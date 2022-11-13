УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
18 467 52

Дві вантажівки загиблих окупантів: у Генштабі підтвердили удар ЗСУ по будівлі із 500 військовими РФ на Херсонщині

зсу

Сили оборони завдали удару по будівлі, де перебувало до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.

В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.

У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, 16 з яких незабаром померли. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оце москалі отак тікали. Голими!, - воїни ЗСУ знайшли на березі Дніпра звалище російської форми. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) Генштаб ЗС (6723) ЗСУ (7637) Херсонська область (5841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
Здоров'я убієнним БУ-ГА-ГА !!! Перша новина яку зранку прочитав
показати весь коментар
13.11.2022 08:04
+45
2 Камаза дохлих кацапів то є вері ґуд.
показати весь коментар
13.11.2022 08:07
+35
ЗСУ просто неймовірні!!!!
Орки втекли на інший берег, але хлопці і там їх дістали!
показати весь коментар
13.11.2022 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здоров'я убієнним БУ-ГА-ГА !!! Перша новина яку зранку прочитав
показати весь коментар
13.11.2022 08:04 Відповісти
аналогично
показати весь коментар
13.11.2022 08:12 Відповісти
І шаленого кохання в карколомних позах. З чортами в пеклі
показати весь коментар
13.11.2022 09:12 Відповісти
Гойдаааа ...на гіллякі
показати весь коментар
13.11.2022 09:12 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 12:45 Відповісти
ЗСУ просто неймовірні!!!!
Орки втекли на інший берег, але хлопці і там їх дістали!
показати весь коментар
13.11.2022 08:05 Відповісти
Дніпря́ни (до 1946 року - Британи) Первісна назва поселення - Британ - походить від перших поселенців - запорожських козаків. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпряни Схоже на дуже гарячий привіт від славного нащадка запорожців - козака Джонсонюка
показати весь коментар
13.11.2022 13:13 Відповісти
2 Камаза дохлих кацапів то є вері ґуд.
показати весь коментар
13.11.2022 08:07 Відповісти
Потрібно вводити нову одиницю виміру для підрахунку дохлої русні - "один камаз".
показати весь коментар
13.11.2022 08:34 Відповісти
Пане, лайно вимiрюеться копицями, або асенезаторними машинами.
показати весь коментар
13.11.2022 08:45 Відповісти
Не заперечую. Можна й так.
показати весь коментар
13.11.2022 08:47 Відповісти
Перепрошую, але в копиці в основному складають сіно. Тому не міряймо лайно, а в землю його, буде родючіша.
показати весь коментар
13.11.2022 11:55 Відповісти
Гарний і точний удар ЗСУ. Така ракета чи сняряд чекає кожного окупанта.
показати весь коментар
13.11.2022 08:07 Відповісти
Дома касапье будет радоваться столько новых лад.
показати весь коментар
13.11.2022 08:12 Відповісти
Пане, не сильна там i радiсть , бо главкацап, тому хто випарувався, не виплачуе, говорить рiдним, мовляв, а ви докажiть , шо ваш ванька - жмур.
показати весь коментар
13.11.2022 08:28 Відповісти
Тольятинський автором невправльяється звиготовленням рашатазиків.😁👍
показати весь коментар
13.11.2022 08:38 Відповісти
не согласен , потому что одна рука это еще не повод для выплаты. Туловище еще где-то может быть доживает как-то
показати весь коментар
13.11.2022 12:02 Відповісти
Я бачу у щасливім сні,
Камаз двухсотої русні....
показати весь коментар
13.11.2022 08:13 Відповісти
...До Пекла iдуть, як у снi
Iз кабиздохом будуть у туснi.
показати весь коментар
13.11.2022 08:22 Відповісти
Як казав старий пердун
Якщо щось "нє нравіцца"
Треба трішки зачекать
І "тогда понравіцца".

Майже рік старий терпить.
Починає "нравіцца".
Адже бачить кожен день,
Кінець приближається.
показати весь коментар
13.11.2022 10:13 Відповісти
Та і до Русі звісно в основному вони відношення таке мають як щур до комори з зерном. тому кацап є кацап.
показати весь коментар
13.11.2022 11:57 Відповісти
подсчет грузовыми машинами зажмуренных орков одобряю!!!
показати весь коментар
13.11.2022 08:16 Відповісти
Это как в астрономии: нет смысла измерять расстояние километрами, поэтому и придумали парсек и световой год.
показати весь коментар
13.11.2022 08:28 Відповісти
"Херсон здали, здамо і Бердянськ" - пропагандони готують аргументацію для кацапні.
показати весь коментар
13.11.2022 08:16 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 08:21 Відповісти
Це я вичитав в Запорізьких новинах.
показати весь коментар
13.11.2022 08:27 Відповісти
А там и Ялта за горами, ждёт возврата в цивилизацию.
показати весь коментар
13.11.2022 08:28 Відповісти
Гурт Kozak System презентував нову пісню про Херсон https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk

Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім!
показати весь коментар
13.11.2022 08:16 Відповісти
это вам за енота !!!!
показати весь коментар
13.11.2022 08:20 Відповісти
Не приживется, там на бис -подрываю себя за поцанов.
показати весь коментар
13.11.2022 08:24 Відповісти
Классик сказал - "Грузите апельсины бочками"
В ВСУ ответили - "рашистов грузовиками"
показати весь коментар
13.11.2022 08:23 Відповісти
Харош уже тут шастать -- вимітаитесь на рашку .
показати весь коментар
13.11.2022 08:24 Відповісти
Тільки ногами вперед )
показати весь коментар
13.11.2022 09:00 Відповісти
Підняли ранковий настрій !!!
показати весь коментар
13.11.2022 08:25 Відповісти
Бий москаля ! Складайте трупи штабелями в камази
показати весь коментар
13.11.2022 08:36 Відповісти
Спали Иваны на чужбине, снились им родные *****. А тут раз и сон оборвался.
Чего дома не храпелось? А ну да, Путин бох.
показати весь коментар
13.11.2022 08:42 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
13.11.2022 08:45 Відповісти
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
А явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
показати весь коментар
13.11.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 08:53 Відповісти
Головне що люди не постраждали )))
показати весь коментар
13.11.2022 08:54 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 09:06 Відповісти
Вот и славно.
показати весь коментар
13.11.2022 09:06 Відповісти
https://youtu.be/NezX3nYYXps
показати весь коментар
13.11.2022 09:07 Відповісти
2 камаза русні - це скільки в складометрах? Сподіваюся укладали щільно, не так як мені дрова привезли
показати весь коментар
13.11.2022 09:11 Відповісти
Дякуємо, пане Хаймерс. А здохшим оркам, скловату у труну і бетон у могилу.
показати весь коментар
13.11.2022 09:28 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов

Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов

Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме

ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.

А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.

БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.

А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.

Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.

КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.

На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.

Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.

Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.

Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.

Ну а походу получали от украинцев пиз….й.

«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.

Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
показати весь коментар
13.11.2022 09:41 Відповісти
Мертвих орків багато не буває.
показати весь коментар
13.11.2022 09:46 Відповісти
Від долі не втечеш.. навіть на лівий берег)))
показати весь коментар
13.11.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 12:47 Відповісти
 
 