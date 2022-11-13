У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга, зокрема в районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, - Генштаб
У Брестській області місцеві лікарні перевантажені російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні місцевим мешканцям, які потребують лікування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування", - йдеться в повідомленні.
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А наніч жонок своіх мяких і теплих ванькам в постіль для підігріву
- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!