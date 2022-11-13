УКР
Авіація та артилерія ЗСУ уразили 19 районів зосередження окупантів, 3 позиції ЗРК, - Генштаб

самолет,миг

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо бойової роботи української авіації та артилерії протягом 12 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів".

13.11.2022 01:22 Відповісти
непогано було б вразити кацосранофлот в Севі і кацапцькі якись штаби в Сімфі, Криму, потужно так,
як нагадування - ми вже йдемо і більше ніяких "поїздів дружби" не буде...
валіть ***** з українського Криму - поки вас ЗСУ не завалили!
13.11.2022 01:39 Відповісти
Молодці!
Слава Захисникам України- Героям Слава!!!
13.11.2022 01:40 Відповісти
шо там в кацапні залишишилося після "мацкви" і "адмірала макарова"?
шлюпка "армірал ессен"?
плюйте на неї - сама затоне - єроічно, як діди ...
кацапи, через Дніпро - вас валить кулеметами чі артою в пилюку і ніхт дуні лади?
13.11.2022 02:22 Відповісти
 
 