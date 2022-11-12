МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею
У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити як неприйнятну заяву депутата парламенту Ласло Тороцкаї щодо перегляду державних кордонів.
Про це йдеться в дописі речника МЗС Олега Ніколенка, оприлюдненому у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко.
Як повідомляли ЗМІ, ультраправий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон з Угорщиною. Свій допис у твітері він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть один одному руки біля прикордонного стовпа.
Скільки завгодно можна будувати "вєліколєпіє" на берегах Дунаю, і мавпувати віденські тістечка, але ж давня сутність нікуди не зникне.
Ви ще чалматих зі сірану закликайте перехтеститися в людей....
історія не міняється. історія завжди одна і та сама!