Росіяни минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Полтавка, Ольгівське, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Оріхів, Варварівка, Темирівка, Преображенка, Дорожнянка, Новоданилівка, Омельник, Мала Токмачка, Степногірськ. Надійшло 31 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 152 особи, з них 35 – діти.

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