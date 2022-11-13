Виведення окупаційних військ із Херсону підриває довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі, - ISW

Виведення російських військ з Херсону розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру прихильників до нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважують, що Путіну дедалі важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України.

Путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування їхньої повної відданості досягненню цілей в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону.

Як зазначає ISW, Путіну необхідно зберегти підтримку, і він, імовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсону, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології знижують привабливість Путіна серед російських націоналістів.

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