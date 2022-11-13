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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 860 осіб (+650 за добу), 2 840 танків, 1 837 артсистем, 5 742 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 80 860 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,

артилерійських систем - 1837 (+8) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 206 (+1) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

Також читайте: Наша авіація завдала 16 ударів по ворогу. Вражено 13 районів зосередження сил та техніки і 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 860 осіб (+650 за добу), 2 840 танків, 1 837 артсистем, 5 742 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17698) знищення (7460) техніка (1845) втрати (4433)


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Топ коментарі
+13
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13.11.2022 09:02
+7
Донбас,наразі Донбас потерпає від орків. Пишуть ,що американські генерали прогнозують Мелітополь і Маріуполь до січня,але Бахмут, Опитне, Водяне,Павлівка уже сьогодні потребують допомоги. Там грязь по коліна, змучені захисники, знешкоджена техніка. Тримайтесь і бережіть себе
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13.11.2022 09:12
+5
09.11.2022
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.

11 Ноябрь 2022

Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.

11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
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13.11.2022 09:24
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13.11.2022 09:02 Відповісти
Донбас,наразі Донбас потерпає від орків. Пишуть ,що американські генерали прогнозують Мелітополь і Маріуполь до січня,але Бахмут, Опитне, Водяне,Павлівка уже сьогодні потребують допомоги. Там грязь по коліна, змучені захисники, знешкоджена техніка. Тримайтесь і бережіть себе
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13.11.2022 09:12 Відповісти
Скоро кремлядь замочит муйлушу и будет докладывать , мол, да, были темные пятна(во внешних связях), но мы осознали и устранили перегибы. https://youtu.be/eG7Mk0axZfs Дальше - муз сопровождение и все по новой...мол. я из деревни... ЗЫ...не верить ни одному слову ластоногих оленей.
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13.11.2022 09:13 Відповісти
На рабZZee мясо не считают,ему всегда грош цена была...бабы дерьма ещё нарожають..,казав колись один урод...🦍
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13.11.2022 09:20 Відповісти
09.11.2022
Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у https://www.unian.ua/war/koli-zvilnyat-herson-kim-zayaviv-shcho-informaciya-shchodo-deokupaciji-mista-zasekrechena-12038832.html Херсонській області.

11 Ноябрь 2022

Армия РФ при отступлении взорвали все мосты через Днепр в районе Херсона: Антоновский, железнодорожный, по которому ехали только поезда, мост Каховской ГЭС.

11 листопада 2022 року
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war?CMP=Share_iOSApp_Other "The Guardian" оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Якщо слухати ГУР МО, то ще позавчора 10 000 орків було на правому березі. Мости на правому березі вже були підірвані, як і Антонівський міст,і ****** Каховської ГЕС.
Як могли 10 000 орків переплити Дніпро на надувних матрасах я не дуже собі уявляю.
Отже, якщо ці 10 000 не потрапили у статистику "втрати ворога", то всі вони потрапили в оточення.
Логічно?
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13.11.2022 09:24 Відповісти
трофейного гелікоптера теж нема в статистиці. А тих 10 тисяч нам тепер кормити.
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13.11.2022 09:49 Відповісти
ви опиміст якщо думаєте що ми взяли 10 тис полонених...
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13.11.2022 09:55 Відповісти
Думаю, що трофейна техніка в статистику не потрапляє. Тільки знищена
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13.11.2022 10:23 Відповісти
Як і закликають МО і ГШ, я керуюсь виключно офіційними повідомленнями. Ось наприклад:

10 листопада 2022, 21:19
В коментарі Reuters Олексій Резніков сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosijski-vijska-herson-vidstup-manevr/32124191.html оголошення про відступ.
"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше це займе один тиждень".

Якщо керуватись цим офіційним повідомленням, то орки будуть виходити з правого берега Дніпра як мінімум до 17 листопада. Ось тоді, очевидно, ми їх і вжаримо...

(хтось з нас: чи я, чи МО, живе у паралельній реальності. Якщо я - то це нічого, якщо МО - то це погано під час війни).
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13.11.2022 11:14 Відповісти
Коли Шойгу з Суравикіном показали кіно,то елітні війська з технікою вже були виведені по ночах,а вдень завозили мобіків,а Буданов все це по Аристовичу-про-бал.
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13.11.2022 11:46 Відповісти
Там є карта ,коли про це говорилось. Наразі я не спала цілу ніч і моніторила карту. Милове на карті ще в окупації, а це може означати,що у орків був час,хоч і не багато. Вихід орків мав початок в кінці жовтня, елітне го..но в цей час вийшло з тисячами одиниць техніки. Що сказав Скібицький ,то там і зе в статті фігурує. Була надія у одного редактора,що ЗСУ таки накриють скупчення, та надією так і залишилося.
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13.11.2022 10:37 Відповісти
В войне с Финляндией с 30 ноября по март1940 года подохло 200 000 советских краснопузых..., кажуть шо замерзло от холода голода 100 000...,не помню кто кажись Марк Солонин или Кирилл Набутов говорили...
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13.11.2022 09:32 Відповісти
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13.11.2022 09:56 Відповісти
знову нема тегу "" на цій новині... Як потім шукати, по якому тегу?
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13.11.2022 10:00 Відповісти
Є, ви не там дивилися
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13.11.2022 10:30 Відповісти
тег - це ті ссилі, що над заголовком
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13.11.2022 14:55 Відповісти
Странная статистика...
Говорили, что на переправе ночью было убито минимум 2000 орков.
Другие сообщали , что по Днепру плывут тысячи трупов росиян и т.д.
А в статистике всего +650. Странно как-то.
Получается, что из 20 000 группировки кацапов на правом берегу при их бегстве было убито всего 650, и это при условии что на других фронтах не погиб ни один росийский солдат. Но это ведь не так.
Было убито и много. И если их вычесть из этих 650, то тогда вопрос, а сколько было убито лаптеногих на переправах? Получается, что совсем не много.
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13.11.2022 10:59 Відповісти
Убитыми считаются те кого официально завернули в кулёк и написали его фамилию. Или отвезли к и в специальный рефрижератор.
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13.11.2022 12:15 Відповісти
Як що до кінця року кожну добу вбивати 410 росіян, то під Новий рік буде вбито 100 000. Потрібно зробити цей план! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава ЗСУ! Україна понад усе!
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13.11.2022 11:31 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1210 Генерал СВР , 13.11.2022г, в отчете *****:
- безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС - 81542чел.;
- "вагнер" - 24723;
- касапагвардия - 5384
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13.11.2022 14:53 Відповісти
По тегу "" знайшов , з тим, де . Нині - 111649. Нормальний такий приріст - 5530, по 800 за добу. Значить, наші ще применшують кількість чорних поліетиленових пакетів за ту ж саму добу; ненабагато, але применшують.
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13.11.2022 15:07 Відповісти
По оркам потери в пределах нормы,а по технике уже намного меньше из чего следует что техника у орков - всё, кидают голых чмобиков в бой? Ну или наши просто удачно накрыли хаймарсами парочку казарм
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14.11.2022 04:28 Відповісти
 
 