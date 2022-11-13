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Дві вантажівки загиблих окупантів: у Генштабі підтвердили удар ЗСУ по будівлі із 500 військовими РФ на Херсонщині
Сили оборони завдали удару по будівлі, де перебувало до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.
В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару", - йдеться в повідомленні.
Як наслідок, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.
У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, 16 з яких незабаром померли. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.
Топ коментарі
+59 Олександр Маценко
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+35 vadyan
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Орки втекли на інший берег, але хлопці і там їх дістали!
Камаз двухсотої русні....
Iз кабиздохом будуть у туснi.
Якщо щось "нє нравіцца"
Треба трішки зачекать
І "тогда понравіцца".
Майже рік старий терпить.
Починає "нравіцца".
Адже бачить кожен день,
Кінець приближається.
Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім!
В ВСУ ответили - "рашистов грузовиками"
Чего дома не храпелось? А ну да, Путин бох.
И явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
А явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.