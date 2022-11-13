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У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга, зокрема в районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, - Генштаб

білорусь

У Брестській області місцеві лікарні перевантажені російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні місцевим мешканцям, які потребують лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки білорусь, які потребують лікування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога у районах 12 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17698) Білорусь (7958) Генштаб ЗС (6723)


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Топ коментарі
+32
Раби повинні терпіти. Така їхня доля.
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13.11.2022 07:48
+22
Немає вже Брестської області Булорусі, а є окуповані территорії Білорусі московитами.
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13.11.2022 07:48
+18
Смотрел недавно фильм Брестская крепость-болел за немцев)))
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13.11.2022 07:55
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Немає вже Брестської області Булорусі, а є окуповані территорії Білорусі московитами.
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13.11.2022 07:48 Відповісти
Смотрел недавно фильм Брестская крепость-болел за немцев)))
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13.11.2022 07:55 Відповісти
Так "Бретская крепость" то була спочатку польською?
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13.11.2022 08:06 Відповісти
фільм - фейк.
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13.11.2022 08:16 Відповісти
Раби повинні терпіти. Така їхня доля.
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13.11.2022 07:48 Відповісти
Они ше братья! росдерьмо и белпластилин.
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13.11.2022 08:46 Відповісти
потрібно виходити на протести з повітряними кульками і махати хустинками, стоячи на лавочках. тільки тоді рашисти втечуть з Білорусі, боячись їхнього гніву. тільки не робіть так як робили жителі Херсону, коли вийшли на протести проти русні, а то, не дай бог, станеться майдан. в вас же свій шлях.
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13.11.2022 13:14 Відповісти
Жуйте малину,ягідки вже з'їли,тепер листочки,потім стебельки,а там і корінці.Жуйні.
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13.11.2022 07:52 Відповісти
Драники,це ж "братскій народ",я б сказав "старший брат".Чого ви там "соціально напружуєтесь"?Сжали зуби в кулак і терпим,терпим і ще раз терпим.
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13.11.2022 07:58 Відповісти
Напруження у бульбашів тільки в анусі.
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13.11.2022 08:09 Відповісти
А ви на лавочки ставайте-казали допомагає
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13.11.2022 08:12 Відповісти
У чому саме напруга?
Якщо для вивельнення ліжко-місць орки будуть зпалювати ********* в пічах, ті самі будуть дотримуватися графіка.
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13.11.2022 08:14 Відповісти
Білоруси, скільки ж ви ще будете підросійськими баранами?
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13.11.2022 08:18 Відповісти
Радной запах партянок и кирзачей не даёт демилитаризироваться от московских тоталитарных упырей.
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13.11.2022 08:34 Відповісти
Судячи з моєї знайомої - безкінечно. Це враховуючи, що сама вона родом із Закарпатської області, а чоловіка кацапи в мацкві на заробітках зажмурили. І вона ладна каців у дупу цьомати. А на Україну пре. Це просто якийсь сюр.
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13.11.2022 08:43 Відповісти
Бульбаші, беріть братьев додому на постій, в тепло щоб не хворіли
А наніч жонок своіх мяких і теплих ванькам в постіль для підігріву
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13.11.2022 08:32 Відповісти
Пришли пьяные кадыровцы в дом к беларусам Прихватили кодлом бяларуску и «халапудрят» Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!

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13.11.2022 08:39 Відповісти
Не довіряють друг другу --- месні ходят прикривши зад долонями .
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13.11.2022 08:33 Відповісти
Ты гля, какие нежные! Болеют они. Касторки им лошадиные дозы, через пару часов будут как огурчики.
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13.11.2022 08:39 Відповісти
Дуже гарна новина!
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13.11.2022 12:09 Відповісти
 
 