аби набрехати.
показати весь коментар
12.11.2022 21:40 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 21:41 Відповісти
поки балом заправляє Ердоган там будуть мутації і далі

вхід в Чоре море однієї авіносної групи США одразу прибере всі розбіжності, але ні, "Давайте не будем провокувати Гітлера"
показати весь коментар
12.11.2022 21:41 Відповісти
терориста путіна разом з кремлівською пздотою можна підключити тільки до електричного стула.
показати весь коментар
12.11.2022 21:42 Відповісти
ещё вчера - "Набиуллина считает, что будущее сейчас «как никогда туманно» )) и "Его грядущее - иль пусто, иль темно" )))
показати весь коментар
12.11.2022 21:43 Відповісти
А, там є хтось, щоб пояснив, що таке руський корабель?
показати весь коментар
12.11.2022 21:44 Відповісти
А що, китайський СВІФТ не свіфтить ніфіга?
показати весь коментар
12.11.2022 21:45 Відповісти
А коли вже газпрёмбанк відключать?
показати весь коментар
12.11.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 22:12 Відповісти
"и ты, депарьдье?" " Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» на параше" )) видно чувак начал понимать, шо на параше не только жд пц приходит, но и всему остальному тоже )))
показати весь коментар
12.11.2022 22:14 Відповісти
Підключать, не сумніваюсь. А українців і далі будуть вбивати.
показати весь коментар
12.11.2022 22:17 Відповісти
Краще лати Україні більше зброї шоб добити флот рашистів
показати весь коментар
12.11.2022 23:04 Відповісти
нехай їм рублями платять, навіщо їм отой SWIFT?
показати весь коментар
12.11.2022 23:04 Відповісти
 
 