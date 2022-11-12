Наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають рубежі оборони, - Зеленський про Донбас
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців подякував воїнам ЗСУ, які відбивають ворожі штурми на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента.
Він зазначив: "І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…"
і чомусь не забуваються 95ті кварталюги якими вони були до 02.24.2022...
Особливою "хоробрістю" відрізняються "воїни" штурмової бригади "Подворотня 95", батальйону "Віп'рі, що обосралися", з позивними "Плешивий хряк" і "Опікалий кнур".
Скажи, скот, ты нее устал ещё тут заниматься онанизмом?
Слишком часто разные официальные лица, в Украине и за ее пределами, начали упоминать слово "переговоры". И чем чаще в приставке к этому слову звучат пафосные заявления о невозможности проведения переговоров, то тем больше вероятность, что переговоры становятся достаточно реальными. Это не хорошо и не плохо. Все зависит от того о чем переговоры и кто готов идти на какие компромиссы. История учит нас, что любая война заканчивается миром. Вопрос в том на чьих условиях мир и будет ли война вновь через некоторое время. Поэтому переговоры нужны. Но сегодня лучший переговорщик с Кремлем - это ЗСУ. У них самые весомые аргументы. А что будет дальше мы скоро увидим.
нажаль є перші підриви при розмінуванні адмінбудівель (сапера поранено)...
та на дорозі до міста (трое поранених, з них дитина чи дві... не поточнюють)...
ото такі сюрпризи від русні треба всім мати на увазі !!!!
особливо волонтерам і благодійникам, які вже їдуть чи приїхали до міста....
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Після таких, зрадницьких голосувань, опитування в США показали-підтримка населення України, зменшилася на 30%.
Щойно передали протест ізраїльського Посла в Україні, а Ізраїль почав постачати зброю Україні
