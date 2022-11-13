Виведення окупаційних військ із Херсону підриває довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі, - ISW
Виведення російських військ з Херсону розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру прихильників до нього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Військові аналітики зауважують, що Путіну дедалі важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України.
Путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування їхньої повної відданості досягненню цілей в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону.
Як зазначає ISW, Путіну необхідно зберегти підтримку, і він, імовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсону, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.
Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології знижують привабливість Путіна серед російських націоналістів.
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Від початку війни, путін явно недооцінив Україну, отримав на горіхи й відступив від Києва.
Далі, як фрактал, Харків. Тепер Херсон. І так буде до кінця. До повної перемоги України.
Это мацква. Слабым духом смотреть не желательно.
https://twitter.com/i/status/1591265508325736449
Якщо цікавитесь анатомією рашизма, то будь ласка:
Помірні фашистські організації Росії - 23 організації:
Російський загальнонародний союз - РЗС
Національно-Демократична Партія - НДП
Нова Сила
ЕО Росіяни
Велика Росія - ВР
Націонал-демократичний альянс - НДА
Народний собор - НС
Російський Імперський Рух - РІР
НСР (Національний Союз Росії)
Собор російського народу - СРН
Російський громадський рух - РГР
Національний російський визвольний рух - НРВР
Партія захисту російської Конституції «Русь» - ПЗРК «Русь»
Націонал-патріоти Росії - НПР
Націонал-демократичний рух «Російський Цивільний Союз» - НДР РЦСНація Свободи - НС
Російський Націонал-патріотичний рух
Опір
Національна Соціалістична Ініціатива - НСІ
Конгрес російських громад
Реструкт
ГР "РАССВЕТ" (Громадський Рух "РАССВЕТ")
Національна організація російських мусульман
Радикальні - 22 організації:
Народне ополчення імені Мініна і Пожарського - НОМП
Інша Росія
Російський Фронт Визволення «Пам'ять» - РФВ «Пам'ять»
ООПД «Російська національна єдність» - "Гвардія Баркашова"
ВОПД «Російська національна єдність» - ВОПД РНЄ
Рух «Олександр Баркашов»
Національно-державна партія Росії - НДПР
Народна національна партія - ННП
Істинна російська національна єдність - ІРНЄ
Балтійський Авангард Російського Опору - БАРО
Російський об'єднаний національний альянс (РОНА)
Гвардія Христа
Національна спілка - НС
Союз православних хоругвеносців- СПХ
Союз російського народа - СРН
Північне братство - ПБ
Чорна Сотня
Рух Парабелум
Націонал-соціалістична партія Русі - НСПР
Партія Свободи - ПС
Російський Образ
Націонал-синдикалістський наступ - НСН
Заборонені ("начебто") - 8 організацій:
Рух проти нелегальної імміграції - РПНІ
Націонал-соціалістичне суспільство - НСС
Націонал-більшовицька партія - НБП
Слов'янський союз - СС
Фронт націонал-революційної дії (ФНРД)
Російський загальнонаціональний союз - РЗНС
Ліга оборони Москви
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крытый рыноктолько раки. Всё остальное - моё." (с)