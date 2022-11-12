Генерал США Ходжес спрогнозував перебіг війни: HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона, а "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. КАРТА
Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в Twitter.
"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.
Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російським військовим базам у тимчасово окупованому Криму з Херсону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Освобождать нужно самое важное и сакральное для Мордора. После присутствия ЗСУ в Крыму и его блокады в Кремле очень быстро случится коллапс и Луганск с Донецком вернутся практически без боев...
а за крым кацапня будет держаться зубами, т.е. - яо
Они его просто так не отдадут
У ЗСУ та Залужного інша думка і дуже скоро вони це доведуть!
Вони по собі міряють. Доцільність, затрати, опір... Це не про них. У них тільки дві можливості здобуди хоч якусь перемогу - "килимові бомбардування" (але тут наша система ППО їм дулі крутить) та "гарматне м'ясо" (от це перемелювати доведеться довго).
Он під Павлівкою та Вугледаром орки кладуть до 1000 мертвими і не можуть взяти навіть маленьке село.... Про Бахмут взагалі мовчу, там до 10 тис двохсотих вже
(а у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь))))
Стародубщина- колиска гетьманів і письменників, земля однойменного козацького полку доби Хмельниччини.
Це вам не пресловута Кубань чи Зелений клин
І треба заборонити виборчі білборди, які не несуть корисну інформацію про кандидатів, а тільки зомбують виборця на голосування за людину яка зображена на білборді. Та й ще багато чого необхідно зробити.
Не хватает только самих ATACMS
Теперь Крым уже весь достигается
на разгоне, с головокружением от успехов.
город и прилегающие местности то хорошо проверили?
нквд отступая из киева в 1941 году оставили немцам кучу сюрпризов.
эти выкормленыши не забыли традиции своих дедов-кровопийц.
везде оставляют кучу сюрпризов.
эти сюрпризы могут быть в каких угодно местах и любых формах.
могут быть в виде общих безымянных могил.
а могут быть и в виде рязанского сахара вперемешку с гексогеном.
Вірте ЗСУ!
Якось важко повірити, враховуючи сотні населених пунктів на шляху до моря. І кожне село може стати місцем важких боїв.
Яких вигідних позицій? 40тисячне угрупування елітних з'єднань рашистів з 3.5тис. техніки перебувало в оперативному оточенні. Їх випустили в обмін на Херсон. США ж сказали про «екстраординарне» звільнення Херсону.