У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга, зокрема в районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, - Генштаб

У Брестській області місцеві лікарні перевантажені російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні місцевим мешканцям, які потребують лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування", - йдеться в повідомленні.

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