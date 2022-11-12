Наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають рубежі оборони, - Зеленський про Донбас

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців подякував воїнам ЗСУ, які відбивають ворожі штурми на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента.

Він зазначив: "І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 листопада на східному напрямку знищено 209 окупантів, - УОС