Авіація та артилерія ЗСУ уразили 19 районів зосередження окупантів, 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо бойової роботи української авіації та артилерії протягом 12 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів".

Також читайте: З 24 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 3,5 тис. групових авіаударів по ворогу, - Ігнат