13 116 42

МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею

ніколенко

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити як неприйнятну заяву депутата парламенту Ласло Тороцкаї щодо перегляду державних кордонів.

Про це йдеться в дописі речника МЗС Олега Ніколенка, оприлюдненому у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко.

Як повідомляли ЗМІ, ультраправий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон з Угорщиною. Свій допис у твітері він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть один одному руки біля прикордонного стовпа.

+45
Нам би не завадив спільний кордон з Хорватією - Адріатичне море манить.
показати весь коментар
12.11.2022 23:59 Відповісти
+35
окончательно ********* ****** *******...
показати весь коментар
12.11.2022 23:55 Відповісти
+32
Фашисты ****** решили как петушки прокукарекать? Идиоты сейчас не 23 февраля. Вас снесут и даже не заметят
показати весь коментар
12.11.2022 23:58 Відповісти
окончательно ********* ****** *******...
показати весь коментар
12.11.2022 23:55 Відповісти
Коли під ударами хортиської Угорщини на Закарпатті впала Карпатська Україна на чолі з президентом Августином Волошиним, греко-католицьким св'ященником, залишки її армії - українських січовиків, серед яких були також добровольці з Галичини та багатьох країн Європи спробували вийти на територію тогочасної Польщі, яка в той час окупувала Галичину, через Верецький перевал. Але поляки не те, що не пропустили січовиків, щоб інтернувати, а й видали їх угорцям. Ті ж просто розмтрілчли їх на Верецькому перевалі, тодішньому кордоні між Польщею та Угорщиною. Йшов бернзень, 2939 року. До окупації Гітлером самої Польщі залишилось трохи бвльше півроку. А на Верецькому перевплі поляки і угорці тисли одне одному руки над розстріляними січовиками. Буквально тохи більше, як через рік польських військових так само буде розстріляно у Катині. Совіцькими енкаведистами. Тому, коли поляки тиснуть руки будь-яким окупантам над могилами укаїнців, то стають наступними після українців жертвами окупації. Добре, що вони це розуміють.
показати весь коментар
13.11.2022 07:47 Відповісти
Орбанская отрижка, тестирует реакцию
показати весь коментар
12.11.2022 23:57 Відповісти
Фашисты ****** решили как петушки прокукарекать? Идиоты сейчас не 23 февраля. Вас снесут и даже не заметят
показати весь коментар
12.11.2022 23:58 Відповісти
Как бы с карты Европы не исчезла мадьярская цыганщина...и появился мадьярский Улус Караван Сарай за Уралом...со столицей Йовбанарий
показати весь коментар
13.11.2022 00:37 Відповісти
Нам би не завадив спільний кордон з Хорватією - Адріатичне море манить.
показати весь коментар
12.11.2022 23:59 Відповісти
Хорвати називають його Ядран, якщо не помиляюсь.
показати весь коментар
13.11.2022 07:34 Відповісти
Лучший коммент
показати весь коментар
13.11.2022 12:23 Відповісти
а ****** от слова ********?
показати весь коментар
13.11.2022 00:00 Відповісти
Партия у них есть ультраправая, называется "******"
показати весь коментар
13.11.2022 00:29 Відповісти
Але зміст партії той самий
показати весь коментар
13.11.2022 00:36 Відповісти
Спільний кордон з Угорщиною не завадив гітлеру і сталіну поділити Польщу в тому ж таки 1939 му
показати весь коментар
13.11.2022 00:03 Відповісти
Років 10 тому в Америці один чел замовив собі номерний знак - ікс,ігрек і ай. Довго розкатував про НьюЙорку, а поки один местечковий перец з репатріантів написав скаргу, власнику номера прийшло повідомлення з Департаменту транспорта змінити номер, бо це хамство до віповідної частини жителів. А ці потомки братьев Лаптевих взяли собі лайливе поганяло. Ну що з них взяти, і вони і їх висери нікчемні. А взагалі, лаптевидні мають терпретензії до всіх сусідів. Сіярто колись приставав і до словаків,і до румун, і до сербів. з непристойними вимогами.
показати весь коментар
13.11.2022 00:51 Відповісти
Що з них взяти...

Скільки завгодно можна будувати "вєліколєпіє" на берегах Дунаю, і мавпувати віденські тістечка, але ж давня сутність нікуди не зникне.

показати весь коментар
13.11.2022 00:06 Відповісти
Складається враження що Європа нічого не знає про Корюківку. Та і українці нічого не знають.
показати весь коментар
13.11.2022 00:07 Відповісти
Таки, да. Надо бы этому фашику напомнить.
показати весь коментар
13.11.2022 00:55 Відповісти
Хіба тільки одна Корюківка.
показати весь коментар
13.11.2022 07:38 Відповісти
венгры совсем еманулись. после победы всу и до вас очередь дойдет...
показати весь коментар
13.11.2022 00:09 Відповісти
Угорці походу будуть наступні в черзі на отримання пізди
показати весь коментар
13.11.2022 00:11 Відповісти
Агов, НАТО, як там із цінностями у вашого члена???
показати весь коментар
13.11.2022 00:18 Відповісти
****** ****** имперцы *****, с населением 9 миллионов цыган и армия в 30 тысячь петухов, если украинская армия рядом с вашей границей чихнет, вы ***** в обморок упадете или в кому, ******. ********** ******
показати весь коментар
13.11.2022 00:20 Відповісти
Не треба ображати циганів-ромів. Вони ніякого відношення до північно-уральських мадярів не мають.
показати весь коментар
13.11.2022 07:41 Відповісти
Замість заклику, МЗС було б надіслати шавці ***** ласло тороцкаї фото ДТП іншого шавки стремоусова.

показати весь коментар
13.11.2022 00:27 Відповісти
Прийшов час комусь із євродепутатів побажати ******* мати усі свої кордони за уралом , а з ким вони там ручкатимуться вже якось насрать !
показати весь коментар
13.11.2022 00:28 Відповісти
Кремлівські підстилки відпрацьовують пайку.
показати весь коментар
13.11.2022 00:48 Відповісти
******* постоянно нам срут, блокируют помощь нам, и думают ето останется безнаказанньім
показати весь коментар
13.11.2022 00:52 Відповісти
Приди и возьми.
показати весь коментар
13.11.2022 01:03 Відповісти
Угорщіну?
Ви ще чалматих зі сірану закликайте перехтеститися в людей....
показати весь коментар
13.11.2022 01:04 Відповісти
Я **** з цих ботанів.Самі по собі нікчеми повні,повністю нульвий бойовий бекграунд,ще десь лізуть.Після війни одної укр.бригади висточить ,щоб сраних мадяр зробити спокійною нацією.
показати весь коментар
13.11.2022 01:04 Відповісти
Це ще ті дауни, ******* і не давати плакати.... Гниди...
показати весь коментар
13.11.2022 01:07 Відповісти
закликаю зелення на трускавець-2 зі здачою тестів на - "а чи ти, баран, оленя знайшов?" - 😅
показати весь коментар
13.11.2022 01:26 Відповісти
ну австро-угорська імперія розвалилась, тому тепер вже черга просто угорщини розвалитись! ХАХАХАХАХА!!!!
історія не міняється. історія завжди одна і та сама!
показати весь коментар
13.11.2022 03:11 Відповісти
Ватутин не зря сказал мадьяр в плен не брать.
показати весь коментар
13.11.2022 03:56 Відповісти
Ким був ватутін за походженням, якщо можна в деталях і без московської вікіпедії?
показати весь коментар
13.11.2022 11:43 Відповісти
Я звідки знаю без Вікіпедії? Я що, його родич?
показати весь коментар
13.11.2022 16:52 Відповісти
Зачем кого-то просить и призывать. Давайте внесем встречное предложение о границе Украина - Словения и Украина - Австрия ... И больше никаких проблем с мадьярами - азиажопами
показати весь коментар
13.11.2022 04:06 Відповісти
Василь і в Африці Василь, а в Угорщині - Ласло ...
показати весь коментар
13.11.2022 06:01 Відповісти
Унгри який кордон? Якщо рипнитесь Україна вас роздавить навіть не поміте.
показати весь коментар
13.11.2022 08:47 Відповісти
І навіть після цього обосрані скоморохи ********* цирку, втягнули языка в жопу, не вдалося в Омані здати Україну цілком, то тепер провладні євреї пробуватимуть її здати частинами, просочується інфа, що вже є узгоджений з клоуном посил кремлю, закінчити війну, віддавши Крим маскалям і 7 років не всупати в НАТО, бабла з гуманітарки вже натирили досить, можна і насрати на овець, які за них голосували і це заслужено.
показати весь коментар
13.11.2022 09:58 Відповісти
Старші люди з мого карпатського села розповідали, що мадяри підчас 2 Св. війни за спиною у німців лише тероризували, грабували і гвалтували наших селян. Це викликало незадоволення у німецької адміністрації. А коли в горах з"явилися підрозділи УПА: після цього мадярами навіть не смерділо. Мадяри у всі часи і всюди були, є і залишаться продажними сикунами.
показати весь коментар
13.11.2022 12:14 Відповісти
 
 