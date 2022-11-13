Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 860 осіб (+650 за добу), 2 840 танків, 1 837 артсистем, 5 742 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 80 860 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,

артилерійських систем - 1837 (+8) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 206 (+1) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.