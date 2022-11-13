Дві вантажівки загиблих окупантів: у Генштабі підтвердили удар ЗСУ по будівлі із 500 військовими РФ на Херсонщині

Сили оборони завдали удару по будівлі, де перебувало до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.

В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.

У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, 16 з яких незабаром померли. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

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