Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 860 осіб (+650 за добу), 2 840 танків, 1 837 артсистем, 5 742 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 80 860 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
танків - 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,
артилерійських систем - 1837 (+8) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 206 (+1) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,
спеціальна техніка - 160 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.
11 Ноябрь 2022
Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.
11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.
Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
10 листопада 2022, 21:19
В коментарі Reuters Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosijski-vijska-herson-vidstup-manevr/32124191.html оголошення про відступ.
"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше це займе один тиждень".
Якщо керуватись цим офіційним повідомленням, то орки будуть виходити з правого берега Дніпра як мінімум до 17 листопада. Ось тоді, очевидно, ми їх і вжаримо...
(хтось з нас: чи я, чи МО, живе у паралельній реальності. Якщо я - то це нічого, якщо МО - то це погано під час війни).
Говорили, что на переправе ночью было убито минимум 2000 орков.
Другие сообщали , что по Днепру плывут тысячи трупов росиян и т.д.
А в статистике всего +650. Странно как-то.
Получается, что из 20 000 группировки кацапов на правом берегу при их бегстве было убито всего 650, и это при условии что на других фронтах не погиб ни один росийский солдат. Но это ведь не так.
Было убито и много. И если их вычесть из этих 650, то тогда вопрос, а сколько было убито лаптеногих на переправах? Получается, что совсем не много.
- безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС - 81542чел.;
- "вагнер" - 24723;
- касапагвардия - 5384