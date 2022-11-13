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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ тримає у Чорному морі 18 кораблів і катерів, серед них - 1 ракетоносій із 8 "Калібрами", - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав. 18 кораблів і катерів, зокрема 1 ракетоносій у готовності до залпу вісьмома "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" попередили, що попри відносне затишшя, ворог у будь-який момент може застосувати як повітряний ракетний компонент, так і наземні ракетні системи великої та середньої дальності.

Існує також небезпека масованих ударів дронами-камікадзе, перш за все по об’єктах критичної інфраструктури.

"Залишайтеся свідомими та пильними. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях під час небезпеки", - додали наші воїни.

Читайте: Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць, але без ракетоносіїв, - ОК "Південь"

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армія рф (17698) флот (335) Чорне море (1676)


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Скоро цей флот стане Українським. Тільки нащо нам ті корита 50-ти річної давності?
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13.11.2022 07:05 Відповісти
Корита втечуть до Новоросійська. Частина вже там.
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13.11.2022 07:33 Відповісти
Цей останній ракетоносій - адмірал Ессен - новий і досить непоганий, усього лишь з 2016 року плаває
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13.11.2022 08:03 Відповісти
Колись 72 калібри над Україною летіли
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13.11.2022 07:06 Відповісти
рф міцно тримає за щокой.
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13.11.2022 07:11 Відповісти
Стоп, так вчора 2 ракетоносії були, куди один пропав?))
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13.11.2022 07:18 Відповісти
Жратва закінчилась. На берег зійшли.
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13.11.2022 07:27 Відповісти
Кацапське "вялічіє" не дає їм зрозуміти, що той флот і нафіг не потрібен. Якби була необхідна зброя, він би уже увесь бичків годував. Весь басейн моря прекрасно контролюється їз суші.
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13.11.2022 07:26 Відповісти
Чорне море калюжа і контролюється вздовж і впоперек з берега і Середземки, а там 6-й флот США.
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13.11.2022 07:38 Відповісти
 
 