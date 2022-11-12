УКР
Генерал США Ходжес спрогнозував перебіг війни: HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона, а "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. КАРТА

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російським військовим базам у тимчасово окупованому Криму з Херсону.

12.11.2022 22:31
та и раша пропагандоны в страхе своем новые предсказания вангуют ))))

12.11.2022 22:35
Звучить неймовірно приємно. Але надто обтимістично, на мій погляд. Але я не американський генерал. І навіть не український)
12.11.2022 22:31
Звучить неймовірно приємно. Але надто обтимістично, на мій погляд. Але я не американський генерал. І навіть не український)
12.11.2022 22:31
тобто не генерал
12.11.2022 22:36
Це заява для американців і прохання надати атакамс.справжні цілі знає лише Генштаб.
12.11.2022 22:59
Цілком ймовірно.
13.11.2022 07:35
А може цей Ходжес не просто так п...дить, може він шось знає
12.11.2022 23:13
Цей чувак завжди дуже оптимістичний, але хто знає... Може, в нього є вагомі підстави так казати.
12.11.2022 23:32
🙏🙏🙏❤️💙💛✊ЗСУ✌🏼✌🏼✌🏼
12.11.2022 23:59
Взагалі-то у мене велика чуйка, що як мінімум північна частина Криму буде визволена раніше за донбаські райони. Сподіваюсь десь в січні вже ЗСУ почнуть контролювати райони Сивашу.
13.11.2022 00:00
говорят, что наступать будут с севера луг. области, потм дон, потом запор, и только в конце крым...хз....
13.11.2022 00:19
Кто говорит?
Освобождать нужно самое важное и сакральное для Мордора. После присутствия ЗСУ в Крыму и его блокады в Кремле очень быстро случится коллапс и Луганск с Донецком вернутся практически без боев...
13.11.2022 00:24
эксперты...посмотрим....
а за крым кацапня будет держаться зубами, т.е. - яо
Они его просто так не отдадут
13.11.2022 00:29
Багато думають як ви, в тому числі на Заході, що у Крима є якийсь особий статус чи недоторканість...
У ЗСУ та Залужного інша думка і дуже скоро вони це доведуть!
13.11.2022 00:40
я токо за!
13.11.2022 00:41
Залужний хіба сам вирішує стратегічні завдання? Верховну вставку ви не враховуєте? Я впевнений, що він там повністю підневільний, інакше давно б його рокирнули
13.11.2022 12:06
Так що Крим будуть звільняти, але завдяки суспільному тиску, союзників та волі українського народу.
13.11.2022 12:12
Отдадут и ещё спасибо скажут, совок в начале 90-х распался, а вроде такой был мощный с военными континентами по Европе. Но дерьмо не вечно, подвержено гумунизации. И вновь Крым заиграет цветами и красками.
13.11.2022 09:01
Всё нормально, кремлёвские аферисты уберутся на моzковию. А Крым будет радостно встречать мир, туристов и возвращение в цивилизацию. Скорее бы уже, хочу как раньше с набережной Ялты смотреть на белоснежные лайнеры со всего мира.
13.11.2022 08:55
такая себе "кардиоида хаймарса" ))
12.11.2022 22:31
12.11.2022 22:31
ATACMS ніхто не дасть
12.11.2022 22:32
Купимо у військ торзі ))
12.11.2022 22:34
Мова за наявне озброєння. (без врахування ATACMS, з ним ще веселіше буде)
12.11.2022 22:35
Доки в Білому Домі бідон, так.
12.11.2022 23:53
Ні, не тому. А тому що вже сто разів казали прибрати Єрмака і Татарова. Або вони або нова зброя в нормальній кількості. ЗЕ обрав залкварених ригів і прихватизацію для Бєні
13.11.2022 09:20
Офіційно цього ніхто не казав крім В. Спартс. Хоча, якби сказали, то справа зрушилася б з місця
13.11.2022 12:19
З після параду в мацкві дадуть та ще можливо танки підженуть
13.11.2022 12:15
Непогано звучить і обнадійливо 👍🏼👍🏼👍🏼😕
12.11.2022 22:33
С освобождением правобережья Днепра москалям придется на левобережье у русла Днепра держать крупную воинскую группировку. ЗСУ надо пользоваться и вести серьезную артиллерийскую работу.
12.11.2022 22:34
та и раша пропагандоны в страхе своем новые предсказания вангуют ))))

12.11.2022 22:35
12.11.2022 22:40
Проржався
Вони по собі міряють. Доцільність, затрати, опір... Це не про них. У них тільки дві можливості здобуди хоч якусь перемогу - "килимові бомбардування" (але тут наша система ППО їм дулі крутить) та "гарматне м'ясо" (от це перемелювати доведеться довго).
12.11.2022 22:49
Навіть з гарматним м'ясом щось не дуже виходить.
Он під Павлівкою та Вугледаром орки кладуть до 1000 мертвими і не можуть взяти навіть маленьке село.... Про Бахмут взагалі мовчу, там до 10 тис двохсотих вже
13.11.2022 00:44
Мабуть вскрили запіскі маршала Жукова з намаганнями зламати фронт
13.11.2022 12:26
На хер вы нам всрались со своей масквой ,нам чужого не треба , а от кремлiвську кодлу треба до трибуналу
12.11.2022 22:57
то Ви мій вступ не прочитали???? це ж самі рашка пропагандони з переляку... скавчать ))))
(а у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь))))
12.11.2022 23:02
ні Вася, чоловік написав те саме, що і я хотів... Доповню тільки тим, що від спаленої мАськви- теж не відмовлюсь.
13.11.2022 00:09
Наверно это план "Киев за 3 дня" так создавался
12.11.2022 23:24
А нахрена ж тоді затівали ту "спецоперацію" в Україні щоб тепер "пісяти кип'ятком"?
13.11.2022 07:38
Нафіга нам Курськ якщо українську Стародубщину анексовано у 1918 році і включено у Брянську область рф?))

Стародубщина- колиска гетьманів і письменників, земля однойменного козацького полку доби Хмельниччини.
Це вам не пресловута Кубань чи Зелений клин
13.11.2022 09:23
У 1918 кацапо-советікус ще не сформувався і не набрав сил на території УНР та Української держави Скоропадського. Анексію не лише Стародубщини, але й Східної Слобожанщини, південно-східної частини Донеччини та Кубані здійснив сталін у 1920-х рр.
13.11.2022 14:17
Чекаємо, віримо, що до весни наші збройні сили визволять берег Азовського моря. Не встигнуть кацапи доозброїти своє призване м'ясо.
12.11.2022 22:36
Віри замало. Дзвонимо своїм на фронт, питаймо що треба, організовуєм збори і закупку, відправляєм!
13.11.2022 09:25
Єдиний військовий експерт, який ще не помилиася жодного разу
12.11.2022 22:38
не єдиний, повірте, але один з адикватнеших...
12.11.2022 22:48
это не он случаем в марте говорил, что война закончится за 3 недели и русские падут?
13.11.2022 00:21
Схоже Ходжес вірить в ЗСУ на усі 200%
12.11.2022 22:43
На то й він і генерал що вміло аналізує ситуацію і робить з цього правдиві прогнози.
12.11.2022 23:02
Мабуть він довіряє Народу України, котрий вірить у ЗСУ. Народ не помиляється, за виключенням довіри до політиків.
12.11.2022 23:56
Якщо б олігархічні ЗМІ не так агресивно промивали мізки людям, то народ правильніше оцінював би політиків. Так що не народ винен.
І треба заборонити виборчі білборди, які не несуть корисну інформацію про кандидатів, а тільки зомбують виборця на голосування за людину яка зображена на білборді. Та й ще багато чого необхідно зробити.
13.11.2022 02:07
Не варто забувати про фальсифікації від організованого кримінально-олігархічного угрупування, що перебуває при владі.
13.11.2022 14:43
Солодкі слова,приємно читати.Особливо коли згадуєш захват Криму хотілося вовком вити від безпорадності.
13.11.2022 09:19
от на етапі звільнення Криму кацапи точно почнуть репетувати "стріляю ядерную бонбу", сподіваюся ми до цього готові
12.11.2022 22:44
А чого херсонскьку область ядрьоной бімбой не захищают. Те що вони визначили захоплену територію України своєю, не значить, що вони готові за неї вмерти. Завтра проголошуть Аляску своєю і що будуть ЯО стріляти? Це ж кремлівські аферисти, їхні слова та бумажки нічого не значать. А нам своє робити - вертати награбоване.
13.11.2022 09:08
Все это верно

Не хватает только самих ATACMS

Теперь Крым уже весь достигается
12.11.2022 22:50
Схоже, він щось знає.
12.11.2022 22:52
12.11.2022 22:56
***** може бути справді ображене на весь світ через те, що в нього крихітний нефункціонуючий ***, а також тому, що його в дитинстві принижувала і використовувала як дєвочку лєнінградська босота.
12.11.2022 23:28
слишком оптимистично.
на разгоне, с головокружением от успехов.
город и прилегающие местности то хорошо проверили?
нквд отступая из киева в 1941 году оставили немцам кучу сюрпризов.
эти выкормленыши не забыли традиции своих дедов-кровопийц.
12.11.2022 23:05
пессимист уев, не писсяй здесь, да ещё под чужим флагом
12.11.2022 23:23
орки ниоткуда просто так не отступают.
везде оставляют кучу сюрпризов.
эти сюрпризы могут быть в каких угодно местах и любых формах.
могут быть в виде общих безымянных могил.
а могут быть и в виде рязанского сахара вперемешку с гексогеном.
12.11.2022 23:44
Якщо ви розумієте, то і в ЗСУ розуміють. Та ще й наочно бачили в інших звільнених містах. Вони у курсі.
Вірте ЗСУ!
13.11.2022 11:03
Смари как бы через месяц с Мариуполя в Ростов не пришлось маневр проводить.....поборежье левое под нашим огневым контролем там степь и негде прятаться....пару недель отработок Хаймерсами и прочей артой и ппобегут быстрее чем под харьковом
12.11.2022 23:39
но и наше побережье у них под контролем(
13.11.2022 00:22
До січня - тобто протягом 6 тижнів?

Якось важко повірити, враховуючи сотні населених пунктів на шляху до моря. І кожне село може стати місцем важких боїв.
12.11.2022 23:27
Вот примерно так воюют ваньки. У них каждое село это сталинград. Наши сначала стоят и ********* склады, логистику и укрепрайоны по месяцу и больше.. а потом ваньки сами исполняют жест доброй воли на добрые километров 100 от фронта. Так что все может быть.
12.11.2022 23:34
ваньки не воюють - ваньки дохнуть...
13.11.2022 07:45
Побегут просто и всё. Как с под Киева, Харькова и Херсона.
13.11.2022 09:11
Твої слова, та Богу в уха!
12.11.2022 23:28
Вроде как и слишком оптимистично, но... многие его прогнозы сбывались. Я про Херсон тоже сомневался что осенью возьмут. Думал вообще к концу года в лучшем случае.
12.11.2022 23:32
Все ж таки Херсон був притиснутий до Дніпра, там кільце поступово звужувалося, а от Південне Лівобережжя набагато більше за площею...
12.11.2022 23:49
уранус летом еще сказал. Херсон наш до НГ, Я поржал. Вот и не верь звездам)
13.11.2022 00:23
Ще 9 чи 10 листопада, навіть Арестович казав про звільнення Херсона за 2-3 тижні, а тут ЗСУ взяли і за сутки звільнили)) Так що тепер, якщо ЗСУ скажуть що за кілька днів звільнять всю окуповану частину, то в мене навіть сумніву не винекне в цьому. ЗСУ круті! ЗСУ найкращі!!!
13.11.2022 00:38
Ну, Арестович ще той казкар. На відміну від нього Залежний мовчки робить свою справу.
13.11.2022 07:41
Точніше, москалі звідти самі вийшли за домовленістю в обмін на вихід своїх основних сил з оточення. Це мабуть було важке рішення
13.11.2022 15:00
Що? Самі вийшли з вигідних позицій? В обмін нащо, на піздюліну? Не читай кацапських гавноСми))
13.11.2022 15:20
Я не читаю кацапських смі. В олігархічних українських змі теж всієї правди не розповідають.
Яких вигідних позицій? 40тисячне угрупування елітних з'єднань рашистів з 3.5тис. техніки перебувало в оперативному оточенні. Їх випустили в обмін на Херсон. США ж сказали про «екстраординарне» звільнення Херсону.
13.11.2022 16:17
Цей генерал майже ніколи не помиляється... СЛАВА ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💪🇺🇦
13.11.2022 08:23
https://youtu.be/*********** .... крысы путлера правду чешут о Черном море...😆типа нам ЖО...а
13.11.2022 09:01
Вспоминаю, как в первый день войны, "родственник" ватный с Крыма, который обосновался конкретно там с ********** после 2014 года, пафосно так, с напором, закрывая рот, говорил мне, как мы скоро будем жить в одной стране. Затем, уже летом, блеял тревожно, за себя, просил чтобы я не шёл защищать Украину и не брал оружие, а он вообще за мир и у него семья, ненадать войны. Короче, крысы, тем более чужие, побегут с корабля, мамулечка нада сваливать).
13.11.2022 09:22
у меня тоже точно такой же знакомец-друг оттуда ))) всё ровно как ты написал было )
13.11.2022 10:19
Всё так и будет....
13.11.2022 09:34
Что до "оптимизма" Ходжеса, я слушал стрим Фейгина и Арестовича где именно этот самый Ходжес говорил, что Херсон скоро освободят. Ни Фейгин, ни даже Арестович не поверили особо, да и никто не поверил, а старый генерал оказался прав...
13.11.2022 10:20
от орехова до керча 250км...с семками
13.11.2022 10:23
 
 