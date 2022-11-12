Генерал США Ходжес спрогнозував перебіг війни: HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона, а "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. КАРТА

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російським військовим базам у тимчасово окупованому Криму з Херсону.