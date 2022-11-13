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Виведення окупаційних військ із Херсону підриває довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі, - ISW

херсон

Виведення російських військ з Херсону розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру прихильників до нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважують, що Путіну дедалі важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України.

Путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування їхньої повної відданості досягненню цілей в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону.

Як зазначає ISW, Путіну необхідно зберегти підтримку, і він, імовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсону, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології знижують привабливість Путіна серед російських націоналістів.

Також дивіться: Антонівський міст у Херсоні підірваний росіянами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) кремль (526) путін володимир (24051) Херсон (3413) ISW (653)


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Топ коментарі
+19
"перша подія - як мапа того, що буде потім" (с) Кастанеда

Від початку війни, путін явно недооцінив Україну, отримав на горіхи й відступив від Києва.
Далі, як фрактал, Харків. Тепер Херсон. І так буде до кінця. До повної перемоги України.
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13.11.2022 07:06
+15
"...здравствуйте же сливоглазые, блиннокепкие братья-армяне! Вашего здесь - крытый рыноктолько раки. Всё остальное - моё." (с)
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13.11.2022 07:39
+13
Читав цікавий аналітичний огляд, де роблять припущення про "хитрий план путіна" і цей відступ із Херсона розглядається з різних сторін, шукають аналогії та порівнюють то з договором - "Стамбул-2", то з договором "Мінськ-3". А на мою думку все простіше - це оперція - "Херсон-1" або "Хєр на Дєдушку"
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13.11.2022 06:45
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Читав цікавий аналітичний огляд, де роблять припущення про "хитрий план путіна" і цей відступ із Херсона розглядається з різних сторін, шукають аналогії та порівнюють то з договором - "Стамбул-2", то з договором "Мінськ-3". А на мою думку все простіше - це оперція - "Херсон-1" або "Хєр на Дєдушку"
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13.11.2022 06:45 Відповісти
Не треба нічого вигадувати цим аналітікам. Просто кацапи «получіли пі*ди»
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13.11.2022 07:15 Відповісти
пару раз дивився Квачкова. І його розповідь про замах на Рижого впевнено вказує на тупоголовість. Сидів в в камері з Ходорковським. Той йому задав питання, а що міна згоріла. Квачков здивувався, Ходор йому сказав, що він хімік технолог по вибухівці. А суть в тому, що Квачков, старий пітекантроп ударів зза рогу, разом з своїм сином заклали на узбіччя дороги, де їздив Чубайс в броньовику, аж чверть центнера толу, шоб на верняк. однак невірно розрахували підривач і вибухівка згоріла. А цей хер рахується одним з основних заводіїв ультрапатріотів. Здавна таких унікумів з ГРУ називали просто принизливо САПОГИ.
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13.11.2022 13:03 Відповісти
Нічо-нічо,витріть сльози і досить істерик,ще за Орьол можна буде впертись,а вже за Єкатірінінбургможна і до останнього кацапа.Расєйка вона довга,ще десь на рік вистачить.
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13.11.2022 07:05 Відповісти
"перша подія - як мапа того, що буде потім" (с) Кастанеда

Від початку війни, путін явно недооцінив Україну, отримав на горіхи й відступив від Києва.
Далі, як фрактал, Харків. Тепер Херсон. І так буде до кінця. До повної перемоги України.
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13.11.2022 07:06 Відповісти
***** недооцінив Україну ще в 14 році отримавши в рило на Дамбасі. Тому і погодився на перемовини в Мінську.
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13.11.2022 08:03 Відповісти
Все залежить від Кадирова, щоб відновити Росію 0/
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13.11.2022 07:08 Відповісти
обнулити *
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13.11.2022 07:22 Відповісти
Скоро снегоуборочная машина случайно столкнется с машиной петуха соловьева строго по сценарию спермоусова.
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13.11.2022 07:22 Відповісти
трещины раскола пошли по причудливым траекториям.
Это мацква. Слабым духом смотреть не желательно.
https://twitter.com/i/status/1591265508325736449
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13.11.2022 07:26 Відповісти
Это сборище больных ублюдков которых вывели на прогулку.
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13.11.2022 07:31 Відповісти
такие выходят сами, а другие сорта говна просто сидят по домам.
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13.11.2022 07:41 Відповісти
Судя по флагам, это из палаты с совкодрочерами.
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13.11.2022 08:20 Відповісти
там пів-сотні таких палат, які можуть безкарно водити хороводи в центрі маскви.
Якщо цікавитесь анатомією рашизма, то будь ласка:

Помірні фашистські організації Росії - 23 організації:
Російський загальнонародний союз - РЗС
Національно-Демократична Партія - НДП
Нова Сила
ЕО Росіяни
Велика Росія - ВР
Націонал-демократичний альянс - НДА
Народний собор - НС
Російський Імперський Рух - РІР
НСР (Національний Союз Росії)
Собор російського народу - СРН
Російський громадський рух - РГР
Національний російський визвольний рух - НРВР
Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»
Націонал-патріоти Росії - НПР
Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦСНація Свободи - НС
Російський Націонал-патріотичний рух
Опір
Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ
Конгрес російських громад
Реструкт
ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")
Національна організація російських мусульман

Радикальні - 22 організації:
Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП
Інша Росія
Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»
ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"
ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ
Рух «Олександр Баркашов»
Національно-державна партія Росії - НДПР
Народна національна партія - ННП
Істинна російська національна єдність - ІРНЄ
Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО
Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)
Гвардія Христа
Національна спілка - НС
Союз православних хоругвеносців- СПХ
Союз російського народа - СРН
Північне братство - ПБ
Чорна Сотня
Рух Парабелум
Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР
Партія Свободи - ПС
Російський Образ
Націонал-синдикалістський наступ - НСН

Заборонені ("начебто") - 8 організацій:
Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ
Націонал-соціалістичне суспільство - НСС
Націонал-більшовицька партія - НБП
Слов'янський союз - СС
Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)
Російський загальнонаціональний союз - РЗНС
Ліга оборони Москви
Формат 18
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13.11.2022 12:38 Відповісти
"...здравствуйте же сливоглазые, блиннокепкие братья-армяне! Вашего здесь - крытый рыноктолько раки. Всё остальное - моё." (с)
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13.11.2022 07:39 Відповісти
У путлера залишилась одна надія на Зелю.
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13.11.2022 08:13 Відповісти
довіру ху@лорабів до ху@ла не зможе похитнути навіть його смерть, бо він при житті долучений всіма сектами орків до "ліку святьіх".
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13.11.2022 08:22 Відповісти
 
 