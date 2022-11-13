РФ тримає у Чорному морі 18 кораблів і катерів, серед них - 1 ракетоносій із 8 "Калібрами", - ОК "Південь"

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав. 18 кораблів і катерів, зокрема 1 ракетоносій у готовності до залпу вісьмома "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" попередили, що попри відносне затишшя, ворог у будь-який момент може застосувати як повітряний ракетний компонент, так і наземні ракетні системи великої та середньої дальності.

Існує також небезпека масованих ударів дронами-камікадзе, перш за все по об’єктах критичної інфраструктури.

"Залишайтеся свідомими та пильними. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях під час небезпеки", - додали наші воїни.

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